"Крошечный курорт": малоизвестная локация резко стала популярной из-за пандемии

По состоянию на сегодня украинцы могут ехать на отдых не только в Египет: для наших туристов также открыты несколько десятков стран. К примеру, можно поехать в Доминикану, на Занзибар, Мальдивы, Шри-Ланку. А из направлений поближе - в Турцию или Болгарию, Сербию и другие государства.

Но для туристов из Великобритании ограничения во время пандемии ввели значительно более строгие: выехать за границу без уважительной причины им не всегда просто. В условиях, когда британцы могут без ограничений путешествовать разве что только внутри страны, выросла популярность Гибралтара - британской заморской территории, оспариваемой Испанией, пишет издание The Sun.

"Крошечный курорт на южном побережье Испании - единственное место, которое в настоящее время открытое для британцев, где не требуют отрицательные результаты тестов на COVID-19, не нужно проходить карантин по возвращению в Великобританию", - пишут в издании.

Греция и Италия требуют от британцев справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов на коронавирус. А Испания, Португалия и Турция находятся в "карантинном" списке Великобритании, что делает семейный отдых в этих локациях намного более дорогим и сложным, уточняют на сайте.

"Идеальное место для отдыха зимой"

На Гибралтар, британскую заморскую территорию, туристы могут ехать безо всяких ограничений.

Прямые перелеты в Гибралтар длятся менее трех часов. Авиакомпании Wizz Air, easyJet и BA предлагают билеты на рейсы в этом направлении менее чем за 100 фунтов (около 3700 грн - ред).

Фото: Гибралтар расположен на юге Пиренейского полуострова неподалеку от Марокко (pixabay.com)

"Это идеальное место для отдыха зимой, температура воздуха - около 17 градусов в декабре", - пишет издание.

Гибралтар – британская заморская территория на юге Пиренейского полуострова. Особенность географии этого места - большая известняковая Гибралтарская скала.

В Средние века на Гибралтаре жили мавры, позже его отвоевали испанцы. А уже в 1713 году территорию передали Великобритании. Гибралтар - живописное и интересное для туристов место с красивой природой и богатым историческим наследием. Здесь сохранился Мавританский замок 14 века, большие осадные тоннели 18 века, которые значительно расширили во время второй мировой.

Население территории - всего 30 000 человек. Но при этом Гибралтар остается важным для Великобритании из-за морских и торговых маршрутов и нахождения здесь военной базы.

Сегодня Гибралтар включен Великобританией в список безопасных относительно COVID-19. Заболеваемость коронавирусом там действительно остается низкой: всего 1104 случая заболевших и шесть смертей с начала пандемии.

Могут ли украинцы посетить эту локацию

Гибралтар, как и Великобритания, является членом Европейского союза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году (с Гибралтаром, но без острова Мэн и Нормандских островов). Но из-за Брекзита Гибралтар тоже выйдет из ЕС, пишут в The Sun:

"Гибралтар также выйдет из ЕС вместе с Великобританией, а это означает, что британцы по-прежнему смогут путешествовать туда относительно беспроблемно в 2021 году".

Фото: В зимнее время здесь достаточно тепло: дневная температура достигает +17 градусов (pixabay.com)

Полуостров не входит в Шенгенскую зону. Попасть сюда украинским туристам не так просто: для въезда нужно получить транзитный шенген, ведь добираться нужно через Испанию. Или же нужно получить британскую визу.

С другой стороны, во время пандемии Великобритания не ограничивает украинцев во въезде в страну. Согласно данным сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, сегодня нет запрета на въезд и выезд из страны для граждан Украины. Но для этого нужна британская виза.

"Режим въезда для граждан Украины является визовым. Британская виза на границе не оформляется - ее нужно оформить заблаговременно", - уточняется на странице ресурса.

В то же время на сайте МИДа напоминают, что в Великобритании есть требование самоизоляции до 10 дней лиц, пересекающих границу. Также перед приездом в Великобританию нужно заполнить онлайн-форму с контактными данными путешествующего.

Напомним, ранее в Египте раскрыли новые детали о туризме в стране в 2020 году во время пандемии.

Также сообщалось, что популярный курорт закрывается для туристов из-за всплеска COVID-19.