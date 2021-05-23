Кристали, підземні озера та галереї: що подивитись у незвичній локації на Терпопільщині

Подорож вихідного дня по Україні може стати особливо цікавим, якщо побувати в цікавих місцях на природі, і заодно - дослідити незвідане.

Не обов'язково їхати в далекі країни, аби побачити печери, наче з фільмів. Одна із найкрасивіших печер світу знаходиться в Україні. Вона занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера, як найдовша у Євразії та п'ята за довжиною серед печер планети.

Розташована вона неподалік від села Королівка Борщівського району на Тернопільщині.

Печера була знайдена випадково. В 1965 році, коли вчені досліджували печеру Вітрова неподалік, місцеві хлопчики показали спелеологам струмок, який зникав під землею. Вчені зацікавились цим місцем, але провести розкопки тоді не вдалося.

Фото: Оптимістична печера (facebook.com/Cave.Optimistic)

Однак дослідники повернулися на це місце через рік та відкрили печеру. Вони очікували, що її довжина не більша за три кілометри.

Але станом на зараз встановлено, що сумарна довжина ходів у ній становить понад 260 кілометри, а вся її площа сягає 2 гектарів. Ходи залягають на глибині близько 20 метрів від поверхні.

Печера з підземними озерами та "кристалами"

Кажуть, що дослідників, які вивчали цю печеру, колеги прозвали "оптимістами". Адже багато хто не вірив, що дослідити печеру можна так швидко. Проте вчені не здавалися, і зараз в Україні є цікавий туристичний обєкт, який щороку відвідує багато туристів. Проте печера вивчена не до кінця, і деякі її курочки ще належить відкрити науковцям.

Печера складається із 15 районів, які з'єднані між собою одним, або кількома ходами.

Найкрасивішими галереями вважаються: Караганда, Золотий Полоз, Чумацький Шлях. А найкрасивішим районом вважається "Заозерний".

Фото: Тут на туристів чекають грандіозні зали та різнокольорові стіни, вкриті "кристалами" (facebook.com/Cave.Optimistic)

Але щоб його дістатися, потрібно подолати близько 5 кілометрів пішки, тому такий похід вважають підходящим для витривалих мандрівників.

Печера також має підземні озера з незвичними назвами - Частинка Бога Мрія, П'ятикутне, Пермське, Фріке та інші. Також тут є природне диво – скупчення кристаликів гіпсу, які називають "печерним снігом".

До речі, тут не завжди вдається іти в повний зріст, а ще потрібно подолати великий завал у залі "Аква-Віта". Та сміливців, які сюди дістануться, чекають грандіозні зали та різнокольорові стіни, вкриті "кристалами".

Відвідати печеру можна, замовивши екскурсію в однієї з туристичних компаній. Є різні тури за складністю: простий триває всього пару годин, "середній" - близько чотирьох годин. Також є екстремальні тури, які можуть тривати набагато довше. Ціни за екскурсії стартують від 500 гривень.

Відео: Оптимістична печера - найбільша гіпсове підземелля світу (YouTube.com/Туризм и путешествия)

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