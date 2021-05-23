Кристаллы, подземные озера и галереи: что посмотреть в необычной локации на Тернопольщине

Чем удивляет самая длинная в мире гипсовая пещера
Путешествие выходного дня по Украине может стать особенно интересным, если побывать в интересных местах на природе, и заодно - исследовать неизведанное.
Необязательно ехать в далекие страны, чтобы увидеть пещеры, словно из фильмов. Одна из самых красивых пещер мира находится в Украине. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера, как самая длинная в Евразии и пятая по длине среди пещер планеты.
Расположена она недалеко от села Королевка Борщевского района на Тернопольщине.
Пещера была найдена случайно. В 1965 году, когда ученые исследовали пещеру Ветровая неподалеку, местные ребята показали спелеологам ручей, который исчезал под землей. Ученые заинтересовались этим местом, но провести раскопки тогда не удалось.
Однако исследователи вернулись на это место через год и открыли пещеру. Они ожидали, что ее длина составляет не более трех километров.
Но по состоянию на сейчас установлено, что суммарная длина ходов в ней составляет более 260 километров, а вся ее площадь достигает 2 гектаров. Ходы залегают на глубине около 20 метров от поверхности.
Пещера с подземными озерами и "кристаллами"
Говорят, что исследователей, которые изучали эту пещеру, коллеги прозвали "оптимистами". Ведь многие не верили, что исследовать пещеру можно так быстро. Но ученые не сдавались, и сейчас в Украине есть интересный туристический объект, который ежегодно посещает много туристов. Однако пещера не изучена до конца, и некоторые ее курочки еще предстоит открыть ученым.
Пещера состоит из 15 районов, которые объединены между собой одним или несколькими ходами.
Самыми красивыми галереями считаются: Караганда, Золотой Полоз, Млечный Путь. А самым красивым районом считается "Заозерный".
Но чтобы к нему добраться, нужно преодолеть около 5 километров пешком, поэтому такой поход считают подходящим для выносливых путешественников.
В пещере также есть подземные озера с необычными названиями - Частица Бога Мечта, Пятиугольное, Пермское, Фрике и другие. Также здесь есть природное чудо – скопления кристаллов гипса, которые называют "пещерным снегом".
Кстати, здесь не всегда удается идти в полный рост, а еще нужно преодолеть большой завал в зале "Аква-Вита". Но смельчаков, которые сюда доберутся, ждут грандиозные залы и разноцветные стены, покрытые "кристаллами".
Посетить пещеру можно, заказав экскурсию у одной из туристических компаний. Есть разные туры по сложности: простой длится всего пару часов, "средний" - около четырех часов. Также есть экстремальные туры, которые могут длиться гораздо дольше. Цены за экскурсии стартуют от 500 гривен.
Видео: Оптимистическая пещера - самое большое гипсовое подземелье мира (YouTube.com/Туризм и путешествия)
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