Краса гір і зимові пейзажі: скільки коштує відпочинок на найзасніженішому курорті Карпат

Коли під час відпустки ви шукаєте справжньої зими зі снігом та лижами, але при цьому тиші й усамітнення, можна вирушити на найбільш сніжний і віддалений гірськолижний курорт в Карпатах – Драгобрат.

Це місце вибирають поціновувачі атмосфери гір з різних країн не лише для того, щоб покататися на лижах, але і просто для занурення в атмосферу первозданної природи. У більшості готелів персонал спілкується з гостями польською, чеською, англійською мовами: іноземці тут - постійні гості, за винятком періоду карантинних обмежень.

Ми вивчили, скільки коштує відпочити в безпосередній близькості від гірськолижних підйомників і трас на горі Драгобрат і в селищі біля її підніжжя.

Фото: На курорті більше півсотні готелів (booking.com)

Секрет популярності курорту Драгобрат

Найвисокогірніший курорт України знаходиться на горі Драгобрат (1763 м) в Закарпатській області. Сніг тут лежить іноді й до травня, а температура повітря значно холодніша, ніж біля підніжжя. В цьому році перші лижники з'явилися на Драгобраті вже у 20-х числах жовтня після першого снігу.

На відстані витягнутої руки, в 1 кілометрі від вершини Драгобрат знаходиться інша гора Близниця (1883 м) з південного боку, трохи далі (2 км) – вершина гори Стіг (1704 м). По гірському хребту прокладені пішохідні маршрути: милуватися мальовничими краєвидами гір з пухнастими ялинками можна скрізь, куди кинь оком.

Драгобрат влітку вибирають любителі походів, взимку в це місце їдуть туристи з різних країн, щоб насолодитися тишею і природою гір без натовпів інших відпочивальників і суєти. Схили гірськолижного курорту підходять не тільки лижникам-спортсменам: тут можна навчитися кататися і новачкам.

У курорту - цікава історія: кататися на лижах тут почали близько ста років тому, а першими "курортниками" були впливові чиновники та професори з Москви. З того часу за Драгобратом закріпилося порівняння "Карпатський Сибір" і епітет "сувора чарівність". На гірськолижний курорт європейського рівня це місце стало перетворюватися в роки незалежності України.

Фото: Сніг на Драгобраті випадає ще в жовтні (facebook.com/pik dragobrat)

Як дістатися Драгобрату

Цей курорт відомий тим, що звичайним транспортом або автомобілем туди не доїхати. Максимум, куди можна дістатися - до села Ясиня за 18 км від курорту. Туди ходить і поїзд, і рейсові автобуси. А ось виїхати на гору взимку можна, якщо замовити спеціальний транспорт на місці.

У більшості своїй це УАЗи ("буханки"), ГАЗ-66 і Ниви, яким на колеса кріплять ланцюги, щоб подолати круті засніжені підйоми: екстрим і суворість починаються ще біля підніжжя гори. Коштує такий трансфер від 100 гривень з людини.

Саме цей фактор робить курорт місцем відпочинку і катання для справжніх шанувальників зимових Карпат і професійних лижників. Втім, і влітку, коли на горі туристична інфраструктура працює менше, мандрівники не оминають цю красиву локацію: хтось їде на джипах, а хтось віддає перевагу пішому підйому лісовими стежками.

Фото: На схилах працює десяток підйомників (facebook.com/pik dragobrat)

Ціни на розваги та СПА

На самому курорті й біля підніжжя в селі Ясиня можна і потанцювати, і попаритися в сауні або карпатських чанах просто неба.

Наприклад, на полонині, поряд з готелями "Крокус" та "Адреналін", знаходиться нічний клуб G7. Втім, в цьому році його робота, швидше за все, залишиться під карантинними обмеженнями.

Зате скористатися спа-послугами можна в будь-який час. На Драгобраті 1 година сеансу в чані з трав'яним збором та ефірними оліями з краєвидами на ліс недалеко від підйомника коштує від 600 гривень за годину (на 6-8 осіб). Попаритися в лазні можна за ціною близько 300-350 гривень на годину.

Фото: На курорт приїжджають лижники з багатьох країн (facebook.com/pik dragobrat)

Підйомники на Драгобраті

На курорті обладнано 9 трас різної складності загальною протяжністю 10 км. П'ять з них підходять для масового катання, інші краще підкорювати професіоналам. Найдовша траса – 1300 м.

Катаються на лижах в основному на схилі гори Стіг. На сноуборді можна покататися на схилі Близниці по незайманому снігу – довжина спуску приблизно 3 км. Піднятися на таку "трасу" можна на ратраці.

На Драгобраті працюють 10 підйомників, з них - 2 крісельних підйомника, 4 бугельних, також – два навчальні тарілкові підйомники біля однойменного гірськолижного комплексу і гачкові мультиліфти.

Вартість разових підйомів коливається в залежності від підйомників – 50-100 гривень для дорослого, від 30 гривень для дитини, в мультилифті – від 20 гривень.

Скі-пас на 10 підйомів обійдеться у 300 гривень. Придбати скі-пас онлайн на підйомники від ГК "Драгобрат" на 50 підйомів можна під час акції за ціною за 1050 гривень для дорослого і за 550 гривень для дитини до 14 років.

Фото: На вершині гори набагато холодніше (facebook.com/pik dragobrat)

Де зупинитися і скільки коштує відпочинок: готелі біля Драгобрату

Всього біля підніжжя гірськолижного курорту і на схилах знаходиться більше півсотні готелів і котеджів, багато з яких – в селищі Ясиня. Варто зауважити, що чим далі від підйомників, тим дешевше житло.

Наприклад, готель "Велика ведмедиця" біля підніжжя гори Стіг (село Ясиня, полонина Драгобрат) знаходиться буквально в 150-250 метрів від двох підйомників. Номери можна замовити в п'ятиповерховому корпусі готелю або триповерховому дерев'яному: дворазове харчування вже включено у вартість. В номерах є всі зручності, ванна з душем. Краєвид з вікон – на засніжені схили з ялинами. Тут можна взяти напрокат лижне спорядження, а після катання попаритися в сауні.

Вартість: двомісний номер "стандарт" - від 1000 гривень на добу, у новорічний період – від 1800 гривень.

Готельно-розважальний комплекс "Хата Магната" і "Смерекова хата" знаходиться в безпосередній близькості до витягів на полонині Драгобрат на висоті 1400 метрів. В номерах є всі зручності, а у вартість проживання включений сніданок.

У ресторані гостям пропонують українську і европейкую кухню, спеціальне гриль-меню. У комплексі можна орендувати лижне спорядження і скористатися послугами інструктора. Також – скористатися спа: басейном, лазнею, сауною.

Вартість: двомісний номер класу "стандарт" - від 600 гривень за добу, у новорічний період – від 1200 гривень.

Фото: У готелях Драгобрату краєвид з вікон - на гори (booking.com)

Готель "Oaza" на Драгобраті має 14 номерів на 34 людини. У розпорядженні готелю два бугельних підйомника. Для гостей пропонують відпочинок з усіма зручностями, працює ресторан на 200 місць, є прокат лижного спорядження, медпункт. Також зона спа: сауна з басейном і чани. У вартість проживання входить сніданок і вечеря.

Вартість: двомісний номер "стандарт" - від 1700 гривень на добу, в новорічний період – від 1800 гривень.

Готель "Alpin Eco Chalet" також розташований поруч з підйомником "Оаза" у верхній частині полонини Драгобрат. Всі номери в 3-поверховому готелі мають балкони з краєвидом на гори та струмок. У готелі є ресторан на 30 місць, більярд, кімната для сушіння лижного спорядження. Також відпочити можна в сауні, фіто-бочках і чані, замовити масаж. У вартість проживання включені сніданок і вечеря.

Вартість: двомісний номер "стандарт" - від 1300 гривень на добу, в новорічний період – від 2125 гривень.

Гостьовий будинок "Карпати" в селищі Ясиня можна зняти для великої родини або компанії з 10 осіб. В котеджі 5 спалень, кухня, ванна і столова зона. З балкона відкривається краєвид на річку і Говерлу. Відстань до підйомників 2 і 8 км. Гостям пропонують континентальний і вегетаріанський сніданки за окрему плату 120 гривень.

Вартість: 5000 гривень на добу, в новорічний період - 24000 гривень (4 ночі).

Фото: Сніг на Драгобраті лежить до травня (facebook.com/pik dragobrat)

Втім, є варіанти відпочинку і за нижчу вартість. Так, проживання в кімнатах в гостьових будинках в селі Ясіня на сайті booking.com можна знайти за ціною до 500 гривень для 2-3 осіб.

Наприклад, така ціна розміщення пропонується в гостьовому домі "Мандривный" в 100 метрах від найближчого підйомника. У деяких номерах є окремі санвузли, на території можна скористатися мангалом.

Вартість: двомісний номер - від 342 гривень на добу, у новорічний період будинок здається цілком на 10 осіб (6 спалень і вітальня) за 4000 гривень на добу.

До речі, спа-послуги в готелях і харчування в ресторанах до 30 листопада потрапляють під "карантин вихідного дня". У вихідні дні заборонено обслуговування гостей в ресторанах, в тому числі й у готелях, а також роботу саун і спа. Чи буде продовжено заборону на грудень і новорічні свята - поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок на курорті Буковель в Карпатах.

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