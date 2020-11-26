Красота гор и зимние пейзажи: сколько стоит отдых на самом снежном курорте Карпат

Когда во время отпуска вы ищете настоящей зимы со снегом и лыжами, но при этом тишины и уединения, можно отправиться на самый снежный и отдаленный горнолыжный курорт в Карпатах – Драгобрат.

Это место выбирают ценители атмосферы гор из разных стран не только для того, чтобы покататься на лыжах, но и просто для погружения в атмосферу первозданной природы. В большинстве отелей персонал общается с гостями на польском, чешском, английском языках: иностранцы здесь - постоянные гости, за исключением периода карантинных ограничений.

Мы изучили, сколько стоит отдохнуть в непосредственной близости от горнолыжных подъемников и трас на горе Драгобрат и в поселке у ее подножия.

Фото: На курорте больше полусотни гостинниц (booking.com)

Секрет популярности курорта Драгобрат

Самый высокогорный курорт Украины находится на горе Драгобрат (1763 м) в Закарпатской области. Снег здесь лежит иногда и до мая, а температура воздуха намного холоднее, чем у подножия. В этом году первые лыжники появились на Драгобрате уже в 20-х числах октября после первого снега.

На расстоянии вытянутой руки, в 1 километре от вершины Драгобрат находится другая гора – Близница (1883 м) с южной стороны, чуть дальше (2 км) – вершина горы Стог (1704 м). По горному хребту проложены пешеходные маршруты: любоваться красивейшими видами гор с пушистыми елями можно везде, куда не брось взгляд.

Драгобрат летом выбирают любители походов, зимой в это место едут туристы из разных стран, чтобы насладиться тишиной и природой гор без толп других отдыхающих и суеты. Склоны горнолыжного курорта подходят не только лыжникам-спортсменам: здесь можно научиться кататься и новичкам.

У курорта - интересная история: кататься на лыжах здесь начали около ста лет назад, а первыми "курортниками" были влиятельные чиновники и профессора из Москвы. С тех пор за Драгобратом закрепилось сравнение "Карпатская Сибирь" и эпитет "суровое очарование". В горнолыжный курорт европейского уровня это место стало превращаться в годы независимости Украины.

Фото: Снег на Драгобрате выпадает еще в октябре (facebook.com/pik dragobrat)

Как добраться на Драгобрат

Этот курорт известен тем, что обычным транспортом или автомобилем туда не доехать. Максимум, куда можно добраться – до села Ясиня в 18 км от курорта. Туда ходит и поезд, и рейсовые автобусы. А вот на гору выехать зимой можно, если заказать специальный транспорт на месте.

В большинстве своем это УАЗы ("буханки"), ГАЗ-66 и Нивы, которым на колеса крепят цепи, чтобы преодолеть крутые заснеженные подъемы: экстрим и суровость начинаются еще у подножия горы. Стоит такой трансфер от 100 гривен с человека.

Именно этот фактор делает курорт местом отдыха и катания для истинных ценителей зимних Карпат и профессиональных лыжников. Впрочем, и летом, когда на горе туристическая инфраструктура работает меньше, путешественники не обходят эту красивейшую локацию стороной: кто-то едет на джипах, а кто-то отдает предпочтения пешему подъему по лесным тропам.

Фото: На склонах работает десяток подъемников (facebook.com/pik dragobrat)

Цены на развлечения и СПА

На самом курорте и у подножия в селе Ясиня можно и потанцевать, и попариться в сауне или карпатских чанах под открытым небом.

Например, на полонине, рядом с отелями "Крокус" и "Адреналин", находится ночной клуб G7. Впрочем, в этом году его работа, скорее всего, останется под карантинными ограничениями.

Зато воспользоваться спа-услугами можно в любое время. На Драгобрате 1 час сеанса в чане с травяным сбором и эфирными маслами с видами на лес неподалеку от подъемника стоит от 600 гривен за час (на 6-8 человек). Попариться в бане можно по цене 300-350 гривен в час.

Фото: На курорт приезжают лыжники из многих стран (facebook.com/pik dragobrat)

Подъемники на Драгобрате

На курорте оборудовано 9 трасс разной сложности общей протяженностью 10 км. Пять из них подходят для массового катания, остальные лучше покорять профессионалам. Самая длинная трасса – 1300 м.

Катаются на лыжах в основном на склоне горы Стог. На сноуборде можно покататься на склоне Близницы по нетронутому снегу – длина спуска приблизительно 3 км. Подняться на такую "трассу" можно на ратраке.

На Драгобрате работают 10 подъемников, из них - 2 кресельных подъемника, 4 бугельных, также – два учебные тарелочные подъемники у одноименного горнолыжного комплекса и крючковые мультилифты.

Стоимость разовых подъемов колеблется в зависимости от подъемников – 50-100 гривен для взрослого, от 30 гривен для ребенка, в мультилифте – от 20 гривен.

Ски-пасс на 10 подъемов обойдется в 300 гривен. Приобрести ски-пасс онлайн на подъемники от ГК "Драгобрат" на 50 подъемов можно во время акции по цене за 1050 гривен для взрослого и за 550 гривен для ребенка до 14 лет.

Фото: На вершине горы намного холоднее (facebook.com/pik dragobrat)

Где остановиться и сколько стоит отдых: отели возле Драгобрата

Всего у подножия горнолыжного курорта и на склонах находится больше полусотни отелей и коттеджей, многие из которых – в поселке Ясиня. Стоит заметить, что чем дальше от подъемников, тем дешевле жилье.

К примеру, отель "Большая медведица" у подножия горы Стог (село Ясиня, полонина Драгобрат) находится буквально в 150-250 метрах от двух подъемников. Номера можно заказать в пятиэтажном корпусе отеля или трехэтажном деревянном: двухразовое питание уже включено в стоимость. В номерах есть все удобства, ванная с душем. Вид из окон – на заснеженные склоны с елями. Здесь можно взять напрокат лыжное снаряжение, а после катания попариться в сауне.

Стоимость: двухместный номер "стандарт" - от 1000 гривен в сутки, в новогодний период – от 1800 гривен.

Отельно-развлекательный комплекс "Хата Магната" и "Смерекова хата" находится в непосредственной близости к подъемникам на полонине Драгобрата на высоте 1400 метров. В номерах есть все удобства, а в стоимость проживания включен завтрак.

В ресторане гостям предлалагют украиснкую и европейкую кухню, специальное гриль-меню. В комплексе можно арендовать лыжное снаряжение и воспользоваться услугами инструктора. Также – воспользоваться спа: бассейном, баней, сауной.

Стоимость: двухместный номер класса "стандарт" - от 600 гривен в сутки, в новогодний период – от 1200 гривен.

Фото: В отелях Драгобрата вид из окон - на горы (booking.com)

Отель "Oaza" на Драгобрате располагает 14 номерами на 34 человека. В распоряжении отеля два бугельных подъемника. Для гостей предлагают отдых со всеми удобствами, работает ресторан на 200 мест, есть прокат лыжного снаряжения, медпункт. Также зона спа: сауна с бассейном и чаны. В стоимость проживание входит завтрак и ужин.

Стоимость: двухместный номер "стандарт" - от 1700 гривен в сутки, в новогодний период – от 1800 гривен.

Отель "Alpin Eco Chalet " также расположен рядом с подъемником "Оаза" в верхней части полонины Драгобрат. Все номера в 3-этажном отеле имеют балконы с видом на горы и ручей. В отеле есть ресторан на 30 мест, бильярд, комната для сушки лыжного снаряжения. Также отдохнуть можно в сауне, фито-бочках и чане, заказать массаж. В стоимость проживания включены завтрак и ужин.

Стоимость: двухместный номер "стандарт" - от 1300 гривен в сутки, в новогодний период – от 2125 гривен.

Гостевой дом "Карпаты" в поселке Ясиня можно снять для большой семьи или компании из 10 человек. В коттедже 5 спален, кухня, ванная и столовая зона. Из балкона открывается вид на реку и Говерлу. До подъемников расстояние 2 и 8 км. Гостям предлагают континентальный и вегетарианский завтраки за отдельную плату 120 гривен.

Стоимость: 5000 гривен в сутки, в новогодний период –24000 гривен (4 ночи).

Фото: Снег на Драгобрате лежит до мая (facebook.com/pik dragobrat)

Впрочем, есть варианты отдыха и по более низкой стоимости. Так, проживание в комнатах в гостевых домах в селе Ясиня на сайте booking.com можно найти по цене до 500 гривен для 2-3 человек.

Например, такая цена размещения предлагается в гостевом доме "Мандривный" в 100 метрах от ближайшего подъемника. В некоторых номерах есть отдельные санузлы, на территории можно воспользоваться мангалом.

Стоимость: двухместный номер - от 342 гривен в сутки, в новогодний период дом сдается целиком на 10 человек (6 спален и гостиная) за 4000 гривен в сутки.

К слову, спа-услуги в отелях и питание в ресторанах до 30 ноября попадают под "карантин выходного дня". В выходные дни запрещено обслуживание гостей в ресторанах, в том числе и в отелях, а также работа саун и спа. Будет ли продолжен запрет на декабрь и новогодние праздники - пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых на курорте Буковель в Карпатах.

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