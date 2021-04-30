Колоритне явище: чому травень - ідеальний час для подорожі на Закарпаття

Вже кілька днів, як в Ужгороді на Закарпатті почали розпускатися бутони японської вишні - сакури. Цього року цвітіння "запізнюється" на два тижні, завдяки чому у туристів з'явилися шанси застати барвисте видовище під час подорожей на травневі свята.

Дерево сакури цвіте рожевими махровими квітами - це одне з найбільш видовищних природних явищ навесні на міських вулицях Чернівців, Ужгорода та Мукачева. Багато сакур також росте у Виноградові, Іршаві та Хусті.

З періодом цвітіння сакури, яке вважається "візитною карткою" цих міст, спеціально намагаються поєднати побільше турів в Західну Україну, щоб туристи встигли застати це барвисте явище. В цей час організовують сакура-фест – різноманітні заходи, присвячені цвітінню рідкісного дерева.

Цвітіння "переноситься" на травневі свята

Цього року погодні умови склалися не так, як зазвичай: метеорологічна весна прийшла пізніше. Тому сакури або японські вишні - родзинка Закарпаття - зацвіли пізніше звичайного.

Фото: Сакура в Мукачеві (Ігор Гуледза)

Але початок травня - саме той час, коли їхнім цвітінням можна насолодитися повною мірою, каже РБК-Україна гід Закарпаттям Ігор Гуледза. У попередні роки тури "на сакури" до Ужгорода та Мукачева планували на кілька тижнів раніше. Однак у 2021-му склалося інакше, каже він.

"Зазвичай цвітіння сакури починається в другій половині квітня і триває до двох тижнів. Але цього року перші два тижні травня - найкращий час, щоб застати цвітіння японських вишень. В Ужгороді їх можна знайти на вулицях Митній, Гойди, Ракоці, Довженка, Бращайків, Крилова та інших", - коментує гід.

За його словами, багато сакур також росте в Мукачеві.

"Тут їх можна знайти на вулицях Маргітіча, Берегівський, Філатова, Сеченова і в парку Центральному. В останньому росте більшість пишних дерев міста. Детальніше про мукачівські дерева написав у своєму блозі", - пояснює фахівець.

Як в Україні з'явилися сакури

Японські вишні ростуть на Закарпатті так давно, що про їх появу вже складають легенди. Наприклад, згідно з однією з них, сакури в Ужгород потрапили завдяки візиту японських послів, які їхали на зустріч в австрійським імператором Францем Йосипом I. Нібито їм довелося переночувати в Мукачево, І сакури, які вони везли в подарунок правителю, вкрали. Саджанці продали місцевим жителям, думаючи, що дерева - плодові. Врожаю сакур ужгородці чекають досі.

Фото: Одночасно з сакурою в Мукачеві цвітуть і магнолії (Ігор Гуледза)

За іншою версією, дерева з'явилися в місті в 1920-х роках, коли Ужгород входив до складу Чехословаччини. Головним містом тодішньої Підкарпатської Русі стало саме це місто. Коли там почалося будівництво урядового кварталу, то було вирішено привезти з Відня сакури й посадити їх на новому місці.

Вважається, що деревам підійшов і м'який клімат краю, і склад ґрунту, а також, що дерева допомогли зміцнити болотисті землі в Ужгороді. Можливо, це і є однією з причин, чому так багато японських вишень, які не приносять плодів, можна побачити й поруч з приватними будинками в Ужгороді та Мукачеві.

Фото: Сакури цвітуть на багатьох вулицях у Мукачеві (ігор Гуледза)

"Декоративну японську вишню завезли в Ужгород з Відня, і зараз вона росте по всьому місту. Пік цвітіння, коли гілки сакур покриваються пишними шапками рожевих квітів - надзвичайно хвилююче видовище", - зазначає турагент Оксана Ольховська.

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