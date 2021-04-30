Красочное явление: почему май - идеальное время для путешествия на Закарпатье

Уже несколько дней, как в Ужгороде на Закарпатье начали распускаться бутоны японской вишни - сакуры. В этом году цветение "опадзывает" на две недели, благодаря чему у туристов появились шансы застать красочное зрелище во время путешествий на майские праздники.

Дерево сакуры цветет розовыми махровыми цветами – это одно из самых зрелищных природных явлений весной на городских улицах Черновцов, Ужгорода и Мукачево. Много сакур также растет в Виноградове, Иршаве и Хусте.

С периодом цветения сакуры, которое считается "визитной карточкой" этих городов, специально стараются совместить побольше туров в Западную Украину, чтобы туристы успели застать это красочное явление. В это время организовывают сакура-фест – разнообразные мероприятия, посвященные цветению редкого дерева.

Цветение "переносится" на майские праздники

В этом году погодные условия сложились не так, как обычно: метеорологическая весна пришла позже. Поэтому сакуры или японские вишни - изюминка Закарпатья - зацвели позже обычного.

Фото: Сакура в Мукачево (Игорь Гуледза)

Но начало мая - именно то время, когда их цветением можно насладиться в полной мере, говорит РБК-Украина гид Закарпатьем Игорь Гуледза. В предыдущие годы туры "на сакуры" в Ужгород и Мукачево планировали на несколько недель раньше. Однако в 2021-м сложилось иначе, говорит он.

"Обычно цветение сакуры начинается во второй половине апреля и продолжается до двух недель. Но в этом году первые две недели мая - лучшее время чтобы застать цветения японских вишен. В Ужгороде их можно найти на улицах Таможенной, Гойды, Ракоци, Довженко, Бращайков, Крылова и других", — комментирует гид.

По его словам, много сакур также растет в Мукачево.

"Здесь их можно найти на улицах Маргитича, Береговский, Филатова, Сеченова и в парке Центральном. В последнем растет большинство пышных деревьев города. Подробнее о мукачевских деревьях написал в своем блоге", — объясняет специалист.

Как в Украине появились сакуры

Японские вишни растут на Закарпатье так давно, что об их появлении уже слагают легенды. Например, согласно одной из них, сакуры в Ужгород попали благодаря визиту японских послов, которые ехали на встречу в австрийским императором Францем Иосифом I. Якобы им пришлось переночевать в Мукачево, и сакуры, которые они везли в подарок правителю, украли. Саженцы продали местным жителям, думая, что деревья – плодовые. Урожая сакур ужгородцы ждут до сих пор.

Фото: Одновременно с сакурой в Мукачево цветут и магнолии (Игорь Гуледза)

По другой версии, деревья появились в городе в 1920-х годах, когда Ужгород входил в состав Чехословакии. Главным городом тогдашней Подкарпатской Руси стал именно этот город. Когда там началось строительство правительственного квартала, то было решено привезти из Вены сакуры и посадить их на новом месте.

Считается, что деревьям подошел и мягкий климат края, и состав почвы, а также, что деревья помогли укрепить болотистые земли в Ужгороде. Возможно, это и является одной из причин, почему так много японских вишен, которые не приносят плодов, можно увидеть и рядом с частными домами в Ужгороде и Мукачево.

Фото: Сакуры цветут на многих улицах в Мукачево (Игорь Гуледза)

"Декоративную японскую вишню завезли в Ужгород из Вены, и сейчас она растет по всему городу. Пик цветения, когда ветви сакур покрываются пышными шапками розовых цветов – необычайно волнующее зрелище", - отмечает турагент Оксана Ольховская.

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