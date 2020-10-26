Знову в "червоній зоні": новий перелік країн, після відпустки в яких потрібна самоізоляція

Український МОЗ оновив перелік країн "зеленої" і "червоної" зон захворюваності на COVID-19. Після поїздки в країну з більшим поширенням коронавірусу, ніж в Україні, всім прибулим доведеться здавати ПЛР-тест або проходити 14-денну самоізоляцію.

Країни, в яких активних випадків коронавірусу за останні два тижні виявили менш як 200 на 100 тисяч населення, залишилися у "зеленому" переліку МОЗ.

У цю категорію потрапили майже всі популярні в цьому сезоні курортні країни, куди українці можуть поїхати з туристичною метою. Жодних карантинних обмежень після повернення з цих країн не передбачено.

Фото: Популярні курортні країни - в "зеленому" переліку (pixabay.com)

Що змінилося у переліку МОЗ

За інформацією МОЗ станом на 23 жовтня, в Україні виявляють 200,8 активних випадків захворюваності коронавірусом на 100 тисяч населення. Всі країни, в яких цей показник нижче, потрапляють в "зелений" перелік. Після повернення з цих країн проходження самоізоляції не потрібно.

В "зеленій" зоні тепер знаходяться Туреччина з показниками захворюваності 29,6, Єгипет (1,8), ОАЕ (177), Болгарія (151,3), Мальдіви (124,3), Домінікана (58,2), Албанія (112,4), Сербія (42), Мексика (38,4), Танзанія (0), Куба (4,2).

Судячи з офіційної статистики, більшість курортних країн безпечні для відпочинку туристів, і навряд чи вони перейдуть в "червону" зону для України найближчим часом.

У "червоний" перелік додалися Хорватія (241,4). Також в "червону" зону входять Чорногорія (526,4), Словенія (425,7), Північна Македонія (261,1), Польща (250,9), Румунія (250) і США (239).

Фото: Столиця Північної Македонії Скоп'є (pixabay.com)

Поради після повернення з країн "червоної зони"

При покупці авіаквитків та путівок туристів попереджають уважно вивчати ситуацію з карантинними обмеженнями в країні прибуття на момент поїздки. В останній момент правила можуть змінитися, а країна з "зеленої" перейти в "червону" зону. Після приїзду з країн "червоної" зони передбачена двотижнева самоізоляція або необхідність здавання ПЛР-тесту на COVID-19.

У будь-якому випадку прибулі з "червоної" зони повинні будуть встановити й активувати в аеропорту додаток "Дій вдома". З його допомогою здійснюється контроль за проходженням самоізоляції або її скасування у випадку негативного результату тесту.

Його треба зробити у перші 24 години після прильоту або в країні перебування не раніше 48 годин до прильоту в Україну. Не можна активувати початок самоізоляції відразу в аеропорту, інакше неможливо буде "застосувати" свою адресу в додатку.

"Одна з основних помилок, які показала практика, - люди часто підтверджують початок самоізоляції одразу ж на кордоні або в аеропорту. Замість того, щоб зробити це вдома", - розповів РБК-Україна Євген Горбачов, керівник департаменту розробки програмного забезпечення ДП "Дія".

У подібних випадках система автоматично порівнювала місцезнаходження будинку з еталонною точкою в аеропорту і не приймала підтвердження.

Фото: Щоб уникнути черг, в аеропорту ПЛР-тести краще не здавати (РБК-Україна)

Своїми порадами, як чинити після повернення з "червоної зони", поділилася киянка Аліна Вірстюк.

"Не натискайте "Я прибув до місця самоізоляції" до того, як здасте тест. Зробіть це після тесту, коли будете вдома. Тому що потім вас будуть діставати запитами зробити фото, кліпнути очима – і зробити це протягом 15 хвилин після сповіщення. А сповіщення не буде! Ні звуку, ні екранного", - попередила дівчина.

Також вона порадила не здавати тести відразу в аеропорту, щоб уникнути черг. І з цією ж метою варто приходити в міську лабораторію після обіду.

Нагадаємо, ми повідомляли, в які країни українці їдуть у відпустку восени.

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