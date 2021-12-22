Колосальне зростання. У Греції заявили ппро рекордну кількість туристів у році, що минає

Відпочинок у Греції у 2021 році вибрало багато туристів, у тому числі з України. Відкриття країни стало однією з найочікуваніших подій літнього сезону. Пізніше у Греції говорили, що туристичні потоки відновлюються досить швидко, а деякі з показників виявилися рекордними. Ближче до кінця року в уряді країни заявили, що вперше запускають кампанію із зимового туризму в країні.

Нещодавно у Греції порахували кількість міжнародних прибутків, зібравши дані з аеропортів країни.

З'ясувалося, що пасажирський трафік у Греції зріс на 344.2%, а кількість приїздів іноземців до країни зросла на 524.7% у листопаді 2021 року у порівнянні з тим самим періодом 2020-го. Про це повідомляє Schengenvisainfo.com із посиланням на дані грецьких аеропортів.

Позитивна тенденція: скільки туристів побувало у Греції після відкриття кордонів

Уточнюється, що аеропорти країни зафіксували збільшення кількості прибутків на 75.3%.

Число гостей, які побували у Греції протягом січня-листопада 2021 року склало 34,029,893 — на 75.3% більше, ніж у тому ж періоді 2020-го (тоді країну відвідали 19 411 876 мільйонів пасажирів), зазначають на сайті.

"У кількості рейсів в аеропортах країни намітилася позитивна тенденція. Усього за цей період було 361 958 рейсів: 151 762 внутрішніх, а також 210 196 міжнародних. Це на 48,8% більше у порівнянні з тим самим періодом 2020 року", — пише видання.

Фото: Відпочинок у Греції у 2021 році вибрало багато туристів (unsplash.com/matthew-waring)

Проте, у порівнянні з показниками до пандемії, пасажиропотік скоротився вдвічі - на 44,8%.

"Порівнюючи авіаційні дані за листопад 2021 року зі статистикою за листопад 2019 року, коли ще не було жодних побоювань щодо COVID-19, не було обмежень на польоти та заборони на поїздки, прибуття іноземних пасажирів у 2021 році показало зниження на 32,8%. А у листопаді 2019 року було зареєстровано 687 711 пасажирів міжнародних рейсів", — йдеться у повідомленні.

Водночас туристи також активно подорожують рейсами всередині Греції.

Загальна кількість рейсів (внутрішніх та міжнародних) цього року досягла 22771, що на 110,6% більше, ніж у відповідному періоді 2020 року (10810 рейсів). Кількість пасажирів, які прибули та відлетіли в листопаді цього року, склала 1 972 266: на 344,2% більше, ніж у листопаді 20-го року, коли було 444 035 пасажирів.

Зазначимо, раніше стало відомо, який відпочинок у Греції обирають туристи на 2022 рік.