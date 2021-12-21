У Греції розкуповують номери у преміальних готелях: який відпочинок планують туристи на 2022 рік

Відпочинок по ранньому бронюванню: нові тренди та напрямки

На основі запитів туристів експерти визначили нові тренди сезону-2022 за грецьким напрямом, пише Рrofi.travel.

На думку представників туристичного бізнесу, зараз найпопулярніші готелі категорії premium. За словами туроператорів, такі номери розкуповують найактивніше. Повідомляється, що туристи бронюють готелі починаючи з листопада, за акціями раннього бронювання, що стартували раніше.

Також на літній сезон 2022 року в Греції очікують зростання продажів турів на острів Корфу.

"Вже зараз відомо про те, що ціла низка перевізників, запланували польотні програми на острів Корфу. Таким чином, можна очікувати зростання продажів у цьому напрямі", — вважає глава TEZ Tour Греція Дімітріс Харітідіс.

Проте попит на бронювання турів до Греції наразі під питанням через невизначеність та чинні обмеження у зв'язку з коронавірусом. За словами експертів, ситуація з продажами стабілізуватиметься ближче до весни.

Якщо до пандемії на Кріт припадало більш ніж половина всіх продажів, то влітку 2021 року, хоча загалом обсяг бронювань зі зрозумілих причин став меншим, дещо зросла частка бронювань за іншими напрямками, такими як Родос, Халкідікі.

Також є попит у туристів на екскурсійні програми, і грецька сторона готова запропонувати нові тури в майбутньому сезоні. Однак, наразі розвиток продукту стримується через обмеження на внутрішні поїздки у Греції.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Греції посилили правила в'їзду.