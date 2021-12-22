Колоссальный рост. В Греции заявили о рекордном количестве туристов в уходящем году

Отдых в Греции в уходящем 2021 году выбрало много туристов, в том числе из Украины. Открытие страны стало одним из самых ожидаемых событий летнего сезона. Позже в Греции говорили, что туристические потоки восстанавливаются довольно быстро, а некоторые из показателей оказались рекордными. Ближе к концу года в правительстве страны заявили, что впервые запускают кампанию по зимнему туризму в стране.

Недавно в Греции посчитали количество международных прибытий, собрав данные из аэропортов страны.

Выяснилось, что пассажирский трафик в Греции вырос на 344.2%, а количество приездов иностранцев в страну выросло на 524.7% в ноябре 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020-го. Об этом сообщает Schengenvisainfo.com со ссылкой на данные греческих аэропортов.

Положительная тенденция: сколько туристов побывало в Греции после открытия границ

Уточняется, что аэропорты страны зафиксировали увеличение количества прибытий на 75.3%.

Число гостей, которые побывали в Греции в течение января-ноября 2021 года составило 34,029,893 - на 75.3% больше, чем в том же периоде 2020-го (тогда страну посетили 19 411 876 миллионов пассажиров), отмечают на сайте.

"В количестве рейсов в аэропортах страны наметилась положительная тенденция. Всего за этот период было 361 958 рейсов: 151 762 внутренних, а также 210 196 международных. Это на 48,8% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года", — пишет издание.

Фото: Отдых в Греции в уходящем 2021 году выбрало много туристов (unsplash.com/matthew-waring)

Однако в сравнении с показателями до пандемии, пассажиропоток сократился вдвое — на 44,8%.

"Сравнивая авиационные данные за ноябрь 2021 года со статистикой за ноябрь 2019 года, когда еще не было никаких опасений относительно COVID-19, не было ограничений на полеты и запретов на поездки, прибытие иностранных пассажиров в 2021 году показало снижение на 32,8%. А в ноябре 2019 года было зарегистрировано 687 711 пассажиров международных рейсов", — говорится в сообщении.

В то же время туристы также активно путешествуют рейсами внутри Греции.

Общее количество рейсов (внутренних и международных) в этом году достигло 22 771, что на 110,6% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года (10810 рейсов). Количество пассажиров, прибывших и улетевших в ноябре этого года, составило 1 972 266: на 344,2% больше, чем в ноябре 20-го года, когда было 444 035 пассажиров.

Отметим, ранее стало известно, какой отдых в Греции выбирают туристы на 2022 год.