Колорит Сходу: найкрасивіші мечеті, які можна побачити в Україні

Під час подорожей по Україні багатьом цікаво бувати на екскурсіях у православних храмах, католицьких костелах. Але чому б не дослідити східну архітектуру та подивитись мечеті? Їх в Україні немало, і кожна з них вирізняється своїм особливим колоритом.

Аби насолодитись красою східної архітектури, необов’язково їхати до Стамбула. Сьогодні в Україні налічується близько 160 мечетей та молитовних будинків. Також діє кілька духовних навчальних закладів. Деякі з мечетей - це унікальні пам’ятки. Про всі архітектурні шедеври в одній публікації розповісти важко: розглянемо лише кілька із них.

Мечеть Ар-Рахма в Києві

В Києві здавна проживали представники різних культур та релігій. Серед них - мусульмани. Тільки за офіційними даними, у 1897 році їх у столиці проживало 1789. На жаль, досить довго окремої великої мечеті у мусульман Києва не було: в той час вони збиралися лише у невеликих молитовних будинках. Першим молитовним домом вважається будинок, який відкрили на Подолі у тому ж 1897 році. Знаходився він на вулиці Мирна, 5. Дерев'яний будинок, де проходили молитви, до наших часів не зберігся.

Сьогодні одна із найбільш помітних мечетей України - Ар-Рахма у Києві - перша, яку збудували у столиці. Разом з мінаретом, медресе і навчальним корпусом вона належить до Ісламського комплексу. Назва мечеті у перекладі означає "милосердя".

Збудована протягом 1996-2011 років, мечеть знаходиться на схилі гори Щекавица на Татарці. До слова, помітити мечеть "з вулиці" не так просто: потрібно піднятися на схили, і лиш тоді вам відкриється як мальовничий вид як на Київ, так і на саму мечеть.

Фото: Мечеть Ар-Рахма в Києві (uk.wikipedia.org)

У 2000 році на куполі нової мечеті встановили півмісяць, і з того дня храм відкрив свої двері для вірян.

Сьогодні мечеть Ар-Рахма може одночасно приймати близько трьох тисяч віруючих.

Харківська соборна мечеть

Харків завжди був багатонаціональним містом. Тут є і православні храми, і єврейські синагоги, і мусульманські мечеті. Ще наприкінці 19 століття у Харкові організувалась досить активна мусульманська громада. Частково розвитку мусульманської культури в місті сприяло те, що на той час в Харкові діяв татаро-бакшірський кінний загін, члени якого сповідували іслам.

Згодом, після розквартирування загону, кількість мусульман у Харкові лише зросла. Виникла потреба у духовному храмі вірян. І от, у 1906 році, була збудована перша соборна мечеть у Харкові. На жаль, у 1936 радянська влада її повністю зруйнувала, але у 2006 її відновили.

Фото: Харківська соборна мечеть (uk.wikipedia.org)

Фото: Інтер'єри мечеті в Харкові (uk.wikipedia.org)

Аль-Барок – мусульманський освітній осередок у Харкові

Ще одна красива мечеть у Харкові - Аль-Барок (або Аль-Барокят). Це не тільки місце для молитов, а й освітній центр для молоді. У мечеті - кілька залів для богослужіння, навчання і дозвілля. Виконана в традиційному східному стилі, прикрашена мозаїкою і виробами з дерева і глини.

Мечеть султана Сулеймана та Роксолани у Маріуполі

Одним з крупних ісламських культурних центрів є мечеть на честь султана Сулеймана Пишного і Роксолани у Маріуполі. Праобразом мечеті стала Сулейманіє-Джамі у Стамбулі.

Відкриття Маріупольської мечеті відбулося у 2007 році. Храм здатен вмістити 4500 тисяч осіб - всього на 500 вірян менше, ніж мечеть у Стамбулі.

Уся мечеть Сулеймана та Роксолани побудована з мармуру, який привезли із Туреччини. Служіння відбувається трьома мовами, хоча не щодня. Будівництво споруди тривало всього три роки.

Фото: Мечеть на честь султана Сулеймана та Роксолани у Маріуполі (uk.wikipedia.org)

Особливу увагу під час проектування будівлі приділили витонченості форм. Територія, на якій розташована мечеть, користується великою популярністю серед туристів, а закохані пари та наречені приїздять сюди для ексклюзивної фотосесії.

Фото: Внутрішній двір мечеті (uk.wikipedia.org)

Фото: Купол мечеті в Маріуполі (uk.wikipedia.org)

Арабський культурний центр в Одесі

У самому центрі Одеси розміщений Арабський культурний центр, який було засновано у 2001 році.

Колись на тому місці розташовувалася закинута споруда, а сьогодні тут знаходиться двоповерхова будівля культурного центру. У ньому окрім молитов, проводяться безкоштовні заняття з арабської мови, а також працює бібліотека. Тут туристи можуть замовити екскурсію.

Фото: Арабський культурний центр в Одесі (uk.wikipedia.org)

Найстарішій мечеті в Україні - 700 років

Наступного року виповниться 700 років найстарішій в Україні діючій культовій споруді мусульман – мечеті хана Узбека, яка розташована у Сімферополі.

Неймовірно, але саме цю мечеть побудував правитель Золотої Орди – хан Узбек у 1314 році. Через деякий час поруч біло відкрито і вище духовне училище де готували мулл, кадіїв, мусульманських богословів. Згодом мечеть зазнала руйнувань. Вдалося відновити лише частину храму, а медресе - приміщення, де проживали учні, досі лежить у руїнах.

Фото: Найстаріша мечеть в Україні (uk.wikipedia.org)

Джума-Джамі ‒ головна мечеть Євпаторії

Ще один духовний осередок мусульман знаходиться у Євпаторії. Джума-Джамі, або Хан-Джамі, розташувалася неподалік міської набережної. Названа на честь засновника — хана Девлета I Ґерая.

Будівництво мечеті велося у 1552-1564 роках. Історики стверджують, що саме в цій мечеті оповістили про отримання з Константинополя (Стамбулу) право на Кримське ханство. На території мечеті зберігся некрополь з мармуровими надгробками турецьких воєначальників, які брали участь в Кримській війні.

Центральний зал мечеті - дворівневий. За даними істориків, саме тут відбувався обряд посвячення в кримські хани. Після процедури новоспечений хан підписував акт і залишав його на зберігання в мечеті. Потім правитель виходив до своїх підданих і вирушав до Бахчисараю.

Деякі дослідники вважають, що саме тут довгий час зберігався унікальний Коран 15 століття. Він був дарований мечеті самим Девлет I Гераєм. Сьогодні культове видання втрачене.

Фото: Мечеть Джума-Джамі в Євпаторії (uk.wikipedia.org)

Полтавська міська мечеть

Ще одна культова споруда ісламу знаходиться в Полтаві.

Мечеть відкрита у 2000 році. Тут віряни мають змогу відвідувати храм, вивчати арабську мову, читати Коран, а також проводити весільні церемонії за всіма канонами мусульманських традицій.

Фото: Полтавська мечеть (uk.wikipedia.org)

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