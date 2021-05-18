Встигніть побачити. Мальовничі квіткові поля України для травневого вікенду

Де насолодитися красою тюльпанів наприкінці весни

З тюльпанами зазвичай ми асоціюємо Нідерланди з їхніми квітковими полями. А також згадуємо їхній вишуканий парк Кекенхоф, розташований між Амстердамом та Гаагою.

Любителі цих квітів мріють про поїздку в цю країну з давніми тюльпановими традиціями. У середині XVI століття тюльпан, який вирощували до того в Ірані та Османській імперії, потрапляє в Західну Європу, стає улюбленою квіткою аристократії та спричиняє в Нідерландах справжню тюльпаноманію. Про це ви, напевно, не раз чули.

Любителям таких квітів уже другий рік складно потрапити на батьківщину тюльпаноманії через пандемію COVID та через закриті кордони країн ЄС. Але це не привід засмучуватися, адже тюльпан - і в Україні тюльпан. І наша країна вміє здивувати красивими квітковими полями. Сьогодні ми поговоримо про найяскравіші тюльпанові локації в Україні.

Фото: Тюльпанові поля в Україні (Ганна Дубовська)

Цьогоріч весна довго не хотіла радувати нас теплом і сонячними днями. Через це не тільки псувався настрій у змучених зимою людей, а й квіти відтермінували своє цвітіння.

Якщо торік тюльпани буяли вже в кінці квітня, то цієї весни пік цвітіння припав на другу декаду травня.

"Добропарк" у Макарівському районі під Києвом

Найамбітнішим у тюльпановій справі вважається дендропарк "Добропарк" у селі Мотижин (Макарівський район Київської області): він замахнувся на славу Кекенхофа. Якщо торік тут було висаджено 1 270 000 цибулин, цього року – понад 3 000 000, то за кілька років планується збільшити насадження до 8 000 000. А це на мільйон більше, ніж у нідерландському Кекенхофі!

Вхід платний. Ціни стартують від 80 грн. Цвітіння тюльпанів прогнозують до кінця травня.

Відео: Пік цвітіння тюльпанів у 2021 році (YouTube.com/Непопсовая UKRAINE)

Фото: Очікується, що за кілька років у "Добропарку" тюльпанів буде більше, ніж у нідерландському Кекенхофі (Ганна Дубовська)

"Співоче поле" у столиці

"Співоче поле" в Києві виставкою тюльпанів тішить не перший рік. Торік її скасували через карантин, а цього року виставка радуватиме народ до 23 травня. Крім тюльпанів, у створенні абстрактних композицій використовувались нарциси, крокуси, мускарі та гіацинти. Усього висаджено 700 000 квітів.

Вхід платний, ціни стартують від 25 грн. Виставка приймає відвідувачів до 23 травня.

Фото: Цього року через погодні умови тюльпани почали квітнути пізніше (колаж РБК-Україна/Ганна Дубовська)

Дендропарк у Кропивницькому

Кропивницький у квітні-травні вабить туристів тюльпановими полями в дендропарку. Цього року парк збільшив свою колекцію на 63 нові сорти. Сьогодні тут квітне близько 3 000 000 тюльпанів.

Вхід до дендропарку безкоштовний. Тюльпани квітнутимуть до кінця травня.

Фото: Дендропарк у Кропивницькому можна відвідати безкоштовно (facebook.com/dendropark.com.ua)

Тюльпанове поле на Буковині

У селі Мамаївці поблизу Чернівців є тюльпанове поле розміром у три гектари, на ньому висаджують 3 000 000 тюльпанів. Схоже поле квітне в селі Магала, біля траси Чернівці – Житомир.

Ціни стартують від 30 грн.

Фото: Поля тюльпанів знаходяться у кількох регіонах України (Ганна Дубовська)

"Волинська Голандія" неподалік від Луцька

На Волині між Переспою та Голобами, за 36 кілометрів від Луцька квітне "Волинська Голландія" - поле площею у два гектари. Тут висаджено понад 200 сортів тюльпанів.

Відвідати "Волинську Голландію" можна до 23 травня. Вхід платний. Ціни стартують від 30 грн.

"Родзинка" Херсонщини: чекаємо наступного року

Хоча цього року на Херсонщині фестиваль тюльпанів "Маленька Голландія" не відбувся через невизначену ситуацію з карантином, на майбутнє зробіть собі закладочку в пам’яті – село Любимівка Каховського району. З середини квітня наступного року туристична "фішка" Херсонщини чекатиме на вас.

Фото: Весняна квіткова краса у травні 2021 року (Ганна Дубовська)

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші квіткові тури, в які можна вирушити в Україні.

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