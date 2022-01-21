Порти, море та колорит північної Європи. Чому Гданськ не схожий на інші міста Польщі

Гданськ, розташований у північній частині Польщі, не схожий на інші міста країни. Це великий порт біля Балтійського моря. У міста - доволі складна історія, але йому вдалося вистояти у різні складні періоди історії, і зараз Гданськ дивує туристів своєю колоритною архітектурою.

Чому сюди варто запланувати мандрівку та що варто побачити у Гданську сьогодні - у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Непросте минуле. Місто з німецьким впливом

Історія Ґданська тісно пов’язана з морем, Другою світовою війною та рухом "Солідарність". Місто здавна відігравало важливу функцію у торгівлі між містами та країнами. На річці Мотлава, що впадає в море, розташований порт, через який ходили вантажні судна.

Це місто моряків та рибаків, яке зазнало великої руйнації під час Другої Світової. І де виріс потужний рух опору, який призвів до виходу Польщі з Радянського союзу та по суті став початком кінця комуністичного режиму та СРСР.

Забігаючи наперед, після завершення Першої світової, коли впали Німецька та Австро-Угорська імперії і руїни Російської імперії, врешті через 120 років відновилася Польща. Але до поки не визначили меж нової держави, постійно виникали локальні військові конфлікти. Поставити крапку мали міжнародні угоди, проте все складалося не просто.

Відео: Пейзажі Гданська (youtube.com/Poland On Air)

Німецьке місто Данциг стало де-юре незалежним містом-державою під керівництвом Ліги Націй (ред.: перша міжнародна міждержавна організація, створена з метою розвитку співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами). Попри значне домінування німецького населення, де-факто в місті встановилася польська влада.

Фото: Річка та індустріальний ландшафт (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Мешканці міста й далі симпатизували Німеччині, а сама Німеччина, як і раніше, вважала Данциг "своїм". Відносини Польщі та Німеччини було важко назвати теплими. У 1939 році Німеччина захопила Данциг і всю західну частину Польщі.

Вже після Другої Світової війни за результатами Потсдамської конференції у 1945 році Данциг став частиною Польщі, який польською звучить як "Гданськ". При цьому все німецьке населення депортували в зону радянського контролю Німеччини, яка пізніше стала НДР.

Фото: Старе місто (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Під час Другої Світової війни Гданськ був майже повністю зруйнований. До початку бойових дій він мав статус Вільного Міста впродовж 20 років, але перебувало під впливом Німеччини.

Після війни місто приєднали до складу Польщі. Після цього почали відновлювати й історичні будівлі. Врешті всі будинки в центрі філігранно відбудували за оригінальними кресленнями, які вдалося зберегти. Тому сьогодні ми маємо змогу насолодитися місцевою колоритною архітектурою.

Фото: Нічна ілюмінація Старого міста (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Старе місто та порти Гданська: що побачити

Старе місто, або його ще називають Середмістя, за розмірами невелике. Водночас тут дуже зручно гуляти в будь-яку пору року: у ньому сконцентровано безліч красивих будинків, є канали та набережна. Варто прогулятися тут або з гідом, або дізнавшись перед тим інформацію про Гданськ самостійно: тоді всі ці локації відкриються для вас з інших ракурсів.

Саме завдяки автентичній архітектурі, яка точно відтворена з довоєнних часів, Гданськ завоював інтерес серед туристів. Пряничні кольорові будиночки з художніми орнаментами та скульптурами на вулицях Старого міста хочеться довго роздивлятися.

Багато туристів каже, що завдяки особливому стилю споруд Гданськ не схожий на інші міста Польщі: може здатися, що ви у затишному німецькому місті. І справді - до 1944 року місто було переважно німецьким.

Фото: Портові локації Гданська

На вулиці Маріацькій традиційно торгують виробами з місцевого дорогоцінного каміння - бурштину, який намиває з балтійських берегів. На цій же вулиці знаходиться готичний Маріацький Костел з червоної цегли. Він цікавий своїми великми розмірами та оглядовою вежою, ще в ньому знаходиться старовинний астрономічний годинник 15 сторіччя, зроблений майстром з міста Торунь.

Середмістя обрамляється з одного боку річкою Мотлавою. Набережна біля річки простягається вздовж будинків зі старою архітектурою.

Фото: Річка Мотлава: нові зони відпочинку на набережній (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Фото: Нові зони відпочинку у портових районах (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Журавель або Кран - символічний для міста. Це портовий кран, який зберігся ще з 15 сторіччя і каже про минуле міста як важливого порту. Всередині журавля - діючій старий механізм, який приводився в рух людиною. Зовні він схований у дерев’яну конструкцію. Зараз він входить до однієї з музейних експозицій Центру Морської Культури.

Фото: Кран Marek Kulpa

Прогулянка як Старим містом, так і вздовж річки буде приємною - акуратні кам’яні будинки закохують в себе з першого погляду. Нешироку Мотлаву перетинають чисельні мостики - завжди можна швидко дістатися іншого берега. Влітку тут ходять прогулянкові човни. Взимку ми побачили “холідей боат” - човен, який орендують для вечірок.

Прогулянки по нічному Гданську варті окремої уваги. Ілюмінація готичного міста заворожує. Кольорові високі вікна, лампочки та ліхтарі створюють святкову атмосферу зимової казки.

Бронзовий Нептун та Золота Брама

Відомо, що після війни у місті збереглися лише 10% будинків. Бронзова статуя Нептуну 17 століття, яку ви побачите на головній вулиці Длугий Тарґ, є символом міста. Зображення Нептуна можна зустріти на сувенірах, на продукції, в пивних пабах та на вивісках різних місцевих компаній.

Статую демонтували та вивезли у сховище на збереження до початку бойових дій. Після завершення війни її повернули, і Нептун став центральним "магнітом" міста. У період різдвяних свят тут красується головна ялинка. Влітку навколо Нептуна працює фонтан, де можна освіжитися у спекотну погоду.

Фото: Бронзова статуя Нептуну (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Основна пішохідна вулиця Старого Міста носить назву Длуґий Тарґ. Вона рясніє численними крамницями, кав’ярнями та ресторанами. Вулиця завжди гомінка, особливо ввечері та у вихідні.

Тут вирує культурне життя - можна зустріти фокусників, шарманщиків та вуличних музикантів. Ми випадково натрапили на виставу вуличного театру. Це дійство справді вразило - йдеш собі містом, а тут люди у старій військовій формі голосно бігають серед перехожих.

Фото: Вуличний театр (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Фото: Вулиця Длуґий Тарґ (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Вулиця починається та закінчується символічно для багатьох середньовічних міст - Золотою та Зеленою Брамою. Золоту Браму прикрашає символічний напис "У злагоді - малі республіки процвітають, а в незгоді - великі занепадають". У теплу року року можна піднятися на вежу міської Ратуші, щоб роздивитися панораму міста. Нагорі вежі - 37 дзвони, які грають мелодії впродовж усього дня.

Знакове місце Гданська. Європейський Центр Солідарності

Саме з Ґданська у 1980 році почався рух опору комуністичному режиму, після якого народилась незалежна Польща. В 2007 році провели міжнародний конкурс на кращий проект Центру Солідарності. Так у місті з'явився новий музей, який за формою нагадує корпус корабля.

Фото: Європейський центр солідарності — музей та бібліотека, присвячені історії польської профспілки і руху громадянського опору "Солідарність" та інших опозиційних рухів Східної Європи (uk.wikipedia.org)

Його стіни виконані з нефарбованої листової сталі, яка застосовується у суднобудуванні. У церемонії відкриття взяли участь Лех Валенса, співзасновник Солідарності, одночасно і президент Польщі. Комплекс був нагороджений премією Ради Європи “Найкращий музей Європи” та Знак європейської спадщини. У центрі працює постійна виставка та тимчасові експозиції.

Музей Другої Світової війни

Новий Музей Другої Світової війни розташований одразу за Середмістям біля річки Мотлава. Будівля музею вражає своєю сучасною конструкцією. Сьогодні музей у топі атракцій серед туристів. Всі 18 залів знаходяться нижче нульового поверху - до 14 метрів під землею. Вони присвячені різним та вкрай складним історичним темам – війна, терор, голод.

Фото: Сучасна будівля Музею Другої Світової (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Одна зала переходить в іншу як довгий лабірінт. Тут можна пройтися "вулицями" часів воєнних дій, опинитися серед руїн і танків, побачити старі світлини, кадри та артефакти, навіть почути звуки бомбардувань та голоси командуючих.

Всі деталі створюють ефект присутності, після якого ще довго перебуваєш під враженням. Крім експозиційної частини, на верхніх поверхах музею розташовані бібліотека, кінозал, зала нових технологій.

Фото: Експозиції в Музеї Другої Світової (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Ціни на квитки та житло у Ґданську

У вихідні на вулицях Ґданська стає людно - сюди їдуть туристи з усієї Польщі й сусідніх країн. Завдяки рейсам лоукостерів Ryanair та WizzAir до Гданська легко добратися з України, тому сюди зручно спланувати мандрівку на вікенд. Лише 1.5 години з Києва - і ви вже біля Балтійського моря.

На момент купівлі квитка вартість перельоту в обидва боки обійшлася лише у 1600 грн (зверніть увагу - на таких рейсах дозволено перевозити тільки ручну поклажу).

Великий вибір сучасних апартаментів у місті робить комфортною навіть коротку подорож. Вартість оренди житла стартує від 1000 грн за ніч. За вікенд на 2 ночі в сучасній квартирі у межах Старого міста ми заплатили 3000 грн з усіма податками.

Фото: Приклади цін на житло у Гданську на середину лютого (скриншот з сайту booking.com)

Особливої потреби в користуванні громадським транспортом у Гданську немає: хіба якщо ви плануєте вирушити на шопінг у віддалені торгівельні центри.

Користуватися таксі тут не надто дорого. Вартість проїзду на таксі з аеропорту до Гданську обійшлася нам у 200 грн. В місті працюють відомі мережі таксі, які можна викликати за допомогою мобільних додатків.

Гданськ гастрономічний: що спробувати і скільки коштує їжа

У місті є безліч кафе та ресторанів, де можна спробувати різні кухні світу - від місцевої польської до італійської та японської. Популярні заклади з бургерами, стравами з рибою та морепродуктами.

Середній чек на одну особу складе від 300 грн (основна страва та напій). З польської кухні тут популярні пєроґі (вареники з різними начинками, асортимент значно ширший від українських традиційних вареників), біґос (страва з тушкованої капусти) та журек (суп на заквасці з соліннями).

Фото: Суп журек (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

Ввечері тут працюють відомі мережі та паби з живою музикою - нічне життя вирує з четверга по суботу. Якщо ви хочете провести спокійний вечір вдома, то зручно замовляти їжу з доставкою або на виніс. Ми замовили піцу на вечерю - були задоволені ціною і якістю (дві великі піци обійшлися у 220 грн з доставкою, чекали лише 35 хвилин).

Місто, в яке хочеться повернутися

Загалом Гданськ складає враження затишного міста, до якого хочеться повернутися. Польська культура та мова близька до української, тому в цьому контексті тут більш комфортно, ніж в інших країнах Європи.

Сюди полюбляють їздити на відпочинок з сусідніх Німеччини, Норвегії та Швеції - між країнами є зручні прямі авіасполучення. Туристичні переваги Гданську - висока якість відпочинку за невсокими цінами та особлива атмосфера.

Фото: Оглядове Колесо, річка Мотлава (Ольга Орєхова/для РБК-Україна)

В теплу пору року можна купити квиток на круїз до Балтійського моря з заходом у сусідні міста Сопот та Гдиня. Разом з ними Гданськ утворює агломерацію, яка має назву Тримісто. Всі міста знаходяться поруч та з’єднуються швидкісними міськими електричками - до пункту призначення можна дістатися всього за 15-30 хвилин.

Нагадаємо, що з 15 грудня 2021 року для в’їзду до Польщі діють нові правила: для перетину кордону незалежно від типу вакцини потрібно надати негативні результати ПЛР або антиген-тесту, зробленого впродовж останніх 24 годин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що побачити у Вроцлаві за вікенд та скільки грошей готувати для поїздки в це місто.

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