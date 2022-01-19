Вроцлав за вікенд. У скільки обійдеться поїздка до одного з найкрасивіших міст Польщі

Що подивитися у столиці Сілезії за вихідн та як організувати самостійну поїздку з мінімальним бюджетом

Одна із цікавих ідей, куди поїхати у Польщі на вихідних взимку – запланувати поїздку до Вроцлава – столицю Нижньосілезького воєводства. Це ціцкаве та колоритне місто, яке за велику кількість мостів над річкою Одра навіть прозвали "польською Венецією".

Місто є одним із найбільших і найстаріших у Польщі. У 2016 році йому надали статус культурної столиці Європи. І не дарма, адже воно наповнене архітектурою середніх віків, мальовничими парки, а також островами, з яких відкриваються чарівні панорами. А ще в ньому всюди заховані статуї маленьких гномів, які начебто оберігають місцевих.

Під гаслом: "Вроцлав – місто зустрічей" уже не перший рік цей куточок Польщі стає напрямком для вікенду українців та туристів з усього світу.

Як самостійно організувати поїздку до Вроцлава з мінімальними коштами, чим займатися у місті безкоштовно і не тільки – у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Відео: Пейзажі Вроцлава (youtube.com/ALL in 4k)

Правила в'їзду до Польщі. Як добратися до Вроцлава з Києва

Польща взимку зберегла актуальні правила в’їзду для українських туристів. До країни мандрівники можуть в’їжджати за наявності документального підтвердження повного курсу щеплення вакцинами, зареєстрованими в ЄС. Наразі це:

Pfizer, Moderna;

Astra-Zeneca;

Covishield;

Johnson&Johnson.

Сертифікат про вакцинацію має бути перекладений англійською або польською мовами. Підходить електронний документ в "Дії" – як правило, прикордонники самі питають про цей застосунок. Паперовий аналог теж приймають. Невакциновані громадяни мають пройти 10-денну самоізоляцію. Утім, її можна скоротити. Для цього необхідно зробити ПЛР-тест не раніше 7-го дня перебування на території країни.

Фото: Розташування Вроцлава на карті Польщі (скріншот з сайту google.com)

Якщо ви перетинаєте кордон авіатранспортом, то маєте заповнити карту місцезнаходження мандрівника – eKPL. Вона має лише декілька пунктів: ім'я, дату народження, а також адресу місця, де ви маєте намір зостатися у Польщі. Про неї питають під час посадки на літак. Далі, під час польоту, теж роздають паперові формуляри.

Фото: Переліт до Вроцлава (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Пам’ятайте, що чимало хостелів міста приймають гостей лише до 10-ї години вечора. Тому двічі перевіряйте можливі години заселення. Перед мандрівкою також рекомендуємо завантажити додаток "Jakdojade Wroclaw". У ньому ви знайдете популярні та важливі маршрути по місту. Якщо прилітаєте вночі, то з аеропорту до центру можна доїхати автобусом №206.

Фото: Залізничний вокзал у Вроцлаві (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Розваги "за нуль грошей". Чим зайнятися у місті безкоштовно

Фото: Зимовий Вроцлав (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Фото: У місті можна пошукати скульптури гномів (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Варто покататися на міських велосипедах. І за це дозвілля не потрібно платити. Завантажуєте на свій телефон додаток "Wrocławski Rower Miejski", шукаєте станцію велосипедів і вирушаєте в подорож. Однак кататися можна недовго – лише 20 хвилин. За цей проміжок часу велосипед потрібно повернути на іншу станцію – якщо встигаєте це зробити, то все безкоштовно. Якщо ви приїхали разом із дітьми, їм має сподобатися шукати скульптури гномів. За різними даними, у місті їх налічується від 300 до 500. Вони є в кожному куточку Вроцлава. За легендою, ці створіння з’явилися у місті багато віків тому. Тоді вони допомагали жителям, працювали в полі, доглядали за дітьми. "Там, де живуть гноми, панує мир, порядок і благодать", – стверджують місцеві. Вирушіть на прогулянку островом Слодова. Це одне з тих небагатьох місць, де дозволено вживати алкогольні напої. Тут проходить чимало культурних заходів – зокрема, мистецькі виставки. Сюди найкраще завітати ввечері, адже з цієї локації відкривається одна з кращих панорам на Вроцлавський університет – навчальний заклад, заснований у XVIII столітті. Відвідування місцевих парків – ще одна безкоштовна активність. Варто поїхати у район Вроцлавського зоопарку. Ця місцевість – зелений рай для досліджень. Можна зайти у Японський сад, потрапити на одне з найяскравіших шоу світломузичних фонтанів і не лише. У будь-яку пору варто оглянути Залу століття. Її збудували на початку XX століття за проєктом німецького архітектора Макса Берга. Сьогодні воан занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У старому руслі Одри є острів Тумський – у перекладі ця назва означає "Кафедральний острів". Тут можна насолодитися середньовічною архітектурою костелів і старовинних храмів.

Фото: Костел святого Хреста і Святого Варфоломія та Зала століття (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Зимова ярмарка та прогулянки у Старому місті

Ярмарка розташована у самому серці Вроцлава – Старому місті. Наразі тут можна ходити вільно: довідку про вакцинацію ніхто не питає, і в цілому ніяких обмежень немає. Тут розташована Ринкова площа, відкрита ще у 1214-1232 роках.

Найвеличнішою спорудою цього району виступає Стара Ратуша. Її будували цілих 250 років – з XIII до XVI століття. І особливого колориту будівлі додають атракціони поруч, прикраси та архітектурні деталі. Біля неї ви зможете замовити глінтвейн за 15 злотих, чай або традиційні польські смаколики на кшталт бігоса. Найкраще сюди приходити після 7-8-ї вечора. Щоб обійти всю ярмарку, знадобиться близько години.

Фото: Старе місто ввечері (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Звісно, сюди варто прийти й вдень. У Старому місті є чимало цікавинок для мандрівників:

Районний суд Вроцлава

Розташований на вулиці Судовій. Свою історію почав як в’язниця у ХІХ столітті. Споруду звели у 1845-1852 роках у неоготичному стилі. Та судові засідання всередині почали проводити всередині лише після Другої світової війни. Сьогодні фасад будівлі виглядає наче казкова фортеця.

Фото: Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна

Національний форум Музики

Щоб потрапити сюди, достатньо перейти канал, утворений річкою Одра під назвою Fosa Miejska. Тут ви побачите будівлю, у якій розташована концертна зала на 1800 місць. У ній виступають найвідоміші ансамблі та проводять різноманітні фестивалі. Це один із найкращих сучасних музичних майданчиків Польщі. На площі біля споруди відбуваються урочисті заходи.

Панорама Рацлавицька

Теж розташована у межах Старого міста. Зображує битву під Рацлавицями 1794 року. У цей період під проводом національного героя Костюшка поляки почали боротися проти Російської імперії та Прусії. Саме ця тактична перемога підвищила дух повстанців. Після неї до боротьби доєдналися Литва та декілька польських регіонів. Дізнатися про ці події туристи можуть на панорамі розмірами 150х15 метрів. Її авторами були художники Ян Стика і Войцех Коссак.

Грюнвальдський міст

Один із найвідоміших символів Вроцлава, який височіє над Одрою. Є пам’яткою архітектури XX століттянайдовший і єдиний підвісний транспортний міст у країні.

Фото: Суд та архітектура біля форуму Музики (wikipedia.org, Станіслав Ткацевіч)

Куди ще піти у Вроцлаві: від музеїв до міських панорам

Національний музей Вроцлава – можна побачити в історичному центрі. Його заснували у 1947 році. Сьогодні в ньому зберігається одна з найбільших колекцій сучасного мистецтва. А якщо ви не хочете заходити всередину, огляньте фасад споруди. Завдяки кущам, які обвивають її з усіх боків, вона набуває справді дивовижного вигляду.

Sky Tower – найкраще місце для тих, хто обожнює панорами. Цей багатофункціональний хмарочос входить до 50 найвищих будівель Європи. Тут ви зможете оглянути місто з висоти 200 метрів. Вхід коштує 18 злотих. Крім того, варто попередньо записатися – хоча б за день.

Гідрополіс – це науковий центр, який присвячений воді. У ньому є різні цікавинки, пов’язані з розвитком технологій і людства. Можна побачити моделі, інсталяції тощо. Всередині є зони для дітей теж.

Вроцлавська опера – архітектурна пам’ятка 1839-1841 років. Зведена за проектом німецького архітектора Карла Фердинанда Лангґанса. На її сцені виступали такі відомі митці як Ріхард Вагнер, Ференц Ліст і Ніколо Паґаніні. Про оперу завжди нагадують у громадському транспорті – зупинки не просто оголошують, а проспівують.

Neon Side Gallery – більше відома як Вроцлавські неони. Це осередок старих рекламних вивісок. Вони підсвічуються різними кольорами та створюють особливу атмосферу. А тому кращий час для відвідин цього місця – уже коли стемніє.

Фото: Національний музей та Sky Tower (wikipedia.org)

Де бюджетно поїсти. Ресторани та кафе Вроцлава

Bar mleczny Miś – невеликий ресторан сімейного типу. Тут можна спробувати традиційні польські супи та м’ясні страви. Це дуже популярне місце, і тому у черзі доведеться зачекати хвилин 20-30;

– невеликий ресторан сімейного типу. Тут можна спробувати традиційні польські супи та м’ясні страви. Це дуже популярне місце, і тому у черзі доведеться зачекати хвилин 20-30; S wojska C hata B ar – якщо ви шукаєте виключно польські страви, то варто завітати сюди. Тут подають м’ясо, рибу, салати. Є запіканки та традиційні польські пироги;

– якщо ви шукаєте виключно польські страви, то варто завітати сюди. Тут подають м’ясо, рибу, салати. Є запіканки та традиційні польські пироги; Bar Witek – одне з найвідоміших місць Вроцлава для поціновувачів тостів та закусок. Заклад існує вже багато років і надає місцевим і туристам смачну їжу за приємну ціну.

Тим, хто полюбляє гастрономічний туризм та локальні страви, варто зазирнути у такі заклади:

Setka Wroclaw; Burger Ltd; Vincent Café.

Бюджет на вікенд. Скільки грошей готувати для поїздки

Оскільки у цій публікації ми розглядаємо тільки мінімальний бюджет поїздки, наведемо найнижчі ціни на переліт, їжу та проживання.

Переліт. Квитки на літак у Вроцлав з України - надзвичайно дешеві. Їх ціна починається всього від 330 грн залежно від дати. Летіти можна з Києва, Львова, Одеси та інших міст. Якщо відстежити справді бюджетний переліт, то подорож в обидва боки обійдеться лише в 1000 грн та навіть менше: це залежить від того, на які дати ви купуєте квитки.

Фото: Приклади цін на проживання у Вроцлаві взимку. Вартість вказана разом зі сніданками за одну людину (скриншот з сайту booking.com)

Проживання. Вартість хостелів у місті складає від 217 грн. У середньому варто розраховувати на 300-450 грн за кімнату в районі центру. Пристойна, чиста та комфортна окрема кімната у готелі коштує від 645 грн. Пропозиції разом зі сніданком – на 200-300 грн вище.

Їжа та розваги. На їжу та розваги цілком вистачить близько 30-40 злотих або 195-260 грн на день. Також ви можете купувати продукти в бюджетному супермаркеті Bedrionka або харчуватися в недорогих закладах, яких тут теж в достатку.

Підіб'ємо підсумок. Якщо планувати поїздку бюджетно, вікенд у Вроцлаві може коштувати до 2000 грн з людини: така ціна - дуже прийнятна. Важливо, що за ці кошти ви не залишитися без їжі, а жити можна у доволі комфортних умовах.

Вроцлав – одне із польських міст, яке однозначно варто відвідати, і для кожного воно розкривається по-своєму.

Нагадуємо, раніше ми розповідали, як організувати бюджетний відпочинок у Польщі.

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