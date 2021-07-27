Коблево дорожче Кемера: відпочинок на Чорному морі значно перевищив у ціні путівки до Туреччини

Сезон літніх відпусток - у розпалі: на багатьох популярних морських курортах України вже майже не залишилося місць у найкращих готелях. При цьому ціни часто "перебивають" вартість відпочинку за кордоном.

Наприклад, на відомому чорноморському курорті Коблеве провести відпустку можна за ціною Туреччини. При цьому умови проживання значно відрізняються. Які готелі пропонують найякісніший відпочинок і що входить до вартості – у матеріалі РБК-Україна.

Скільки коштує відпочинок у преміальних готелях Коблевого

"De la Vita" - один з найпопулярніших якісних готелів в Коблевому. У готелі є сезонний відкритий басейн, бар і загальний лаунж, ресторан, сад, приватний пляж і тераса.

У кімнатах всі зручності: кондиціонер, телевізор, холодильник, чайник, душ, фен і шафа. У кожному номері облаштована власна ванна кімната. На території - дитячий ігровий майданчик.

Фото: Готель з триразовим харчуванням в Коблевому (booking.com)

У вартість проживання в готелі включено триразове харчування за системою "шведський стіл". А також - користування басейнами, шезлонгами, пляжними рушниками і парасольками, місце для паркінгу та дитяча анімація.

На дати в високий сезон більшість номерів в цьому готелі заброньовані. Вартість проживання в 2-місному стандарті з видом на місто - 11400 грн за 3 ночі (26600 гривень за тиждень). У 2-кімнатному номері "люкс" з терасою з видом на море – від 5400 гривень на добу.

У цій же мережі готелів є варіант розміщення в Коблевому в комфортних будиночках на зеленій території в оточенні саду. Всього в "Vital Park" є 105 будиночків з власною терасою. У вартість включено триразове харчування за системою "шведський стіл".

Покращений двомісний номер з терасою обійдеться у 32 200 гривень за двох на тиждень. 3-кімнатні апартаменти на 4 осіб – від 7700 гривень на добу. Мінімальний термін проживання - 3 ночі. Варто звернути увагу, що такі ціни пропонуються на початок вересня, оскільки даний момент в готелі немає вільних місць: судячи з відкритих даних на сайті бронювання житла, номери в цьому готелі доступні тільки з 29 серпня.

Фото: Готель з аквапарком в Коблевому (aquakoblevo.net)

Готель "Аквапарк Коблеве" з великим аквапарком і розважальним центром розташований в 15 хвилинах від моря (1 кілометр). В аквапарку є 23 водні гірки, працює анімація та інструктори.

У номерах готелю є всі зручності, включаючи кондиціонер і холодильник, гості можуть засмагати на терасі, розслаблятися в гідромасажній ванні. Номери знаходяться на території аквапарків. У готелі працює бар, кафе зі швидким обслуговуванням, ресторан і магазини.

Відпочити тиждень удвох в звичайному номері обійдеться від 20300 гривень, утрьох у сімейному номері із спільною ванною та двома двоспальними ліжками - 30590 гривень.

Готель з басейном на березі моря в Коблевому - комплекс люкс-котеджів "Alye Parusa". На території - сад, тераса, сезонний басейн, дитячий ігровий майданчик, місце для гри в настільний теніс, бар, безкоштовна парковка. У номерах всі зручності, включаючи кондиціонер і чайник.

Фото: Готель на березі моря (booking.com)

Двомісний номер з 1 ліжком обійдеться в 15100 гривень за тиждень (сніданок окремо - за 140 грн.). Дворівневі апартаменти при проживанні 3 осіб – 35700 гривень за тиждень.

Стильні котеджі "White Willas" пропонують різні варіанти розміщення в апартаментах з усіма зручностями. Гості можуть відпочивати на терасі, купатися в басейні на території. У котеджах є кухня, пральна машина, всі побутові зручності.

Проживання в стандартних котеджах для двох - від 10150 гривень за тиждень, на 2-поверховій віллі з 2 спальнями, де можуть розміститися 4 людини – від 25900 гривень.

Фото: Приклад готельного номера на курорті в Коблевому (booking.com)

До слова, в бюджетних готелях з харчуванням "все включено" на турецьких курортах Аланія, Кемер і Сіде в середині серпня можна відпочити тиждень за ціною 13-14 тис.гривень за двох, включаючи вартість авіаперельоту і страховку. П'ятизірковий готель обійдеться за ціною від 21 тисячі гривень в Аланії і від 22,5 тисяч гривень – в Мармарисі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у курортну Анталію прибуває все більше українських туристів.

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