Клімат, шопінг і лоукости: що допомогло залучити рекордну кількість арабських туристів в Україну

В Україну цього літа прилетіли більше 40 тисяч туристів з арабських країн Перської затоки. Таку цифру в п'ятницю, 13 серпня, озвучив на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Всі помітили значне зростання кількості гостей з країн Перської затоки. Ми бачимо туристів з цього регіону на вулицях українських міст, ми їм раді і вітаємо в нашій країні", - зазначив міністр.

За підрахунками відомства, цього літа Київ, Одесу, Львів і Буковель відвідали понад 40 тисяч туристів з країн затоки.

"Тепер ми працюємо над тим, щоб наступного року вони повернулися знову до нас, і щоб привезли з собою нових туристів", - сказав глава відомства.

"Стратегія в умовах пандемії спрацювала – міністр

Минулого року Україна в односторонньому порядку скасувала візові вимоги для Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну та Кувейту.

Фото: туристи на вулицях Києва (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Українські дипломати в цих країнах працювали, щоб відкрити цілий ряд прямих рейсів і лоукостів. Зараз ми працюємо над тим, щоб українські авіакомпанії також працювали на цих ринках і ще більше возили туристів - як арабських до нас, так і українських - в ці країни", - повідомив міністр закордонних справ України.

Він додав, що стратегія в умовах пандемії спрацювала.

"У рік, коли для туристів з цього регіону досі закриті європейські країни, вони поїхали до нас. Це серйозний внесок у розвиток туристичної галузі в Україні", - звернув увагу керівник відомства.

За словами Кулеби, міністр закордонних справ Саудівської Аравії в ході телефонної розмови відзначив теплий прийом його співвітчизників, які подорожують цього літа в Україні.

"Ми домовилися працювати над збільшенням кількості саудівських туристів в Україні, і така ж робота буде проводитися з іншими країнами затоки", - підвів підсумок чиновник.

Незабаром планується запустити арабську мовну версію офіційного сайту України Ukraine.ua. там вже з'явилася окрема сторінка цією мовою.

Фото: Туристи прилетіли завдяки прямим рейсам (РБК-Україна / Віталій Носач)

Природа і шопінг: за яким відпочинком їдуть туристи з арабських країн в Україну

Комфортна і порівняно "прохолодна" температура влітку - лише одна з причин, яка приваблює туристів в Україну і сусідні з нею країни. Наприклад, на цьому тижні в Саудівській Аравії температура повітря становить +44-46 градусів в середньому по країні. Водночас у Києві та інших містах України у другій половині серпня - приблизно на 15 градусів прохолодніше.

Найбільше туристи з арабських країн цінують красиву природу, шопінг і розважальні центри, а також локації, де можна відпочити великою сім'єю. Про це раніше писала в авторській колонці для РБК-Україна голова Держтурзму Мар'яна Олеськів.

"Цікаво також, що на відміну від українців, які віддають перевагу локаціям, де більше сонця і моря, туристи з Саудівської Аравії їдуть в більш прохолодні країни", - відзначала вона.

За словами глави відомства, туристи також не відмовляються від спа-процедур. Однак за умови, що в спа-зоні будуть відведені певні години на його відвідування тільки жінками.

Фото: Арабські туристи орендують електросамокат в Києві (РБК-Україна / Віталій Носач)

На жаль, в Україні сьогодні фактично нереально знайти гіда, який володіє арабською мовою, констатує глава відомства.

"Це те, що дійсно вимагає рішення. Для таких гостей також необхідно забезпечити можливість розрахунку платіжною системою American Express, забезпечити меню в ресторанах арабською і так далі", - перераховує вона головні моменти, які ще вимагають доопрацювання в Україні в контексті прийому туристів з країн затоки.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Україна увійшла в топ найпопулярніших країн серед туристів з Катару для літніх подорожей.

Тим часом серед українців з'явився новий тренд - наші туристи активно їдуть на курорти Егейського моря в Туреччині.