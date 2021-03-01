Перша з країн ЄС: де українці можуть планувати відпустку вже з квітня

На Кіпрі першими з країн ЄС ще у січні заявили про майбутнє відкриття для українських туристів у 2021 році.

Раніше очікувалося, що країна дозволить в'їзд українцям 1 березня, але це рішення перенесли на початок квітня. Так чи інакше, саме ця країна може стати першою країною Європейського Союзу, яка дозволить в'їзд для туристів з України після тривалого періоду закриття кордонів через пандемію.

У туркомпаніях вже заявляють про те, що Кіпр цілком може стати популярним напрямком влітку. Деякі впевнені, що країна навіть "потіснить" популярну серед українців Туреччину. Мовляв, в Туреччині багато хто вже був кілька разів - і на екскурсіях в Стамбулі восени, і на пляжному відпочинку в Анталії влітку. Але все буде залежати від того, які правила для в'їзду запропонує Кіпр українцям навесні.

Коли спростять правила в'їзду

Уряд Кіпру незабаром планує скасувати обов'язкову самоізоляцію після прильоту для пасажирів усіх авіакомпаній, які будуть прибувати на острів.

Раніше влада курортної країни вже склала список з 56 країн, звідки туристи зможуть прилітати без необхідності проходити карантин. Всі 56 країн будуть поділені на 4 зони: "зелену", "помаранчеву", "червону" та "сіру" залежно від ситуації із захворюваністю коронавірусом.

Правила в'їзду будуть відрізнятися залежно від того, в якій зоні знаходиться та чи інша країна.

Фото: Правила в'їзду на Кіпр спростять для українців у квітні (pixabay.com)

Поїздки з країн "зеленої" зони будуть можливі без будь-яких умов і вимог ПЛР-тестів. Туристи з країн "помаранчевої" зони повинні здати ПЛР-тест своїм коштом не більше ніж за 72 години до вильоту на Кіпр. Якщо ж країна знаходиться в "сірій" зоні, то польоти з неї на Кіпр з метою туризму будуть заборонені.

Як їздитимуть на Кіпр українці

Кіпр дійсно "відсунув" відкриття для наших туристів на квітень, говорить РБК-Україна директор турагентства Dіскавері Ольга Сарахман.

"Але новий сезон і туристи для них важливі. Умови в'їзду будуть залежати від рівня захворюваності в країні. Зараз Україна входить до "червоної" зони для Кіпру. Це означає, що українці будуть в'їжджати на таких умовах: негативний ПЛР-тест на COVID перед вильотом і здача повторного тесту після прильоту. Якщо перейдемо до "помаранчевої", то тест по прильоту скасують", - пояснює вона.

За словами фахівця, цей фактор якраз і вплине на попит, адже багато туристів скучили за іншими країнами, а умова здачі відразу декількох тестів відлякує чимало мандрівників.

"Але "плюс" в тому, що для нас і так стався великий крок вперед. Адже більшість європейських країн нас навіть зі "стопкою" тестів не пускають", - звертає увагу Ольга Сарахман.

"Відкриттям це назвати складно"

Навесні справді анонсується відкриття Кіпру, Греції. Обіцяють також відкритися Маврикій та Сейшели. РБК-Україна Тетяна Менендес, заступник директора туроператора "Індіана Тревел".

"Дві останні країни дійсно відкриваються. Але при цьому забувають згадувати, що в'їзд туди дозволений за умови наявності "ковідного паспорта" (сертифікату про вакцинацію - ред.). Поки не можу сказати, що для України відкриваються європейські напрямки. Сьогодні обмеження в'їзду такі, що назвати це "відкриттям" складно", - говорить фахівець.

Фото: Човни в рибальської гавані на Кіпрі (pixabay.com)

За словами Тетяни Менендес, якщо на Кіпрі прийдуть до згоди про в'їзд туристів тільки за ПЛР-тестом (без вимоги щеплень), то попит на цей напрямок "без сумніву буде колосальним".

Тури вже є, але бронювань поки немає

Інтерес до Кіпру в українців сьогодні дуже великий, говорить РБК-Україна директор турагентства "Пілігрим" Павло Головненко.

"За останні два тижні лютого на сторінках, присвячених Кіпру на нашому сайті, людей було майже стільки ж, як на сторінках про Туреччину. А після новини про перенесення відкриття Кіпру відвідуваність сторінок різко впала. В цілому ж я впевнений, що країна буде популярна серед наших туристів. Люди скучили за Європою. А Кіпр - це все-таки Європа", - говорить він.

За словами Павла Головненка, тури на Кіпр вже доступні у продажі, але бронювань поки немає. "Але їх і не буде, поки країна точно не відкриється та не буде чітких правил в'їзду",- пояснює він.

Скільки можуть коштувати тури на Кіпр?

Навіть з урахуванням того, що Кіпр відклав відкриття для українців з березня на квітень, бронювання туди є, каже профільному виданню Turprofi співзасновник компанії TPG Олена Бойко.

"Хоча всі вони - "на глибину": літо і травневі свята. Готових купувати тури прямо зараз менше, ніж хотілося б. Всі чекають остаточно затвердженої інформації щодо дати та умов в'їзду. Наразі ціни на кіпрський відпочинок - торішні: ривків немає ні в один, ні в інший бік", - пояснює вона.

Втім, Кіпр - напрям не з бюджетних, кажуть у туркомпаніях.

"Середній чек за замовленнями зараз – близько 1000 євро на людину", - говорить Turprofi глава Ukrainian Global Company (UGC) Олександр Тунік.

Фото: Район старого міста у Ларнаці (pixabay.com)

Подаємо кілька попередніх прикладів цін на відпочинок на Кіпрі у 2021 році.

У компанії TEZ Tour пакетні тури на Кіпр пропонуються за ціною від 26 314 гривень за двох на 6 ночей тільки зі сніданками. Такі пропозиції можна купити на дати, починаючи з кінця квітня. Відпочинок на двох на острові Пафос у форматі "все включено" компанія пропонує за ціною від 56 458 гривень.

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Мережа туристичних агенцій "Поїхали з нами" пропонує тури до відомого міста Ларнака. Попередньо путівку в один з тризіркових готелів курорту можна придбати за 33 30 гривень на 7 ночей на двох. В такому турі харчування пропонується в форматі "тільки сніданки". Тур на 7 ночей у деякі п'ятизіркові готелі Кіпру пропонуються за ціною від 50 тисяч гривень на двох.

Туркомпанія "Пілігрим" пропонує тур на 3 ночі на початок травня 2021 року на курорті Кіпру Айя-Напа по 16 253 гривень за двох. Харчування - тільки сніданки. А 5-денний відпочинок в цьому ж готелі з харчуванням "сніданок та вечеря" коштує від 24 700 гривень на двох.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ізраїль відкривається для туристів, але переважно для тих, хто вже проживає в країні. Чи буде країна приймати іноземців?

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