На Кіпр без пересадок: скільки коштують путівки на курорти острова у квітні

Острівна країна відкриває кордони для українських туристів
Відпочинок на Кіпрі стає доступнішим для українських туристів. Влада країни змінила умови в'їзду для українців – Україну внесли до списку країн "червоної зони". Це означає, що з 1 квітня відвідувати острівну державу буде дозволено при дотриманні ряду вимог.
Українці, що прилітають на Кіпр, повинні пройти дослідження методом ПЛР протягом 72 годин до вильоту і надати негативний результат тесту на коронавірус. Про це йдеться в опублікованому 29 березня документі МОЗ Кіпру.
В документі Міністерства туризму Кіпру, який потрапив в розпорядження РБК-Україна, говорилося, що країна відкриває кордони для українців без карантину.
"Кіпр відкриває свої кордони для всіх мандрівників з України, починаючи з 1 квітня 2021 року. Всім подорожувальникам, які пройшли тестування і підтверджено відсутність COVID, і які не були в тісному контакті з підтвердженим випадком (захворюваності - ред.), буде гарантовано перебування без карантину", - йшлося в заяві.
Правила в'їзду в країну
Полетіти на Кіпр у квітні можна як з пакетними турами, так і самостійно. Наприклад, з 1 квітня доступні прямі перельоти з авіакомпанією Wizz Air, з 17 квітня – зі SkyUp.
Туристам радять вивчити правила в'їзду в країну перед тим, як вирушати на відпочинок. На сайті посольства України в Республіці Кіпр пояснили порядок в'їзду для українців.
- Зареєструватися на платформі CyprusFlightPass за добу до подорожі, отримати особисту картку доступу до вильоту (CyprusFlightPass) - всі без винятку пасажири, в тому числі й діти.
- Мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України не пізніше ніж за 72 години до вильоту (документ повинен бути англійською мовою).
- По прильоту на Кіпр пройти повторний ПЛР-тест (вартість 30 євро в аеропорту Ларнаки й 32 євро - в аеропорту Пафосу). Результат тесту буде переданий мандрівникові через SMS протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на домашній самоізоляції.
Діти до 12 років звільняються від необхідності тестування.
Якщо повторний тест покаже, що іноземець захворів на COVID-19 під час перебування на Кіпрі, то уряд країни готовий взяти на себе зобов'язання фінансувати витрати на проживання, їжу, воду й ліки, повідомляється на сайті відомства.
Фото: Українські туристи повинні будуть здавати тест після прильоту (pixabay.com)
Туристи під час поїздки повинні бути готові надати документи, що підтверджують:
- мету поїздки (місце проживання: оплачений готель, договір оренди квартири);
- фінансові кошти (на весь час перебування на Кіпрі, мінімум 50 євро на добу);
- намір повернутися в Україну (оплачений зворотний квиток).
Вирушити на Кіпр можна з біометричним паспортом або Шенгенською візою.
Скільки коштує відпочинок на Кіпрі у квітні
Ми перевірили вартість тижневого відпочинку на двох з авіаперельотом і харчуванням "сніданки" з вильотом від 1 квітня від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.
У туроператора "Tez Tour" тиждень на курорті Айя Напа в 3* готелі обійдеться в 36976 гривень з вильотом 1 квітня, в 4* готелі в Ларнаці – в 39949 гривень з вильотом 1 квітня, в 5* готелі в Ларнаці – від 56214 гривень.
У туроператора "Coral travel" 7-денний відпочинок в 3* готелі в Айя Напа обійдеться у 22857 гривень з вильотом 13 квітня, в 4* готелі в Протарасі – від 25727 гривень, в 5* готелі в Ларнаці – від 38847 гривень з вильотом на ту ж дату.
У туроператора "TUI" – відпочити в 3* готелі в Айя Напа можна за 22413 гривень з вильотом 13 квітня, в 4* готелі там же – від 28358 гривень, в 5* в Лімасолі – від 388847 гривень з вильотом на ту ж дату.
На думку експертів туристичного ринку, на Кіпр полетять туристи, які скучили за європейським відпочинком. Особливо за умови, що інші середземноморські країни залишаться закритими для українців.
Втім, до початку пляжного сезону в кінці травня на Кіпрі ціни на тури залишаються досить високими в порівнянні з іншими відкритими популярними країнами.
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