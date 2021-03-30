На Кіпр без пересадок: скільки коштують путівки на курорти острова у квітні

Відпочинок на Кіпрі стає доступнішим для українських туристів. Влада країни змінила умови в'їзду для українців – Україну внесли до списку країн "червоної зони". Це означає, що з 1 квітня відвідувати острівну державу буде дозволено при дотриманні ряду вимог.

Українці, що прилітають на Кіпр, повинні пройти дослідження методом ПЛР протягом 72 годин до вильоту і надати негативний результат тесту на коронавірус. Про це йдеться в опублікованому 29 березня документі МОЗ Кіпру.

В документі Міністерства туризму Кіпру, який потрапив в розпорядження РБК-Україна, говорилося, що країна відкриває кордони для українців без карантину.

"Кіпр відкриває свої кордони для всіх мандрівників з України, починаючи з 1 квітня 2021 року. Всім подорожувальникам, які пройшли тестування і підтверджено відсутність COVID, і які не були в тісному контакті з підтвердженим випадком (захворюваності - ред.), буде гарантовано перебування без карантину", - йшлося в заяві.

Правила в'їзду в країну

Полетіти на Кіпр у квітні можна як з пакетними турами, так і самостійно. Наприклад, з 1 квітня доступні прямі перельоти з авіакомпанією Wizz Air, з 17 квітня – зі SkyUp.

Фото: Готель на Кіпрі (booking.com)

Туристам радять вивчити правила в'їзду в країну перед тим, як вирушати на відпочинок. На сайті посольства України в Республіці Кіпр пояснили порядок в'їзду для українців.

- Зареєструватися на платформі CyprusFlightPass за добу до подорожі, отримати особисту картку доступу до вильоту (CyprusFlightPass) - всі без винятку пасажири, в тому числі й діти.

- Мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України не пізніше ніж за 72 години до вильоту (документ повинен бути англійською мовою).

- По прильоту на Кіпр пройти повторний ПЛР-тест (вартість 30 євро в аеропорту Ларнаки й 32 євро - в аеропорту Пафосу). Результат тесту буде переданий мандрівникові через SMS протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на домашній самоізоляції.

Діти до 12 років звільняються від необхідності тестування.

Якщо повторний тест покаже, що іноземець захворів на COVID-19 під час перебування на Кіпрі, то уряд країни готовий взяти на себе зобов'язання фінансувати витрати на проживання, їжу, воду й ліки, повідомляється на сайті відомства.

Фото: Українські туристи повинні будуть здавати тест після прильоту (pixabay.com)

Туристи під час поїздки повинні бути готові надати документи, що підтверджують:

- мету поїздки (місце проживання: оплачений готель, договір оренди квартири);

- фінансові кошти (на весь час перебування на Кіпрі, мінімум 50 євро на добу);

- намір повернутися в Україну (оплачений зворотний квиток).

Вирушити на Кіпр можна з біометричним паспортом або Шенгенською візою.

Скільки коштує відпочинок на Кіпрі у квітні

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку на двох з авіаперельотом і харчуванням "сніданки" з вильотом від 1 квітня від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора "Tez Tour" тиждень на курорті Айя Напа в 3* готелі обійдеться в 36976 гривень з вильотом 1 квітня, в 4* готелі в Ларнаці – в 39949 гривень з вильотом 1 квітня, в 5* готелі в Ларнаці – від 56214 гривень.

У туроператора "Coral travel" 7-денний відпочинок в 3* готелі в Айя Напа обійдеться у 22857 гривень з вильотом 13 квітня, в 4* готелі в Протарасі – від 25727 гривень, в 5* готелі в Ларнаці – від 38847 гривень з вильотом на ту ж дату.

У туроператора "TUI" – відпочити в 3* готелі в Айя Напа можна за 22413 гривень з вильотом 13 квітня, в 4* готелі там же – від 28358 гривень, в 5* в Лімасолі – від 388847 гривень з вильотом на ту ж дату.

Фото: Відпочити на Кіпрі можна вже у квітні (booking.com)

На думку експертів туристичного ринку, на Кіпр полетять туристи, які скучили за європейським відпочинком. Особливо за умови, що інші середземноморські країни залишаться закритими для українців.

Втім, до початку пляжного сезону в кінці травня на Кіпрі ціни на тури залишаються досить високими в порівнянні з іншими відкритими популярними країнами.

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