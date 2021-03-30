На Кипр без пересадок: сколько стоят путевки на курорты острова в апреле

Отдых на Кипре становится доступнее для украинских туристов. Власти страны изменили условия въезда для украинцев – Украину внесли в список стран "красной зоны". Это значит, что с 1 апреля посещать островное государство будет разрешено при соблюдении ряда требований.

Украинцы, прилетающие на Кипр, должны пройти исследование методом ПЦР в течение 72 часов до вылета и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом говорится в опубликованном 29 марта документе Минздрава Кипра.

В документе Министерства туризма Кипра, который попал в распоряжение РБК-Украина, говорилось, что страна открывает границы для украинцев без карантина.

"Кипр открывает свои границы для всех путешественников из Украины, начиная с 1 апреля 2021 года. Всем путешествующим, который прошли тестирование и подтверждено отсутствие COVID, и которые не были в тесном контакте с подтвержденным случаем (заболеваемости - ред.), будет гарантировано пребывание без карантина", - говорилось в заявлении.

Правила въезда в страну

Полететь на Кипр в апреле можно как с пакетными турами, так и самостоятельно. Например, с 1 апреля доступны прямые перелеты с авиакомпанией Wizz Air, с 17 апреля – со SkyUp.

Фото: Отель на Кипре (booking.com)

Туристам советуют изучить правила въезда в страну перед тем, как отправляться на отдых. На сайте посольства Украины в Республике Кипр объяснили порядок въезда для украинцев.

- Зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass за сутки до путешествия, получить личную карточку доступа до вылета (CyprusFlightPass) - все без исключения пассажиры, в том числе и дети.

- Иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории на территории Украины не позднее чем за 72 часа до вылета (документ должен быть на английском языке).

- По прилету на Кипр пройти повторный ПЦР-тест (стоимость 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро - в аэропорту Пафоса). Результат теста будет передан путешественнику через SMS в течение 3 часов. До получения результата гражданин должен оставаться на домашней самоизоляции.

Дети до 12 лет освобождаются от необходимости тестирования.

Если повторный тест покажет, что иностранец заболел COVID-19 во время пребывания на Кипре, то правительство страны готово взять на себя обязательства финансировать расходы на его проживание, еду, воду и лекарства, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Украинские туристы должны будут сдавать тест после прилета (pixabay.com)

Туристы во время поездки должны быть готовы предоставить документы, подтверждающие:

- цель поездки (место жительства: оплаченный отель, договор аренды квартиры);

- финансовые средства (на все время пребывания на Кипре, минимум 50 евро в сутки);

- намерение вернуться в Украину (оплаченный обратный авиабилет).

Отправиться на Кипр можно с биометрическим паспортом или Шенгенской визой.

Сколько стоит отдых на Кипре в апреле

Мы проверили стоимость недельного отдыха на двоих с авиаперелетом и питанием "завтраки" с вылетом от 1 апреля от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Tez Tour" неделя на курорте Айя Напа в 3* отеле обойдется в 36976 гривен с вылетом 1 апреля, в 4* отеле в Ларнаке – в 39949 гривен с вылетом 1 апреля, в 5* отеле в Ларнаке – от 56214 гривен.

У туроператора "Coral travel" 7-дневный отдых в 3* отеле в Айя Напа обойдется в 22857 гривен с вылетом 13 апреля, в 4* отеле в Протарасе – от 25727 гривен, в 5* отеле в Ларнаке – от 38847 гривен с вылетом на ту же дату.

У туроператора "TUI" – отдохнуть в 3* отеле в Айя Напа можно за 22413 гривен с вылетом 13 апреля, в 4* отеле там же – от 28358 гривен, в 5* в Лимасоле – от 388847 гривен с вылетом на ту же дату.

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Фото: Отдохнуть на Кипре можно уже в апреле (booking.com)

По мнению экспертов туристического рынка, на Кипр полетят туристы, которые соскучились по европейскому отдыху. Особенно при условии, что другие средиземноморские страны останутся закрытыми для украинцев.

Впрочем, до начала пляжного сезона в конце мая на Кипре цены на туры остаются довольно высокими в сравнении с другими открытыми популярными странами.

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