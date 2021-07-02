Катамарани, гойдалки і пляжі: найкрасивіші озера України для ідеального відпочинку на вікенд

На озерах України стартував купальний сезон. Вода прогрілася до комфортної температури і береги водойм в оточенні лісів і гір заповнили туристи.

Запрацювала в повну силу і курортна інфраструктура на популярних локаціях. Наприклад, на Шацьких озерах відкрилися бунгало, ресторанчики, прокат нових катамаранів, стали доступні різні атракціони, повідомляє місцеве видання Район.Шацьк.

Навколо найпопулярнішого озера України - Світязя - з'явилося також кілька нових фотолокацій, включаючи "інстаграмні" гойдалки у воді. З фоторепортажу видно, що туристи відпочивають на засіяних травою пляжах під навісами і купаються в прозорій воді.

Відпочинок на озерах замість моря чимало українців вибирають завдяки близькості до місця проживання, красивим краєвидам навколо, унікальному складу і чистоті води, а також розвиненій інфраструктурі. До яких водойм можна вирушити на вихідні - в матеріалі.

Волинь: найглибше озеро

У Волинській області серед лісів знаходяться три десятки природних озер, які разом створюють унікальний природний комплекс. Адреси озер - Шацький та Любомльський райони. З 1985 року в цій місцевості був створений Шацький природий національний парк на площі майже 33 тис.гектарів.

Фото: Вид на озеро Світязь (svityaz.org.ua)

Найвідоміше озеро в цих краях - Світязь. Це найглибше озеро України - до дна в деяких місцях - 58 метрів. Це в чотири рази глибше, ніж Азовське море.

При цьому у Світязя піщане дно і неймовірна прозорість води. Водойма живиться виключно з підземних джерел, в нього не впадає жодна річка – завдяки цьому вода залишається ідеально чистою. Крім того, в її складі є гліцерин і срібло, які благотворно впливають на шкіру і мають лікувальний ефект.

Влітку вода прогрівається до температури "парного молока". Тому локацію вибирають часто сім'ї з дітьми. Захід в озеро пологий, навколо облаштовано чимало пляжів, баз відпочинку, літніх таборів.

Синевир: Перлина Карпат

Озеро Синевир - мрія мандрівника, який вирушає милуватися красою Карпатських гір. Водойму називають перлиною Карпат. Вона знаходиться на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря в Закарпатській області біля села Синевирська поляна.

Фото: Озеро Синевир (wikipedia.org)

Це озеро з'явилося в льодовиковий період в результаті зміщення скель, які перекрили струмок. Зараз Синевир поповнюється водою з гірських струмків. Посередині водойми знаходиться острів, який на тлі водної гладі нагадує зіницю. Тому озеро ще називають Морським оком Карпат.

Синевир займає площу близько 7 гектарів, тому є найбільшим за площею гірським озером. Глибина мальовничої водойми - 10-12 м, а максимальна - 24 м. Незважаючи на те, що воду теплою назвати важко – в спекотні дні вона прогрівається до 10 градусів, з року в рік чимало туристів долають гірські дороги і стежки, щоб відпочити на березі чарівної водойми.

Блакитне озеро: "Мальдіви" у чернігівських лісах

Найбільш лазуреве озеро в Україні можна знайти в Чернігівській області біля села Олешня. Це рукотворні водойми: раніше там знаходилися кар'єри з видобутку кварцового піску, потім їх затопили. Але залишки мінералів на дні надають унікальний блакитний колір воді. Озеро в оточенні пишного соснового лісу багатьом нагадує колір води на Мальдівських островах в Індійському океані.

Фото: Блакитне озеро на Чернігівщині (ozera.cn.ua)

Оскільки озеро - популярний туристичний об'єкт, то на березі вистачає облаштованих піщаних пляжів. До пандемії до Блакитних озер приїжджали чимало туристів з сусідніх країн. Деякі відпочивальники ставлять намети за готельну плату, багато хто бронює житло поблизу.

Райський куточок з цілющою водою

У Рівненській області біля села Рудка знаходиться ще одне популярне у туристів озеро - Біле. Воно знаходиться в оточенні соснового лісу. Берег біля озера піщаний, пологий. Як і на інших озерах, для відпочивальників облаштовані пірси до більшої глибини, з яких можна пірнати у воду або ловити рибу.

Саме озеро - карстового походження, і цим пояснюється його прозорість. Але особлива цінність водойми - цілющий склад води з гліцерином. Завдяки цьому шкіра купальщиків пом'якшується і виглядає молодше. Біля озера є кілька варіантів розміщення - від наметів до приватного житла і бази відпочинку.

Фото: Озеро Біле в Рівненській області (svitom.info)

Буковель: курортне озеро з гуцульським колоритом

Найбільше штучне озеро в Україні, яке сміливо можна назвати альтернативою морю, розташоване на курорті Буковель в селі Поляниця в Івано-Франківській області.

Його створювали протягом декількох років, але зате тепер туристи насолоджуються якісними пляжами і повноцінним відпочинком з максимальною інфраструктурою. Сама водойма відрізняється чистотою і прозорістю води, її глибина доходить до 8 метрів. Тільки довжина пляжу на озері – більше 2 кілометрів.

Фото: Озеро в Буковелі (koruna.ua)

Для туристів на водоймі вистачає варіантів проведення часу: можна просто купатися і засмагати на шезлонгах, а можна покататися на водних лижах, гідроциклах і навіть попірнати з аквалангом. Чим не альтернатива курортам Чорного моря, тільки в оточенні гір, лісів - та ще й в атмосфері гуцульського колориту.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто поїхати на Шацькі озера в Україні влітку.

Також пропонуємо почитати, які цікаві місця для пікніка на природі можна знайти під Києвом.