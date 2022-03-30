Всі карти заблоковані. Туристи з РФ застрягли в Індії й не можуть розплалитися за послуги

Російські туристи, що застрягли в Індії, відчувають нестачу готівкових коштів через відсутність доступу до банківських рахунків, кредитні карти стали марними, а рубль знецінюється.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Mint.

Про таку проблему виданню заявили два співрозмовники з державного сектора Індії. Чиновники пояснили, що терміни дії віз кількох російських туристів, які застрягли в Індії, в тому числі в Гоа і Кералі, закінчується.

American Express і Mastercard припиняють операції в Росії

Тим часом готельні та туристичні оператори звернулися до Головного управління зовнішньої торгівлі та Міністерства торгівлі з проханням втрутитися в ситуацію, оскільки кілька туристів, які вже повернулися до Росії, ще не повністю розплатилися за всі послуги.

American Express і Mastercard припиняють свої операції в Росії, кредитні карти користувачів з РФ заблоковані.

"Хоча російські туристи подали заявки на нові кредитні картки, вони знаходяться на розгляді, оскільки банки ще не випустили карти з використанням китайської UnionPay або російської МИР", - розповідає один з чиновників.

В Індії шукають механізм, як можна вирішити цю ситуацію, однак у світлі введених санкцій поки шляхи виходу з проблеми ще не знайдені.

"Ми отримали кілька запитів від туроператорів з приводу очікуваних платежів від російських туристів. У деяких випадках вони повернулися до Росії з Гоа або Керали, але ще не розплатилися в повному обсязі. Проблема буде вирішена в рамках альтернативного платіжного механізму", - сказав один з чиновників, який побажав залишитися неназваним.

Нагадаємо, ми писали, які авіакомпанії не відмовилися від польотів до Росії на тлі війни проти України.