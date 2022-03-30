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Все карты заблокированы. Туристы из РФ застряли в Индии и не могут расплалиться за услуги

Фото: Из-за санкций кредитки россиян заблокированы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

В стране пока не нашли пути решения проблемы

Российские туристы, застрявшие в Индии, испытывают нехватку наличных средств из-за отсутствия доступа к банковским счетам, кредитные карты стали бесполезными, а рубль обесценивается.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Mint.

О такой проблеме изданию заявили два собеседника из государственного сектора Индии. Чиновники пояснили, что сроки действия виз нескольких российских туристов, застрявших в Индии, в том числе в Гоа и Керале, истекает.

American Express и Mastercard приостанавливают операции в России

Тем временем гостиничные и туристические операторы обратились в Главное управление внешней торговли и Министерство торговли с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку несколько туристов, уже вернувшихся в Россию, еще не полностью расплатились за все услуги.

American Express и Mastercard приостанавливают операции в России, кредитные карты пользователей из РФ заблокированы.

"Хотя российские туристы подали заявки на новые кредитные карты, они находятся на рассмотрении, поскольку банки еще не выпустили карты с использованием китайской UnionPay или российской МИР", — рассказывает один из чиновников.

В Индии ищут механизм, как можно решить эту ситуацию, однако в свете введенных санкций пока пути выхода из проблемы еще не найдены.

"Мы получили несколько запросов от туроператоров по поводу ожидаемых платежей от российских туристов. В некоторых случаях они вернулись в Россию из Гоа или Кералы, но еще не расплатились в полном объеме. Проблема будет решена в рамках альтернативного платежного механизма", — сказал один из чиновников, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, мы писали, какие авиакомпании не отказались от полетов в Россию на фоне войны против Украины.

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