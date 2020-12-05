Карантин-тур в Еміратах: історія туристки, яка захворіла на COVID-19 за кордоном

Після фактично 10-місячної перерви, свої кордони для українців відкрили Емірати. Погода в грудні там зберігається теплою, і прекрасно підходить для відпочинку: температура повітря - на рівні +27 градусів, а моря - +25.

Але під час пандемії нашим туристам для відпустки в ОАЕ недостатньо негативного тесту на COVID-19, зробленого в Україні: по прильоту кожному туристу роблять новий тест. Його результати потрібно чекати в номері свого готелю, нікуди не виходячи за його межі. І, на жаль, нерідко трапляється так, що місцевий тест показує позитивний результат, на відміну від українського. І тоді на туриста чекає карантинний готель.

Так сталося і з українкою Ганною Ерінчак. Зараз вона знаходиться у ковід-готелі в Дубаї, в номері без балкона, в якому вікна відкриваються лише на 10 сантиметрів. Від нудьги трохи рятує те, що Анна веде постійні листування з турагентством, страховою та авіакомпанією, щоб знизити свої фінансові втрати. Поки що за перебування в цьому готелі вона платить зі своєї кишені.

Що потрібно зробити, щоб підстрахувати себе від подібного сценарію на етапі покупки туру? Як залишитися при своїх грошах, якщо захворіли коронавірусом за кордоном? РБК-Україна знайшло відповіді на ці питання.

Хто повинен платити за перебування на самоізоляції

"Розпач, обурення і повна нездатність щось зробити", - так описує у розмові з РБК-Україна свої почуття Ганна.

За кожен день перебування у спецготелі Ганна платить близько $50. Страховка, яка була включена в програму, не покриває ці витрати. Тільки – лікування коронавірусу. У підсумку турагент сказав, що нічим допомогти не може.

Фото: Відпочинок в ОАЕ та інших країнах вимагає попереднього оформлення страховки (pixabay.com)

"Авіакомпанія Air Arabia у вартість авіаквитка включила ковід-страховку, яка покриває перебування в карантинних готелях", - говорить нам Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму.

На щастя, Ганна летіла рейсом цієї авіакомпанії. Вона написала в її офіс і отримала відповідь, що страховка дійсна, і вона оплачує перебування на карантині в розмірі $50 на людину за добу. На сайті авіакомпанії ця інформація також опублікована.

В Емірати з України можна летіти також на рейсах SkyUp і МАУ.

"У вартість авіаквитків нашої компанії не входить страхування від COVID-19", - зазначає РБК-Україна Наталія Калініченко, головний PR-менеджер SkyUp. Така ж ситуація, за словами Володимира Царука, на даний момент і в МАУ.

Якщо немає страховки, яка покриває самоізоляцію

Існує спосіб, як знайти гроші на карантинний готель, якщо все-таки у вас не буде страховки, яка покриває ці витрати.

"Потрібно звернутися безпосередньо до туроператора, щоб він повернув хоча б частково гроші за готель, в якому ви не проживаєте. Хоча, як правило, це договором не передбачено, багато компаній йдуть на такий крок для того, щоб зберегти лояльність свого туриста", - радить В'ячеслав Черняховський, гендиректор асоціації "Страховий бізнес".

Ганна так і вчинила. "Спочатку представник туроператора відреагував відмовою, але потім все ж пообіцяв, що напише в готель з проханням піти на поступки і повернути гроші за проживання", - розповідає вона.

Як повернути гроші за новий квиток

Скільки пробуде Ганна в карантинному готелі, точно невідомо.

"Мені сказали - 14 днів, але за умови, що за 3 дні до закінчення цього терміну не буде ніяких симптомів", - говорить вона. Ясно одне: на свій рейс, сплачений у рамках туру, вона не встигає.

Хто буде платити за новий квиток?

"Якщо рейс переноситься за медпоказаннями, навіть мінімальна страховка зазвичай покриває вартість квитка", - розповідає В'ячеслав Черняховський.

Але Ганні Ерінчак поки що її страхова відмовляє в цьому. Аргумент – вона не лежить у лікарні, амбулаторно її не лікують. Ганна просто знаходиться на самоізоляції.

Фото: Для відпустки в ОАЕ туристам роблять тести двічі: до в'їзду в країну і після (pixabay.com)

В її страховому договорі про відшкодування вартості авіаквитка написано, що "випадки перебування на карантині у зв'язку з позитивним тестом на коронавірус без ознак захворювання не є страховим випадком".

Ганна дійсно не має температури, кашлю, нежиті. Але її турбують головні болі та панічні атаки.

На думку В'ячеслава Черняховського, щоб отримати все-таки компенсацію за квиток, Ганні потрібно звернутися до лікаря, який є в готелі, або до лікаря, який щодня приходить до неї в номер і вимірює сатурацію, тиск і температуру, і розповісти про ці симптоми.

"А між тим це характерні симптоми коронавіруса", - каже лікар-невропатолог, директор клініки "Головний біль" Тетяна Майкова.

"Але важливо, щоб лікар після огляду видав медвисновок і прописав симптоматичне лікування. Тільки так можна розраховувати на компенсацію від страхової компанії", - наголошує В'ячеслав Черняховський.

Що входить в страховку з турпакету на випадок COVID-19

Потрапивши в таку ситуацію, Ганна Ерінчак шкодує, що недбало поставилася до вибору страховки.

"Це такий саммй фінансовий документ, як і договір про кредитування в банку. Тому важливо уважно вчитуватися в кожен пункт", - коментує Олександр Мельничук, начальник відділу зовнішніх комунікацій СК ІНГО.

У кожного туроператора страховки, які вони включають у вартість турпакету, відрізняються, говорить Олена Гейченко, керівник відділу маркетингу Rozetka Travel.

"Як правило, у вартість туру входить базова страховка. Вона включає лікування COVID-19 у стаціонарі, амбулаторно. Більше страхових випадків покривають додаткові страхові програми. Наприклад, "Все включено", "Від невиїзду", "Неможливість здійснити поїздку". За неї потрібно буде доплатити. Але вона також може не передбачати додаткові фінансові ризики, які можуть бути пов'язані з пандемією коронавірусу", - каже Олена.

Фото: Не всі страхові компанії відшкодовують витрати, пов'язані з проживанням і харчуванням при самоізоляції (pixabay.com)

Програму А (базову страховку) і B ("Все включено") пропонує, наприклад, туроператор TUI. Програма А включає оплату вартості амбулаторно-стаціонарного лікування і стаціонарного лікування. Програма B - ще й експрес-тест, лабораторні дослідження на COVID-19 строком на 15 днів після закінчення дії страховки.

Як бачимо, ні та, ні інша страховка не покривають перебування туриста на самоізоляції у карантинному готелі.

Страховка від туроператора "Інкомартур 93", крім лікування COVID-19 за кордоном, передбачає експрес-тести на коронавірус, якщо їх призначив лікар; оплату всіх медрзатрат на амбулаторне лікування (як на період дії страховки, так і плюс 15 днів після закінчення терміну); транспортування зараженого коронавірусом економ-класом додому по завершенню лікування.

Крім того, страховка гарантує відшкодування витрат на проживання в готелі одного родича або супутника інфікованого протягом п'яти діб, оплату дострокового повернення додому для одного з батьків (якщо в поїздку з ними вирушили діти до 16 років) та інше.

"Єдиний момент - не всі страхові компанії на даний момент відшкодовують витрати, пов'язані з проживаємо і харчуванням при самоізоляції, обсервації та карантину. А також за звичайної туристичної страховки поки неможливо відшкодувати збитки при перериванні подорожі та повернення коштів за проживання в готелях", - коментує Євген Тарілко, керівник відділу віз і страхування цієї компанії.

"Тому ми завжди радимо клієнтам, крім базової страховки, яка входить у вартість туру, купувати додаткову. Важливо продумати всі можливі ризиковані ситуації (наприклад, супровід дитини на випадок хвороби, квиток на хворого і т. д.), - додає він.

В середньому таке покриття обійдеться від $1 до $3 на добу. Також можна придбати страховку від невильоту.

"Її вартість в середньому складає 3% від вартості туру", - зазначає В'ячеслав Черняховський.

"Все включено": що має бути в страховці

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Франшиза за кількістю днів

За словами Олени Гейченко, більшість туроператорів включають ковід-страховку, яка може мати франшизу за кількістю днів.

"Наприклад, якщо в договорі про страхування зафіксовано, що часова франшиза становить 7 днів, це означає, що страховик несе відповідальність тільки щодо подій, які настали після 7 календарних днів (у разі зафіксованих у Договорі умов франшизи в кількості 7 днів)", - пояснюють у страховій компанії "ПЗУ Україна".

Ліміт и

"Загальна страхова сума по страховці може бути $30000. А на лікування COVID-19 може бути ліміт, наприклад, в розмірі $5000. Також може бути лімітована сума на перебування у карантинному готелі", - пояснює Олександр Мельничук.

Фото: Які пункти має обов'язково містити страховка? (Facebook.com/airportkiev)

Супровід близькими хворого

"Особливо цей пункт важливий, якщо ви їдете з дітьми. Якщо дитина захворіє, страховка має включати покриття витрат на перебування з ним когось із батьків", - коментує В'ячеслав Черняховський.

Активний відпочинок

"Мінімальні страховки, за якими платіж становить 30-40 центів в день, не покривають нещасні випадки, які можуть статися, якщо ви вирішите покататися на банані або піднятися на гору Мойсея. Тому якщо в планах екскурсії й якісь активності, додайте опцію "активний відпочинок", - радить Черняховський.

Щоб отримати гроші від страхової, важливо зберігати всі чеки, медвисновки. Якщо всі документи будуть в порядку, компенсація, як правило, виплачується протягом двох тижнів, додає Олександр Мельничук.

Якщо ж якихось паперів не вистачає, страховій компанії доводиться робити запит в ту країну, де був турист, перекладати документи. На це все може піти пара місяців", - коментує він.

"Ми рекомендуємо ще на етапі підготовки до поїздк, зберегти телефони для зв'язку зі страховою, зазначені в полісі, та подбати про те, щоб телефон, який був вказаний при оформленні страхового Договору, був у роумінгу", - говорять в "ПЗУ Україна".

Якщо сталася страхова подія, потрібно якомога швидше зв'язатися зі страховою компанієюї за номерами, зазначеними у полісі, коментують в компанії.

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