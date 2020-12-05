Карантин-тур в Эмиратах: иcтория туристки, заболевшей COVID-19 за границей

После фактически 10-месячного перерыва, свои границы для украинцев открыли Эмираты. Погода в декабре там сохраняется теплой, и прекрасно подходит для отдыха: температура воздуха – на уровне +27 *С, а моря - +25.

Но во время пандемии нашим туристам для отпуска в ОАЭ недостаточно негативного теста на COVID-19, сделанного в Украине: по прилету каждому туристу делают новый тест. Его результаты нужно ждать в номере своего отеля, никуда не выходя за его пределы. И, увы, нередко случается так, что местный тест показывает положительный результат, в отличие от украинского. И тогда туриста ждет карантинный отель.

Так произошло и с украинкой Анной Эринчак. Сейчас она находится в ковид-гостинице в Дубае, в номере без балкона, в котором окна открываются всего на 10 сантиметров. От скуки немного спасает то, что Анна ведет постоянные переписки с турагентством, страховой и авиакомпанией, чтобы снизить свои финансовые потери. Пока что за пребывание в этом отеле она платит из своего кармана.

Что нужно сделать, чтобы подстраховать себя от подобного сценария на этапе покупки тура? Как остаться при своих деньгах, если заболели коронавирусом за границей? РБК-Украина нашло ответы на эти вопросы.

Кто должен платить за пребывание на самоизоляции

"Отчаяние, возмущение и полная неспособность что-то сделать", - так описывает в разговоре с РБК-Украина свои чувства Анна.

За каждый день пребывания в спецотеле Анна платит около $50. Страховка, которая была включена в турпакет, не покрывает эти расходы. Только – лечение коронавируса. В итоге турагент сказал, что ничем помочь не может.

Фото: Отдых в ОАЭ и других странах требует предварительного оформления страховки (pixabay.com)

"Авиакомпания Air Arabia в стоимость авиабилета включила ковид-страховку, которая покрывает пребывание в карантинных отелях", - говорит нам Владимир Царук, директор Центра развития туризма.

К счастью, Анна летела рейсом этой авиакомпании. Она написала в ее офис и получила ответ, что страховка действительна, и она оплачивает пребывание на карантине в размере $50 на человека в сутки. На сайте авиакомпании эта информация также опубликована.

В Эмираты из Украины можно лететь также на рейсах SkyUp и МАУ.

"В стоимость авиабилетов нашей компании не входит страхование от COVID-19", - отмечает РБК-Украина Наталья Калиниченко, главный PR-менеджер SkyUp. Такая же ситуация, по словам Владимира Царука, на данный момент и в МАУ.

Если нет страховки, покрывающей самоизоляцию

Существует способ, как найти деньги на расходы на карантинный отель, если все-таки у вас не будет страховки, покрывающей эти расходы.

"Нужно обратиться напрямую к туроператору, чтобы он вернул хотя бы частично деньги за отель, в котором вы не проживаете. Хотя, как правило, это договором не предусмотрено, многие компании идут на такой шаг для того, чтобы сохранить лояльность своего туриста", - советует Вячеслав Черняховский, гендиректор ассоциации "Страховой бизнес".

Анна так и поступила. "Вначале представитель туроператора отреагировал отказом, но потом все же пообещал, что напишет в отель с просьбой пойти на уступки и вернуть деньги за проживание", - рассказывает она.

Как вернуть деньги за новый авиабилет

Сколько пробудет Анна в карантинном отеле, точно неизвестно.

"Мне сказали - 14 дней, но при условии, что за 3 дня до окончания этого срока не будет никаких симптомов", - говорит она. Ясно одно: на свой рейс, оплаченный в рамках тура, она не успевает.

Кто будет платить за новый авиабилет?

"Если рейс переносится по медпоказаниям, даже минимальная страховка обычно покрывает стоимость обратного билета", - рассказывает Вячеслав Черняховский.

Но Анне Эринчак пока что ее страховая отказывает в этом. Аргумент – она не лежит в больнице, амбулаторно ее не лечат. Анна просто находится на самоизоляции.

Фото: Для отпуска в ОАЭ туристам делают тесты дважды: до въезда в страну и после (pixabay.com)

В ее страховом договоре о возмещении стоимости авиабилета написано, что "случай пребывания на карантине в связи с позитивным тестом на коронавирус без признаков заболевания не является страховым случаем".

У Анна действительно нет температуры, кашля, насморка. Но ее беспокоят головные боли и панические атаки.

По мнению Вячеслава Черняховского, чтобы получить все-таки компенсацию за авиабилет, Анне нужно обратиться к врачу, который есть в отеле, или к медику, который каждый день приходит к ней в номер и измеряет сатурацию, давление и температуру, и рассказать об этих симптомах.

"А между тем это характерные симптомы коронавируса", - говорит врач-невропатолог, директор клиники "Головная боль" Татьяна Майкова.

"Но важно, чтобы врач после осмотра выдал медзаключение и прописал симптоматическое лечение. Только так можно рассчитывать на компенсацию от страховой компании", - акцентирует Вячеслав Черняховский.

Что входит в страховку из турпакета на случай COVID-19

Попав в такую ситуацию, Анна Эринчак сожалеет, что халатно отнеслась к выбору страховки.

"Это такой же финансовый документ, как и договор о кредитовании в банке. Поэтому важно внимательно вчитываться в каждый пункт", - комментирует Александр Мельничук, начальник отдела внешних коммуникаций СК ИНГО.

У каждого туроператора страховки, которые они включают в стоимость турпакета, отличаются, говорит Елена Гейченко, руководитель отдела маркетинга Rozetka Travel.

"Как правило, в стоимость тура входит базовая страховка. Она включает лечение COVID-19 в стационаре, амбулаторно. Больше страховых случаев покрывают дополнительные страховые программы. Например, "Все включено", "От невыезда", "Невозможность совершить поездку". За нее нужно будет доплатить. Но она также может не предусматривать дополнительные финансовые риски, которые могут быть связаны с пандемией коронавируса", - говорит Елена.

Фото: Не все страховые компании возмещают затраты, связанные с проживаем и питанием при самоизоляции (pixabay.com)

Программы А (базовую страховку) и B ("Все включено") предлагает, к примеру, туроператор TUI. Программа А включает оплату стоимости амбулаторно-стационарного лечения и стационарного лечения. Программа B - еще и экспресс-тест, лабораторные исследования на COVID-19 сроком на 15 дней после окончания действия страховки.

Как видим, ни та, ни другая страховка не покрывают пребывание туриста на самоизоляции в карантинном отеле.

Страховка от туроператора "Инкомартур 93", помимо лечения COVID-19 за рубежом, предполагает экспресс-тесты на коронавирус, если их назначил лечащий врач; оплату всех медрасходов на амбулаторное лечение (как на период действия страховки, так и плюс 15 дней после окончания срока); транспортировку зараженного коронавирусом эконом-классом домой по завершению лечения.

Кроме того, страховка гарантирует возмещение расходов на проживание в гостинице одного родственника либо спутника зараженного в течение пяти суток, оплату досрочного возвращения домой для одного из родителей (если в поездку с ними отправились дети до 16 лет) и другое.

"Единственный момент - не все страховые компании на данный момент возмещают затраты, связанные с проживаем и питанием при самоизоляции, обсервации и карантине. А также по обычной туристической страховке пока невозможно возместить убытки при прерывании путешествия и возврате средств за проживание в отелях или гостиницах", - комментирует Евгений Тарелко, руководитель отдела виз и страхования этой компании.

"Поэтому мы всегда советуем клиентам, кроме базовой страховки, которая входит в стоимость тура, покупать дополнительную. Важно продумать все возможные рискованные ситуации (например, сопровождение ребенка на случай болезни, авиабилет на заболевшего и т.д.), - добавляет он.

В среднем такое покрытие обойдется от $1 до $3 в сутки. Также можно приобрести страховку от невылета.

"Ее стоимость в среднем составляет 3% от стоимости тура", - отмечает Вячеслав Черняховский.

"Все включено": что должно быть в страховке

На что еще нужно обратить внимание, выбирая страховку для поездки заграницу?

Франшиза по количеству дней

По словам Елены Гейченко, большинство туроператоров включают ковид-страховку, которая может иметь франшизу по количеству дней.

"Например, если в договоре о страховании зафиксировано, что временная франшиза составляет 7 дней, это означает, что страховщик несет ответственность только по событиям, которые наступили после 7 календарных дней (в случае зафиксированных в Договоре условий франшизы в количестве 7 дней)", - объясняют в страховой компании "ПЗУ Украина".

Лимиты

"Общая страховая сумма по страховке может быть $30000. А на лечение COVID-19 может быть лимит, например, в размере $5000. Также может быть лимитирована сумма на пребывание в карантинном отеле", - объясняет Александр Мельничук.

Фото: Какие пункты должна обязательно содержать страховка? (Facebook.com/airportkiev)

Сопровождение близкими заболевшего

"Особенно этот пункт важен, если вы едете с детьми. Если ребенок заболеет, страховка должна включать покрытие затрат на пребывание с ним кого-то из родителей", - комментирует Вячеслав Черняховский.

Активный отдых

"Минимальные страховки, по которым платеж составляет 30-40 центов в день, не покрывают несчастные случаи, которые могут произойти, если вы решите покататься на банане или подняться на гору Моисея. Поэтому если в планах экскурсии и какие-то активности, добавьте опцию "Активный отдых", - советует Черняховский.

Чтобы получить деньги от страховой, важно сохранять все чеки, медзаключения. Если все документы будут в порядке, компенсация, как правило, выплачивается в течение двух недель, добавляет Александр Мельничук.

Если же каких-то бумаг не хватает, страховой компании приходится делать запрос в ту страну, где был турист, переводить документы. На это все может уйти пара месяцев", - комментирует он.

"Мы рекомендуем еще на этапе подготовки к поездке сохранить телефоны для связи со страховой, указанные в полисе, и позаботиться о том, чтобы телефон, который был указан при оформлении страхового Договора, был в роуминге", - говорят в "ПЗУ Украина".

Если произошло страховое событие, нужно как можно скорее связаться со страховой компанией по номерам, указанным в полисе, комментируют в компании.

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