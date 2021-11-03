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Сонячні пляжі і снігові гори. 12 курортів, куди можна швидко долетіти на відпочинок взимку

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Середа 03 листопада 2021 16:11
Сонячні пляжі і снігові гори. 12 курортів, куди можна швидко долетіти на відпочинок взимку Фото: Відпочинок взимку на курортах (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Прямі рейси в популярні країни: чартерні програми на новий сезон

Українцям запропонують нові туристичні напрямки для яскравого відпочинку взимку. Туроператори планують відправляти туристів на зарубіжні гірськолижні курорти Європи і в популярні пляжні локації морських країн.

Авіакомпанія МАУ оголосила про нові чартерні програми на період зимової навігації – з 1 листопада до 31 березня. Деякі прямі рейси заплановані на "пікові" дати, інші будуть виконуватися регулярно.

Які нові курорти стануть доступні українцям цієї зими і на які дати можна планувати відпустку в цікавих локаціях – в матеріалі РБК-Україна.

Зальцбург і Рованіємі. Прямі рейси для любителів "снігового" відпочинку

Відкриття кордонів багатьох країн після пандемії розширює варіанти зимового відпочинку. Якщо минулої зими майже всі гірськолижні напрямки за кордоном були недоступні для українців, то з кампанією вакцинації любителі кататися на лижах можуть знову планувати відпустку на популярних курортах.

Наприклад, разом з кількома туроператорами авіакомпанія планує здійснити два рейси за новим маршрутом Київ – Зальцбург (Австрія) - 2 та 9 січня 2022 року.

Сонячні пляжі і снігові гори. 12 курортів, куди можна швидко долетіти на відпочинок взимкуФото: Гірськолижний курорт у Фінляндії (unsplash.com/ilya-shishikhin)

Також любителі справжньої зими зможуть насолодитися відпочинком в Лапландії у Фінляндії - перші чартерні рейси плануються напередодні нового року:

- Київ - Кіттіла - по вівторках з 28 грудня;

- Київ - Рованіємі - 29 грудня, 5 і 12 січня.

Гірськолижні курорти Франції також стануть доступні любителям зимового відпочинку. Чартерні програми заплановані у дві локації:

- Київ - Ліон - 2 і 9 січня;

- Київ - Гренобль - з 8 січня.

Також українцям пропонують покататися на лижах у Туреччині на популярних курортах. Наприклад, чартерні рейси здійснюватимуться з кількох міст за такими напрямками:

- Київ - Ерзурум - з грудня;

- Київ/Запоріжжя/Одеса - Кайсері - з грудня.

Сонячні пляжі і снігові гори. 12 курортів, куди можна швидко долетіти на відпочинок взимкуФото: Курорт Паландокен біля Ерзурума в Туреччині (wecityguide.com)

Тенеріфе і Хургада. Куди можна полетіти на море в зимовий час

Туристи, які вважають за краще літати взимку "в літо" – на пляжний відпочинок в спекотні країни, також зможуть дістатися на популярні курорти прямими рейсами. Деякі з них стануть для українців відкриттям.

Наприклад, чартерні рейси в теплі краї заплановані за такими маршрутами:

- Київ - Тенеріфе (острів на Канарах, Іспанія) - 27 грудня, 6, 17, 27 січня;

- Київ - Малага (Іспанія) - з 1 листопада;

- Київ - Фуншал (португальський острів Майдера) - з 21 жовтня;

- Київ - Кабо-Верде (острови Зеленого Мису) - з 22 листопада.

Сонячні пляжі і снігові гори. 12 курортів, куди можна швидко долетіти на відпочинок взимкуФото: Курорт на острові Тенеріфе (unsplash.com/bastian-pudill)

Також українські туристи зможуть регулярно вилітати прямими рейсами на популярні курорти Єгипту з різних регіонів.

- Київ/Одеса/Львів/Харків/Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх/Хургада.

Частота таких рейсів може змінюватися в залежності від попиту на пакетні тури в Єгипет.

Раніше ми писали, що туристів обнадіяли за новими умовами в'їзду в країни ЄС.

Також ми розповідали, які сім країн Європи виявилися найнебезпечнішими для поїздок у листопаді.

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