"Як у казці": кращі локації для "грибного" вікенду неподалік від Києва

Фото: Білі гриби (pixabay.com)

Гід по найурожайніших "грибних" місцях у годині їзди від столиці

Одна з найбільш чудових розваг на вихідних восени – похід до лісу за грибами. Це просто відмінний відпочинок: прогулянка на природі тонізує організм, а "улов" гарантує радість іта гарний настрій на тиждень вперед.

Мальовнича природа, чисте повітря і приємний азарт – бонуси, які отримують городяни, які вирушать збирати гриби на вихідних.

Куди можна вирушити в пошуках лісових делікатесів в годині-двох їзди від Києва, вивчало РБК-Україна разом з бувалими грибниками.

Грибний "бум" в соцмережах

У вересні у киян почався грибний "бум" – на вихідних цілі сім'ї вирушають до лісу у пошуках дарів природи.

Багато людей спеціально їдуть машинами у віддалені лісництва, а хтось поєднує грибне "полювання" з поїздкою на дачу.

Фото: Дари природи на Чернігівщині (Ірина Мольченко)

У більшості випадків врожай грибів настільки вражає, що кияни дразу ж влаштовують фотосесії з горами трофеїв на барвистих мохах і в багажниках автомобілів. А потім діляться цими знімками у групах грибників в соцмережах, підігріваючи інтерес однодумців до вилазок на природу.

Хваляться здебільшого білими грибами, маслюками, подосиновиками і кулями-дощовиками.

Киянка Ірина Мольченко днями їздила з родиною у Чернігівську область, де знаходиться їхня дача, і вирушила в ліс по гриби в районі Межиріччя.

За день разом з чоловіком і донькою вона назбирала 60 кілограмів білих грибів та боровиків. Потрапили до кошика також вісім молодих підосиковики-червоноголівців.

Фото: Підосиковики-червоноголівці (Ірина Мольченко)

"Я таких і не бачила раніше, і це, напевно, один з найбільших урожаїв грибів за останні роки. Ми з донькою обожнюємо їздити до лісу, і цю любов нам "прищепив" чоловік, а йому - батько і дід", - розповідає Ірина.

Її особистий досвід у зборі грибів розпочався 10 років тому, коли вона після заміжжя приїхала до України з півночі Молдови.

"Там - степова зона, і про такі ліси, як в Україні, я могла тільки мріяти і бачити їх у фільмі-казці "Морозко", - ділиться враженнями відвідувачка грибного "полювання".

Фото: Ірина Мольченко з урожаєм грибів (Ірина Мольченко)

Інші учасники грибних спільнот у соцмережах пишуть, що грибів так багато у лісі, що доводиться збирати їх вибірково – тільки молоді екземпляри.

"Вирішив перевірити старі місця під селом Тужар. Узяв все, що бачив: ящик, відра, кульки, мішок. Ми виїхали, бо стало шкода дружину – їй це до ранку переробляти. Так що, друзі, всі до лісу!", - закликає в соцмережах один з грибників під фотографіями свого "улову".

Правила вдалого і безпечного збору грибів

Гриби в Україні ростуть навіть у періоди багатотижневої посухи. Один із секретів грибників – шукати їх там, де грунтові води підходять близько до поверхні. Тобто в лісі на пагорбі грибів не буде, а у вологих низинах поруч з болотом, річкою чи ставком у вересні їх багато.

Перше правило безпечного збору – не брати невідомих грибів, каже киянин Леонід Лук'янов. Навіть ті, які схожі на їстівні види з довідника, можуть ними не бути.

"Гриби-двійники називаються "хибними", і в кращому випадку будуть напівїстівними, а в гіршому ви просто переплутаєте один вид з іншим і отруїтеся. Один найбільш поширених отруйних грибів – бліда поганка. Її часто плутають з різними печерицями та сироїжками, і ніяке варіння не нейтралізує отруту", - застерігає знавець.

Він пояснює, що найчастіше можна помилитися з пластинчастими грибами. А ось серед трубчастих (під капелюшком) отруйних майже не буває.

Але це не стосується тих екземплярів, які виросли на забруднених територіях чи просто біля траси – гриби вбирають з грунту токсини і важкі метали.

Фото: Гриби треба збирати тільки в чистих місцях (Ірина Мольченко)

Старі перерослі гриби, в яких залишаються вм'ятини від пальців, також стають непридатними для їжі. Адже гриб складається з білка, який швидко псується. Тому навіть молоді гриби зберігати без холодильника довше 10-12 годин не рекомендується.

Куди їхати за грибами

Найбільш "грибні" місця у 100-150 кілометрів від Києва з року в рік не змінюються, якщо поблизу через забудови не висушують болота.

"Ні один грибник не "здасть" вам точної локації своїх місць. Але є одна хитрість, як шукати такі місця – поруч завжди стоять припарковані машини, а людей поруч немає. Тобто вони приїхали не на пікнік, а вирушили вглиб лісу", – радить Леонід Лук'янов.

Київська область. Найближчі "грибні" локації:

- Лютіж (31 км, Вишгородський район);

- Новосілки (43 км, Вишгородський район);

- Клавдієве (46 км, Бородянський район);

- Хотянівка (30 км, Вишгородський район);

- Ірпінь (7 км, Бучацький район).

Трохи далі доведеться їхати в такі місця:

- Сухолуччя (60 км, Вишгородський район);

- Ясногородка (55 км, Макарівський район);

- Сошників (50 км, Бориспільський район);

- Поташня (60 км, Бородянський район).

Найбільш завзяті грибники можуть вирушити у більш далеку дорогу за грибами за такими напрямками:

- Козелець (75 км, Чернігівщина);

- Остер, ліс навколо полігону (90 км, Чернігівщина);

- Дмитренки (147 км, Богуславський район Київської області);

- Пугачівка (109 км, Рокитнянський район Київської області);

- Кирдани (130 км, Таращанський район Київської області).

В Житомирській області славляться грибами ліси поруч з Малином (110 км), Радомишлем (107 км) і Коростишевим (108 км).

Куди б у"грибний" тур ви не зібралися, насичений вікенд на природі гарантує море вражень. Навіть якщо не вдасться зібрати рекордний урожай, то і з парочкою лісових красенів можна зробити чудову фотосесію на пам'ять.

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