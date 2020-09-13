"Как в сказке": лучшие локации для "грибного" уикенда неподалеку от Киева

Фото: Белые грибы (pixabay.com)

Гид по самым урожайным "грибным" местам в часе езды от столицы

Одно из самых замечательных развлечений на выходных осенью – поход в лес за грибами. Это просто отличный отдых: прогулка на природе тонизирует организм, а "улов" гарантирует радость и хорошее настроение на неделю вперед.

Живописная природа, чистый воздух и приятный азарт – бонусы, которые получают горожане, которые отправляются собирать грибы на выходных.

Куда можно отправиться в поисках лесных деликатесов в часе-двух езды от Киева, изучало РБК-Украина вместе с бывалыми грибниками.

Грибной "бум" в соцсетях

В сентябре у киевлян начался грибной "бум" – на выходных целые семьи отправляются в лес в поисках даров природы.

Многие специально едут машинами в отдаленные лесничества, а кто-то совмещает грибную "охоту" с поездкой на дачу.

Фото: Дары природы на Черниговщине (Ирина Мольченко)

В большинстве случаев урожай грибов настолько впечатляет, что киевляне тут же устраивают фотосессии с горами трофеев на красочных мхах и в багажниках автомобилей. А затем делятся этими снимками в группах грибников в соцсетях, подогревая интерес единомышленников к вылазкам на природу.

Хвастаются в основном белыми грибами, маслятами, подосиновиками и шарами-дождевиками.

Киевлянка Ирина Мольченко на днях ездила с семьей в Черниговскую область, где находится их дача, и отправилась в лес по грибы в районе Междуречья.

За день вместе с мужем и дочерью она насобирала 60 килограмм белых грибов и боровиков. Попались в корзину также восемь молодых подосиновиков-красноголовцев.

Фото: Подосиновики-красноголовцы (Ирина Мольченко)

"Я таких и не видела раньше, и это, наверное, один из самых больших урожаев грибов за последние годы. Мы с дочкой обожаем ездить в лес, и эту любовь нам "привил" муж, а ему - отец и дед", - рассказывает Ирина.

Ее личный опыт в сборе грибов начался 10 лет тому назад, когда она после замужества приехала в Украину из севера Молдовы.

"Там - степная зона, и про такие леса, как в Украине, я могла только мечтать и видеть их в фильме-сказке "Морозко", - делится впечатлениями любительница грибной "охоты".

Фото: Ирина Мольченко с урожаем грибов (Ирина Мольченко)

Другие участники грибных сообществ в соцсетях пишут, что грибов так много в лесу, что приходится собирать их избирательно – только молодые экземпляры.

"Решил проверить старые места под селом Тужар. Взял все, что видел: ящик, ведра, кульки, мешок. Мы уехали, потому что стало жалко жену – ей это до утра перерабатывать. Так что, друзья, все в лес!", - призывает в соцсетях один из грибников под фотографиями своего "улова".

Правила удачного и безопасного сбора грибов

Грибы в Украине растут даже в периоды многонедельной засухи. Один из секретов грибников – искать их там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. То есть в лесу на возвышенности грибов не будет, а во влажных низинах рядом с болотом, речкой или прудом в сентябре их очень много.

Первое правило безопасного сбора – не брать неизвестных грибов, говорит киевлянин Леонид Лукьянов. Даже те, которые похожи на съедобные виды из справочника, могут таковыми не быть.

"Грибы-двойники называются "ложными", и в лучшем случае будут полусъедобными, а в худшем вы просто перепутаете один вид с другим и отравитесь. Один наиболее распространенных ядовитых грибов – бледная поганка. Ее часто путают с разными шампиньонами и сыроежками, и никакая варка яд не нейтрализует", - предостерегает знаток.

Он объясняет, что чаще всего ошибиться можно с пластинчатыми грибами. А вот среди трубчатых (под шляпкой) ядовитых почти не бывает.

Но это не касается тех экземпляров, которые выросли на загрязненных территориях или просто возле трассы – грибы вбирают из грунта токсины и тяжелые металлы.

Фото: Грибы нужно собирать только в чистых местах (Ирина Мольченко)

Старые переросшие грибы, в которых остаются вмятины от пальцев, также становятся непригодными для пищи. Ведь гриб состоит из белка, который быстро портится. Поэтому даже молодые грибы хранить без холодильника дольше 10-12 часов не рекомендуется.

Куда ехать за грибами

Самые "грибные" места в 100-150 километрах от Киева из года в год не меняются, если поблизости из-за застройки не высушивают болота.

"Ни один грибник не "сдаст" вам точной локации своих мест. Но есть одна хитрость, как искать такие места – рядом всегда стоят припаркованные машины, а людей рядом нет. То есть они приехали не на пикник, а отправились вглубь леса", – советует Леонид Лукьянов.

Киевская область. Самые близкие "грибные" локации:

- Лютеж (31 км, Вышгородский район);

- Новоселки (43 км, Вышгородский район);

- Клавдиево (46 км, Бородянский район);

- Хотяновка (30 км, Вышгородский район);

- Ирпень (7 км, Бучанский район).

Чуть дальше придется ехать в такие места:

- Сухолучье (60 км, Вышгородский район);

- Ясногородка (55 км, Макаровский район);

- Сошников (50 км, Бориспольский район);

- Поташня (60 км, Бородянский район).

Самые заядлые грибники могут отправиться в более дальнюю дорогу за грибами по таким направлениям:

- Козелец (75 км, Черниговщина);

- Остер, лес вокруг полигона (90 км, Черниговщина);

- Дмитренки (147 км, Богуславский район Киевской области);

- Пугачевка (109 км, Ракитнянский район Киевской области);

- Кирданы (130 км, Таращанский район Киевской области).

В Житомирской области грибами славятся леса рядом с Малином (110 км), Радомышлем (107 км) и Коростышевом (108 км).

Куда бы в "грибной" тур вы не собрались, насыщенный уикенд на природе гарантирует море впечатлений. Даже если не удастся собрать рекордный урожай, то и с парочкой лесных красавцев можно сделать отличную фотосессию на память.

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