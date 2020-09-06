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"Неймовірні делікатеси": найкращі страви, які варто спробувати у подорожі по Україні

Неділя 06 вересня 2020 07:45
"Неймовірні делікатеси": найкращі страви, які варто спробувати у подорожі по Україні
Фото: Закарпатська кухня (zruchno.travel)
Автор: Ольга Маджумдар

П'ять туристичних маршрутів із унікальною місцевою кухнею

Подорожуючи Україною, багато туристів за пам'ятками минають цікавий аспект поїздки – гастрономічний. Між тим, унікальні місцеві страви готують на багатьох туристичних маршрутах, але не всі про них знають. Ярослав Козак, засновник клубу "Добре поїхали" розповів РБК-Україна про те, які страви варто скуштувати під час подорожей по Україні.

Вилкове: дунайська риба

У Вилковому – "українській Венеції" в Одеській області – видали книгу "Рибна кухня липован" зі старовинними рецептами етнічної групи, яка живе в дельті Дунаю. Ярослав Козак багато років возить туди групи туристів і розповідає їм про те, які страви варто скуштувати.

"Головна "фішка" після пеліканів і міста на воді – це липованська кухня. Страви відтворюють за старовинними рецептами. Це страви з дикої риби, яка харчувалася диким кормом", – розповідає він.

Найзнаменитіша риба, з його слів – дунайський оселедець. Це годувальниця вилківчан, і все місто живе з цього промислу. Її спеціально багато ловлять і морозять стільки, щоб вистачило до осені.

"Оселедець ми пропонували туристам в 5 різних версіях. Копчену і солену можна взяти додому. Кажу людям: замовте на грилі, смажену. Вони ніколи не думали, що смажений оселедець може бути настільки смачним. Він сильно відрізняється від тієї атлантичної мороженої риби, яка продається в магазині», – каже Козак.

Це азово-чорноморський оселедець, яка навесні заходить у Дунай на нерест, і поки піднімається вгору на 500 км, худне і виснажується, стає несмачним. Вилкове ж знаходиться в 5-15 км від моря – на старті риба ще смачна і жирна.

"Тому саме вилківский оселедець під брендом дунайського продається в ресторанах Нью-Йорка, Парижа. Це бренд, який відомий у всьому світі. Хто їздив у Вилкове навесні, міг спробувати свіжовиловленого оселедця, відвареного в маринаді – по-моєму, він найсмачніший", – хвалить він.

&quot;Неймовірні делікатеси&quot;: найкращі страви, які варто спробувати у подорожі по УкраїніФото: Овочі з дунайської юшки викладають на блюдо і прикрашають (Ярослав Козак)

Свіжовиловлений оселедець на ринку Вилкового коштує в середньому 60-80 гривень за кілограм. Солений, копчений – в середньому 50-60 гривень за штуку. Якщо туристи замовляють рибу в меню на базі, де готують за рецептами липованської кухні, то найдорожча коштує 90 гривень за штуку – це ціла тушка оселедця на грилі.

Також у Вилковому варять знамениту дунайську юшку з дикого коропа (сазана) вагою 4-5 кілограм.

"Головне в цій юшці – подача, чого не зміг зробити Клопотенко у своєму ресторані. Він приготував супчик картопляний, в якому рибка плаває. А насправді це вариться в гігантському казані: ціла картопля, ціла морква, перець, помідори. В кінці додають стейки сазана на 300-350 грамів. Їх варять буквально 10 хвилин, щоб не розварилися", – ділиться рецептом гід.

Після того, як настоялося, овочі з юшки викладають на блюдо і прикрашають, додають часникову приправу. Рідину наливають не в тарілки, а в горщик, і так запивають рибу. Це одна з найбільш колоритних страв, що готують в казані в присутності гостей.

"Вилківчани все готують на рибі. Наприклад, пельмені і голубці з судаком. Дуже смачно, коли в фаршированих перцях сазан замість м'яса. А восени дикого коропа запікають з айвою – це неймовірний смак і аромат", – згадує Ярослав.

Карпати ще дивують рідкісними рецептами

Незважаючи на те, що карпатська кухня вже давно «розкручена» серед туристів, кухарі примудряються знаходити автентичні рецепти та готувати їх на новий лад.

"Коли в Карпати приїжджаєш, то майже скрізь пропонують стандартний набір: банош (кукурудзяна каша) з бринзою, бограч (густий суп із м'ясом, квасолею, картоплею, перцем і спеціями), дернуни. Хто раніше не куштував, то, безумовно, варто спробувати. Але якщо їдете в Карпати на два тижні, то кожен день не захочете їсти банош", - розповідає знавець українських пам'яток.

&quot;Неймовірні делікатеси&quot;: найкращі страви, які варто спробувати у подорожі по УкраїніФото: Ярослава Козака вразила свіжовиловлена форель, засмажена на відкритому вогні (Ярослав Козак)

Він рекомендує скуштувати цікаві страви угорської кухні. Наприклад, кашу з кукурудзяної крупи та картоплі.

"Колочава славиться ріплянкою, яку запікають у глиняному посуді до рум'яної скоринки. На Рахівщині цю страву називають кулешою, а в Усть-Чорній – ріплений токан. Спочатку готується картопля, згодом всипається кукурудзяна крупа, потім дерев'яним токмачиком (товкачиком) до однорідної маси розтирається. Це залежить від майстерності кухаря, які трави додати, якими посипати шкварками і бринзою перекласти. На Рахівщині її подають як торт – шар кулеші, шар бринзи. Коли затвердіє, ріжуть на порції", – описує він.

Ярослав Козак радить обов'язково спробувати закарпатську кров'янку. За його словами, це одна із найсмачніших і найколоритніших страв. Там її називають гурка. На відміну від інших регіонів України, гурку начиняють не гречкою з кров'ю, а рисом з тельбухами. А потім підсмажують на повільному вогні до рум'яної скоринки.

Також в окремих районах вигадали окремі гатрономічні "фішки": десь рекламують печеню з мангалиці – спеціальної породи волохатих свиней, в іншому місці вражає свіжовиловлена форель, засмажена на відкритому вогні у солі з кукурудзяним борошном.

На Поліссі варто пробувати гриби

При відвідуванні Полісся туристам не трапляється такого розмаїття страв, як у популярних місцях України. Але зате це дуже колоритна кухня, яка дуже наближається до автентичної домашньої.

&quot;Неймовірні делікатеси&quot;: найкращі страви, які варто спробувати у подорожі по УкраїніФото: Найбільше туристи запам'ятовують грибні супи і сирники з брусничним варенням (Ярослав Козак)

"Коли відвідуємо Полісся – це завжди свіжі гриби, ягоди. Блюда, запечені в печі в горщику: голубці, деруни з м'ясом і грибами, каша, навіть борщ. М'ясо з печі по-іншому сприймається, ніж просто посмажене на сковорідці", - розповідає Козак.

Найбільше його туристи запам'ятовують з подорожі на Полісся грибні супи (з борошном, картоплею, сметаною, свіжими і цілими сушеними білими грибами), голубці з печі в горщику, сирники з брусничним варенням.

"Цікаво придумали гіди в Камінному Селі на Житомирщині. Вони готують туристам обід прямо на вогні. Беруть з собою казани, сковороди, зроблені з борони (сільськогосподарського диска). На живому вогні готують грибну юшку з реберцями, борщ, кашу, смажать почеревину, поліський омлет із салом і картоплею",- перераховує він.

&quot;Неймовірні делікатеси&quot;: найкращі страви, які варто спробувати у подорожі по УкраїніФото: На боронах смажать почеревину, поліський омлет із салом і картоплею (Ярослав Козак)

Азов дивує делікатесами

Такої риби, як на Азові – ще треба пошукати, зазначає гід. Із пеленгаса готують і перші, і другі страви, і навіть шашлик.

"Але фішкою є бички – у Генічеську з них можуть приготувати все, що хочеш. У них на базарі навіть продається філе і фарш з бичка. Пробували і смачну солону бичкову ікру. Вона жовта, як пшоно", – описує Ярослав Козак .

Місцевим делікатесом вважається дрібна кефаль вагою до 200 г – її називають журавка. Її цінують за жирність і смак, готують на грилі або солять.

"Найдорожча риба всього Азова – калкан, це різновид камбали. На ринку вона коштує близько 80-160 гривень за кілограм. Смажений калкан – найсмачніша з усіх смажених риб, які продають на Азові. У Генічеську цю страву завжди подавали на Великодній стіл із редискою. Біленьке чисте м'ясо без запаху. Одне з головних задоволень – обсмоктувати плавці-пір'ячка. Це дуже подобається туристам", – розповідає він.

&quot;Неймовірні делікатеси&quot;: найкращі страви, які варто спробувати у подорожі по УкраїніФото: Бичкова ікра жовта, як пшоно (Ярослав Козак)

Полтавщина придумала пасту з кульок

Полтавщина славиться своїми кулінарними традиціями. Туристам пропонують десятки майстер-класів, як готувати галушки та борщ за різними рецептами. Але найцікавіші страви тільки з'являються в меню.

"Нещодавно були на майстер-класі з приготування страви під назвою "качана каша". Це дуже цікаве приготування. Беруть пшоно і по ложечці підсипають борошно і доливають яйця, по черзі. При цьому рукою викачують так, щоб кожна крупинка пшона обростала тістом і збільшилася в 10 разів і більше. Так вона нагадує намистину. Потім ці кульки варять – смак неймовірний, хоча крупа вже не відчувається. Там кожна крупинка окремо, це своєрідна українська паста кулястої форми. Пізніше чув від кухарів відомих ресторанів, що хочуть відтворити цю страву», ділиться Ярослав Козак.

За словами експерта, без гастрономічної складової будь-екскурсійний тур залишається прісним. Тому, подорожуючи по Україні, варто відкривати її і зі смачною боку.

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