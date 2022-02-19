Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі

Славське у Львівській області сьогодні є одним із найбільших відомих гірськолижних курортів України. Але мало хто знає про те, що туризм у Славському почався ще у 18 сторіччі, коли Галичина входила до складу Австро-Угорщини.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Австрійські підприємці облаштували у Славському перші пансіонати

Місцеві гори і ліси належали австрійським підприємцям Гределю і Шмідту, які звели тут перші пансіонати.

Після Першої світової війни поляки побудували у Славському туристичні притулки, трамплін та цікавий витяг на горі Погар.

Втім, тодішні підйомники були зовсім не такими, як зараз. Коні ходили по колу і крутили велике колесо, на яке намотувався трос. Він був прикріплений до звичайних саней, в яких туристи їхали наверх.

Фото: Славське, австрійська карта 1763-1787 років (uk.wikipedia.org)

Але відомим гірськолижним курортом Славське стало у 1980-роках, коли тут з’явилася відома крісельна дорога довжиною 2750 метрів, база “Динамо” на 180 місць, кілька дитячих гірськолижних шкіл, біатлонний стадіон, 6 слаломних трас, сертифікованих за міжнародними стандартами.

Тут проводилися щорічні чемпіонати СРСР та України. Значною мірою це сталося завдяки ініціативному Анатолію Архангельському, ім’ям якого зараз названа вулиця біля бази “Динамо”.

Фото: Панорами сучасного курорту Славське (booking.com)

Фото: Церква у Славському (uk.wikipedia.org)

Що побачити поблизу Славського сьогодні

Під час відпочинку в цьому регіоні рекомендуємо відвідати:

Старовинне місто Дрогобич : піднятися на вежу ратуші, відвідати найбільшу синагогу Галичини, здійснити подорож у Королівство солі і замилуватися церквою Святого Юра, яка охороняється ЮНЕСКО;

: піднятися на вежу ратуші, відвідати найбільшу синагогу Галичини, здійснити подорож у Королівство солі і замилуватися церквою Святого Юра, яка охороняється ЮНЕСКО; Відвідати одну з найдавніших фортець Галичини - Тустань;

Погуляти колись відомим на весь світ нафтовим центром - містом Борислав: сходити в музей-аптеку Яна Зега, побачити величезні пристрої для добування нафти, випити кави на місцевій “Нафтусі”, прикупити собі в подарунок справжньої Бориславської нафти в ресторані-музеї "Барабський міст".

Фото: Панорама Гори Менчіл (wikipedia.org)

Фото: Славське часів Першої світової війни, фото австрійських військових (photo-lviv.in.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали, як українці подорожували сто років тому.