Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі

Підприємці Гредель та Шмідт облаштували тут перші пансіонати та трамплін
Славське у Львівській області сьогодні є одним із найбільших відомих гірськолижних курортів України. Але мало хто знає про те, що туризм у Славському почався ще у 18 сторіччі, коли Галичина входила до складу Австро-Угорщини.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна.
Місцеві гори і ліси належали австрійським підприємцям Гределю і Шмідту, які звели тут перші пансіонати.
Після Першої світової війни поляки побудували у Славському туристичні притулки, трамплін та цікавий витяг на горі Погар.
Втім, тодішні підйомники були зовсім не такими, як зараз. Коні ходили по колу і крутили велике колесо, на яке намотувався трос. Він був прикріплений до звичайних саней, в яких туристи їхали наверх.
Фото: Славське, австрійська карта 1763-1787 років (uk.wikipedia.org)
Але відомим гірськолижним курортом Славське стало у 1980-роках, коли тут з’явилася відома крісельна дорога довжиною 2750 метрів, база “Динамо” на 180 місць, кілька дитячих гірськолижних шкіл, біатлонний стадіон, 6 слаломних трас, сертифікованих за міжнародними стандартами.
Тут проводилися щорічні чемпіонати СРСР та України. Значною мірою це сталося завдяки ініціативному Анатолію Архангельському, ім’ям якого зараз названа вулиця біля бази “Динамо”.
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Нагадаємо, раніше ми писали, як українці подорожували сто років тому.