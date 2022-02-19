Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке

Славское во Львовской области сегодня является одним из самых известных горнолыжных курортов Украины. Но мало кто знает о том, что туризм в Славском начался еще в 18 веке, когда Галичина входила в состав Австро-Венгрии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Австрийские предприниматели обустроили в Славском первые пансионаты

Местные горы и леса принадлежали австрийским предпринимателям Гределю и Шмидту, которые возвели здесь первые пансионаты.

После Первой мировой войны поляки построили в Славском туристические приюты, трамплин и интересный подъемник на горе Погар.

Впрочем, тогдашние подъемники были совсем не такими, как сейчас. Лошади ходили по кругу и крутили большое колесо, на которое наматывался трос. Он был прикреплен к обычным саням, в которых туристы ехали наверх.

Фото: Славское, австрийская карта 1763-1787 гоков (uk.wikipedia.org)

Но известным горнолыжным курортом Славское стало в 1980-годах, когда здесь появилась известная кресельная дорога длиной 2750 метров, база “Динамо” на 180 мест, несколько детских горнолыжных школ, биатлонный стадион, 6 слаломных трасс, сертифицированных по международным стандартам.

Здесь проводились ежегодные чемпионаты СССР и Украины. В значительной степени это произошло благодаря инициативному местоному жителю Анатолию Архангельскому, именем которого сейчас названа улица у базы “Динамо”.

Фото: Панорамы современного курорта Славское (booking.com)

Фото: Церковь в Славском (uk.wikipedia.org)

Что посмотреть поблизости от Славского сегодня

Во время отдыха в этом регионе рекомендуем посетить:

Старинный город Дрогобыч : подняться на башню ратуши, посетить крупнейшую синагогу Галичины, совершить путешествие в Королевство соли и полюбоваться церковью святого Юра, которая охраняется ЮНЕСКО;

: подняться на башню ратуши, посетить крупнейшую синагогу Галичины, совершить путешествие в Королевство соли и полюбоваться церковью святого Юра, которая охраняется ЮНЕСКО; Посетить одну из древнейших крепостей Галичины - Тустань;

Погулять по некогда известному на весь мир нефтяному центру - городу Борислав: сходить в музей-аптеку Яна Зега, увидеть огромные устройства для добычи нефти, выпить кофе на местной “Нафтусе”, прикупить себе в подарок настоящей Бориславской нефти в ресторане-музее "Барабський міст"

Фото: Панорама Горы Менчил (wikipedia.org)

Фото: Славское времен Первой мировой войны, фото австрийских военных (photo-lviv.in.ua)

Напомним, ранее мы писали, как украинцы путешествовали сто лет назад.