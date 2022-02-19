Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке

Предприниматели Гредель и Шмидт обустроили здесь первые пансионаты и трамплин
Славское во Львовской области сегодня является одним из самых известных горнолыжных курортов Украины. Но мало кто знает о том, что туризм в Славском начался еще в 18 веке, когда Галичина входила в состав Австро-Венгрии.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина.
Местные горы и леса принадлежали австрийским предпринимателям Гределю и Шмидту, которые возвели здесь первые пансионаты.
После Первой мировой войны поляки построили в Славском туристические приюты, трамплин и интересный подъемник на горе Погар.
Впрочем, тогдашние подъемники были совсем не такими, как сейчас. Лошади ходили по кругу и крутили большое колесо, на которое наматывался трос. Он был прикреплен к обычным саням, в которых туристы ехали наверх.
Фото: Славское, австрийская карта 1763-1787 гоков (uk.wikipedia.org)
Но известным горнолыжным курортом Славское стало в 1980-годах, когда здесь появилась известная кресельная дорога длиной 2750 метров, база “Динамо” на 180 мест, несколько детских горнолыжных школ, биатлонный стадион, 6 слаломных трасс, сертифицированных по международным стандартам.
Здесь проводились ежегодные чемпионаты СССР и Украины. В значительной степени это произошло благодаря инициативному местоному жителю Анатолию Архангельскому, именем которого сейчас названа улица у базы “Динамо”.
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