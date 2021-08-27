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Казкові пейзажі та зникла фортеця: чим дивує туристів скельний комплекс на Львівщині

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П'ятниця 27 серпня 2021 16:15
Казкові пейзажі та зникла фортеця: чим дивує туристів скельний комплекс на Львівщині Фото: Тустань - об'єкт культурної спадщини (колаж РБК-Україна)
Автор: Оксана Місніченко

У музеї можна подивитися 3-D модель споруди, яка зруйнувалася багато століть тому

В Україні – безліч об'єктів, здатних здивувати навіть бувалого туриста. Один з таких пунктів на карті нашої країни – Тустань. Це давній наскельний оборонний комплекс, залишки якого розташовані неподалік від села Урич Сколівського району на Львівщині – у мальовничих Українських Карпатах.

Пейзажі тут - немов з казки або фільму. Здалеку багатьом туристам місто-фортеця і скельний комплекс Тустань нагадує гору з фільму "Володар кілець".

"Митний пункт" давніх часів

У далекому 9 столітті тут жили племена хорватів, а пізніше їх князівства завоював князь київським Володимир Святославич, приєднавши землі до Київської Русі.

Прямо на скелях звели фортецю. Для неї будівельники вирішили використовувати природний ресурс самої скелі, яка послужила основою для кріплень з дерева.

Казкові пейзажі та зникла фортеця: чим дивує туристів скельний комплекс на Львівщині

Фото: Скельний комплекс Тустань (igotoworld.com)

Зведена в скелях споруда виконувала функції фортеці, а пізніше була також митним пунктом на соляному шляху, який вів з Дрогобича на Закарпаття і далі - до Західної Європи. Тустань довгий час служила митницею. Тут з купців брали мито, а натомість - забезпечували їм охорону при перевезенні товарів. Фортеця проіснувала аж до 16 століття.

До наших днів збереглася тільки скельна порода, а дерево повністю зітліло. Але сьогодні навіть самі скелі за своєю незвичайною формою нагадують замок.

Унікальні знахідки археологів

Хоча про комплекс відомо вже багато, тут все ж є місце для безлічі відкриттів. Вони лягають в основу знань про те, як жили люди в ті часи і які події відбувалися на території сучасної Львівської області століття тому.

Так, під час археологічних досліджень фортеці Тустань було зібрано понад 25 000 археологічних знахідок. Серед них були дерев'яні елементи забудови, металеві вироби, кераміка, скло, шкіряні вироби.

Відео: 3D-реконструкція фортеці: як вона виглядала багато століть тому (youtube.com/Тустань)

Казкові пейзажі та зникла фортеця: чим дивує туристів скельний комплекс на ЛьвівщиніФото: Осінні пейзажі Тустані (wikipedia.org)

За словами археологів, цікавими серед металевих виробів виявилися хрестик-енколпіон, щиток персня з гравірованим малюнком птиці, бронзова булава, кувалда, сокира, наконечники арбалетних стріл, наконечники лугових стріл, наконечники копій, кресала, шпори, різці по дереву, голки та застібки до книг.

За оцінками експертів, виявлені фрагменти керамічного посуду датуються ІX-XVII століттями. Також було знайдено кахлі. Зокрема, серед усіх особливо виділяються елементи з рельєфним зображенням Георгія Побідоносця, який вбиває дракона.

Чому варто відвідати локацію

Тустань буде цікава буквально всім: любителям історії, піших прогулянок, і туристам, які просто хочуть побачити скельні пейзажі неймовірної краси. А також тим, хто хоче відпочити від міської суєти в оточенні красивої природи.

Також можна відвідати музей, де вам розкажуть багато захоплюючих фактів про це місце і про регіон. Також Тустань давно люблять скелелази.

Відео: Стародавній наскальний оборонний комплекс Тустань

Місце сподобається і любителям фестивалів. У цьому місці щороку проводять фестиваль "Ту Стань!". Під час події проводяться масштабні реконструкції середньовічних битв і відтворюють побут місцевих, які жили тут понад десять століть тому.

Графік роботи історичного комплексу

Двері комплексу відкриті для туристів щодня, особливо - в "пік" сезону.

з 9.30 до 17.00 (листопад-березень), з 10.00 до 18.00 (квітень-жовтень).

Вихідні - Різдво (7 січня), Водохреща (19 січня), Великдень.

Ціна вхідного квитка - 60 гривень, пільговий квиток - 30 гривень.

Вартість екскурсій - від 100 гривень.

Казкові пейзажі та зникла фортеця: чим дивує туристів скельний комплекс на Львівщині

Фото: Відтворена модель фортеці (wikipedia.org)

Як дістатися до Тустані

Можна замовити одноденну екскурсію в однієї з безлічі туристичних фірм Львова. Ціна - від 400 гривень. Також в це місце можна доїхати й самостійно.

Від автостанції у Львові регулярно курсують автобуси до Східниці. Далі від Східниці вам потрібно дістатися на маршрутці до села Урич і потім пройти пішки близько кілометра до самої фортеці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що приготували для туристів, які їдуть на озеро Синевир в Карпати.

Також радимо почитати, чи варто їхати на знамениті Голубі озера на Чернігівщині.

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