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Ізраїль спрощує правила перебування в країні у зв'язку з вторгненням Росії в Україну

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П'ятниця 04 березня 2022 13:09
Ізраїль спрощує правила перебування в країні у зв'язку з вторгненням Росії в Україну Фото: Ізраїль (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Майже 8% українців не пустили в країну після початку війни

Майже 8% українців заборонили в'їзд до Ізраїлю з моменту початку вторгнення Росії в Україну. Разом з тим Країна спростила правила перебування в країні через війну проти нашої країни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Близько 72 з 909 українців, які прибули в аеропорт Бен-Гуріон з 24 лютого, були змушені розвернути назад. Про це свідчать дані Департаменту народонаселення та імміграції, отримані виданням.

За даними Управління народонаселення та імміграції (PIA), майже 8% українців, які намагалися в'їхати в країну після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, отримали відмову у в'їзді і були змушені повернутися в країну, з якої летіли.

Станом на 3 березня з 909 українців, які прибули в аеропорт Бен-Гуріон, 837 було дозволено в'їхати. 72 людям було відмовлено у в'їзді: їх зобов'язали повернутися в країну свого походження, повідомив виданню представник відомства. Це становить 7,92% від загальної кількості відмов.

Від тих, хто приїхав нещодавно, не вимагатимуть додаткові документи

За словами міністра внутрішніх справ Айелети Шакед, від нових репатріантів у найближчі три місяці не вимагатимуть надавати довідку про несудимість або засвідчувальний штамп з апостилем. Це рішення покликане полегшити процес репатріації для євреїв, які виїжджають з України.

В інформаційному бюлетені від 1 березня, названому "Імміграційна політика Ізраїлю щодо іноземців, які прибули з України у зв'язку з війною", перерахували ряд додаткових пом'якшень обмежень на репатріацію.

Наприклад, оскільки чоловікам у віці 18-60 років заборонено залишати Україну, подружжю і дітям чоловіків, які мають право на повернення в Ізраїль відповідно до Закону про повернення, відкриті двері для в'їзду.

"Для отримання додаткової інформації зверніться до відділу свободи інформації. Все, що у нас є, ми розповідаємо, ми нічого не приховуємо", — йдеться у відповіді виданню від відомства.

"Ці люди можуть вважатися біженцями у світі, але "біженець" — це певне юридичне поняття. Якщо ви називаєте їх "прохачами притулку", це означає, що вони в'їхали в країну і офіційно запросили притулок. А 8% (рівень відмов у в'їзді) - такий же, як і раніше до війни. Відмов не більше, ніж у минулому", - запевнили The Jerusalem Post.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Туреччині розповіли, що робити українцям, які застрягли в країні.

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