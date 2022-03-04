Израиль упрощает правила пребывания в стране в связи с вторжением России в Украину

Почти 8% украинцев не пустили в страну после начала войны

Почти 8% украинцев запретили въезд в Израиль с момента начала вторжения России в Украину. Вместе с тем страна упростила правила пребывания в стране из-за войны против нашей страны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Около 72 из 909 украинцев, прибывших в аэропорт Бен-Гурион с 24 февраля, были вынуждены развернуть назад. Об этом свидетельствуют данные Департамента народонаселения и иммиграции, полученные изданием.

По данным Управления народонаселения и иммиграции (PIA), почти 8% украинцев, пытавшихся въехать в страну после вторжения России в Украину 24 февраля, получили отказ во въезде и были вынуждены вернуться в страну, откуда летели.

По состоянию на 3 марта из 909 украинцев, прибывших в аэропорт Бен-Гурион, 837 было разрешено въехать. 72 людям было отказано во въезде: их обязали вернуться в страну своего происхождения, сообщил изданию представитель ведомства. Это составляет 7,92% от общего числа отказов во въезде.

От тех, кто приехал недавно, не будут требовать дополнительные документы

По словам министра внутренних дел Айелеты Шакед, от новых репатриантов в ближайшие три месяца не будут требовать предоставлять справку о несудимости или удостоверяющий штамп с апостилем. Это решение призвано облегчить процесс репатриации для евреев, уезжающих из Украины.

В информационном бюллетене от 1 марта, озаглавленном "Иммиграционная политика Израиля в отношении иностранцев, прибывших из Украины в связи с войной", перечислили ряд дополнительных смягчений ограничений на репатриацию.

Например, поскольку мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать Украину, супругам и детям мужчин, имеющих право на возвращение в Израиль в соответствии с Законом о возвращении, открыты двери для въезда.

"Для получения дополнительной информации обратитесь в Отдел свободы информации. Все, что у нас есть, мы рассказываем, мы ничего не скрываем", — говорится в ответе изданию от ведомства.

"Эти люди могут считаться беженцами в мире, но "беженец" — это определенное юридическое понятие. Если вы называете их "просителями убежища", это означает, что они въехали в страну и официально запросили убежище. А 8% (уровень отказов во въезде) - такой же, как и раньше до войны. Отказов не больше, чем в прошлом", - заверили The Jerusalem Post.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции рассказали, что делать застрявшим в стране украинцам.

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