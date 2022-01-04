Ізраїль відкриває кордони для іноземців: названо дату

Від 9 січня Ізраїль відкриє доступ до країни іноземним громадянам, пише Vesty.co.il з посиланням на МОЗ.

Так, попри п'яту хвилю коронавірусу в країну, буде дозволено в'їзд тільки з країн, що не перебувають у червоному списку МОЗ Ізраїлю (тобто із зелених, жовтих та помаранчевих). Туристи з "червоних" країн зможуть в'їхати до Ізраїлю лише за дозволом комісії з екстрених випадків.

Усі іноземці, що прибувають, повинні бути щеплені вакциною, схваленою МОЗ Ізраїлю.

Крім того, необхідно заповнити спеціальну інтернет-форму перед вильотом. ПЛР-аналіз або експрес-аналіз (антиген) виробляються до вильоту та після прибуття до Ізраїлю.

Після прибуття необхідно розпочати 24-годинний карантин або дочекатися отримання негативного результату.

Фото: В'їзд до Ізраїлю тільки з країн, що не перебувають у червоному списку МОЗ (unsplash.com/robert-bye)

Опівночі на 4 січня змінюються правила карантину для громадян, які повертаються до Ізраїлю. Ті, хто прибуває з "помаранчевих" країн, мають зробити ПЛР-аналіз у Бен-Гуріоні й розпочати 24-годинний карантин – або до отримання негативного результату.

Україна знаходиться в помаранчевому списку. Ті, хто в'їжджає до країни повинні пройти повний карантин з можливістю його скорочення.

На сайті МОЗ Ізраїлю зазначено:

Ті, хто пройшов вакцинацію або одужали, повинні будуть перебувати на карантині до отримання негативного результату аналізу ПЛР, зданого на 3-й день з моменту в'їзду до Ізраїлю (день в'їзду до Ізраїлю вважається першим днем ​​карантину). Ті, хто не здасть додатковий аналіз на 3-й день, мають пройти повний карантин.

Починаючи від 4.01.2021 – ті, що пройшли вакцинацію або одужали, які прибули з цього місця розташування, повинні будуть перебувати на карантині 24 години або до отримання негативного результату аналізу ПЛР, зданого в аеропорту Ізраїлю.

В'їзд іноземних громадян з будь-яких держав до Ізраїлю заборонено, за винятком випадків, затверджених Комісією з особливих випадків.

28 листопада 2021 року Ізраїль заборонив в'їзд усім, хто не є громадянами країни, на 2 тижні у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "омікрон".

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни приймають українські туристи.