Израиль открывает границы для иностранцев: названа дата

С 9 января Израиль откроет доступ в страну иностранным гражданам, пишет Vesty.co.il со ссылкой на Минздрав.

Так, несмотря на пятую волну коронавируса в страну будет разрешен въезд только из стран, не находящихся в красном списке Минздрава Израиля (то есть из зеленых, желтых и оранжевых).

Туристы из "красных" стран смогут въехать в Израиль только по разрешению комиссии по экстренным случаям.

Все прибывающие иностранцы должны быть привиты вакциной, одобренной Минздравом Израиля.

Кроме этого, необходимо заполнить специальную интернет-форму перед вылетом. ПЦР-анализ или экспресс-анализ (антиген) производятся до вылета и по прибытии в Израиль.

После прибытия необходимо начать 24-часовый карантин или дождаться получения отрицательного результата.

Фото: Въезд в Израиль только из стран, не находящихся в красном списке Минздрава (unsplash.com/robert-bye)

В полночь на 4 января изменяются правила карантина для граждан, возвращающихся в Израиль. Прибывающие из "оранжевых" стран должны сделать ПЦР-анализ в Бен-Гурионе и начать 24-часовой карантин – или до получения отрицательного результата.

Украина находится в оранжевом списке. Въезжающие должны пройти полный карантин с возможностью его сокращения.

На сайте Минздрава Израиля отмечено:

Прошедшие вакцинацию или выздоровевшие должны будут находиться на карантине до получения отрицательного результата анализа ПЦР, сданного на 3-й день с момента въезда в Израиль (день въезда в Израиль считается первым днем карантина). Те, кто не сдаст дополнительный анализ на 3-й день, должны будут пройти полный карантин.

Hачиная с 4.01.2021 – прошедшие вакцинацию или выздоровевшие, прибывшие из данного местоположения, должны будут находиться на карантине 24 часа или до получения отрицательного результата анализа ПЦР, сданного в аэропорту Израиля.

Въезд иностранных граждан из любых государств в Израиль запрещен, за исключением случаев, утвержденных Комиссией по особым случаям.

28 ноября 2021 року Израиль запретил въезд всем, кто не является гражданами страны, на 2 недели в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Напомним, ранее ми писали, какие страны принимают украинских туристов.