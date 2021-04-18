Ізраїль після тривалої перерви почне приймати іноземних туристів

В Ізраїлі нещодавно оголосили, що в травні відкриють країну для вакцинованих іноземних туристів. Про це повідомляє Times of India з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

Уточнюється, що в Ізраїлі готуються приймати відвідувачів більш ніж через рік після того, як країна закрила кордони через пандемію коронавірусу. У міністерстві туризму країни заявили, що "обмеженій кількості туристичних груп" буде дозволено в'їзд в країну, починаючи з 23 травня.

Згідно з постановою уряду, окремі відвідувачі будуть допущені на більш пізньому етапі відкриття країни. Також повідомляється, що всі іноземні туристи мають пройти тести на COVID перед посадкою на літак в Ізраїль. Також туристи повинні надати довідку про те, що отримали дві дози вакцини від COVID-19.

В останні місяці Ізраїлю вдалося здійснити достатньо успішну програму вакцинації. Це сприяло тому, щоб вже поетапно відкрити більшість секторів економіки, повідомляє видання.

Фото: Сьогодні в'їзд українських туристів до Ізраїлю поки обмежений (pixabay.com)

Міністр охорони здоров'я разом із представниками Міністерства туризму в спільній заяві зазначили: "Після відкриття економіки пора дозволити туризм обережно і виважено".

Коли можна буде їхати в країну українцям

Станом на сьогодні в'їзд до Ізраїлю для громадян України з метою туризму обмежений.

"В'їзд дозволено у виключних випадках, за наявності спеціального дозволу МВС/МЗС Держави Ізраїль", - зазначається на сайті українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua.

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Туристичні експерти сьогодні не ризикують прогнозувати дати відкриття Ізраїлю для українських туристів. Насамперед - через невизначеність зі строками вакцинації українців.

"Раніше планувався допуск туристів у квітні, але поки ситуація змінюється швидко, і тому складно спрогнозувати, в який бік – відкриття або продовження режиму закритих кордонів. Останній карантин, який заборонив в'їзд туристам, ввели дуже швидко - за добу-дві", - каже РБК-Україна директор турфірми Statours Анна Формакидова.

За її словами, відкритим залишається питання, чи будуть пускати в Ізраїль тільки суто вакцинованих туристів, або також з наданням негативного тесту на COVID після вакцинації всього ізраїльського населення.

Нещодавно стало відомо, що в Ізраїлі пом'якшують масковий режим.

Також повідомлялося, який ізраїльський курорт може незабаром відкритися для туристів.