Израиль после долгого перерыва начнет принимать иностранных туристов

В Израиле недавно объявили, что в мае откроют страну для вакцинированных иностранных туристов. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Израиля.

Уточняется, что в Израиле готовятся принимать посетителей спустя более года после того, как страна закрыла границы из-за пандемии коронавируса. В министерстве туризма страны заявили, что "ограниченному количеству туристических групп" будет разрешен въезд в страну, начиная с 23 мая.

Согласно постановлению правительства, отдельные посетители будут допущены на более позднем этапе открытия страны. Также сообщается, что все иностранные туристы должны будут пройти тесты на COVID перед посадкой на самолет в ​​Израиль. Также туристы должны предоставить справку о том, что получили две дозы вакцины от COVID-19.

В последние месяцы Израилю удалось осуществить весьма успешную программу вакцинации. Это способствовало тому, чтобы уже поэтапно открыть большинство секторов экономики, сообщает издание.

Фото: Сегодня въезд украинских туристов в Израиль пока ограничен (pixabay.com)

Министр здравоохранения вместе с представителями Министерства туризма в совместном заявлении отметили: "После открытия экономики пора разрешить туризм осторожно и расчетливо".

Когда можно будет ехать в страну украинцам

По состоянию на сегодня въезд в Израиль для граждан Украины с целью туризма ограничен.

"Въезд разрешен в исключительных случаях, при наличии специального разрешения МВД/МИД Государства Израиль", - отмечается на сайте украинского МИДа tripadvisor.mfa.gov.ua.

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Туристические эксперты сегодня не рискуют прогнозировать даты открытия Израиля для украинских туристов. Прежде всего - из-за неопределенности со сроками вакцинации украинцев.

"Ранее планировался допуск туристов в апреле, но пока ситуация меняется быстро, и поэтому сложно спрогнозировать, в какую сторону – открытия или продления режима закрытых границ. Последний карантин, который запретил въезд туристам, ввели очень быстро - за сутки-двое", - говорит РБК-Украина директор турфирмы Statours Анна Формакидова.

По ее словам, открытым остается вопрос, будут ли пускать в Израиль только сугубо вакцинированных туристов, или также с предоставлением негативного теста на COVID после вакцинации всего израильского населения.

Недавно стало известно, что в Израиле смягчают масочный режим.

Также сообщалось, какой израильский курорт может вскоре открыться для туристов.