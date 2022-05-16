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Ізоляція замість курортів. Розкішна Французька Рів'єра залишилася без туристів з РФ

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Понеділок 16 травня 2022 14:02
Ізоляція замість курортів. Розкішна Французька Рів'єра залишилася без туристів з РФ Фото: Французька Рів'єра або Лазурний берег (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

На Лазурному березі вже знайшли альтернативу гостям з країни-окупанта

Через нищівні санкції росіяни залишилися без поїздок до Європи. Зокрема, без гостей з РФ залишилася Французька Рів'єра, південно-східне Середземноморське узбережжя з курортами преміум-сегмента. Але там планують обходитися без заможних російських туристів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на французьке видання The Local.

Очікували, що росіяни принесуть регіону "величезні статки"

У регіону, схоже, немає проблем з туристами з інших країн, які вже компенсують втрату багатих російських відвідувачів, пише видання.

Приватний шеф-кухар Селім На Насрі раніше готував страви для багатих росіян на Французькій Рив'єрі раз на місяць. Але, за його словами, після вторгнення Москви в Україну перестав це робити. Тепер він працює на елітних спортсменів та інших заможних клієнтів.

За словами голови місцевого комітету з туризму Франсуа де Кансона, пандемія Covid-19 раніше вже викликала 80-відсоткове падіння числа російських туристів в регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег.

"Після Парижа це другий за популярністю французький напрямок для росіян. І це також історичне місце: гості з Росії зупинялися тут у розкішних віллах з 19 століття", — сказав де Кансон.

Ізоляція замість курортів. Розкішна Французька Рів'єра залишилася без туристів з РФФото: Сен-Жан-Кап-Ферра (wikimedia.org)

На Росію тут не припадає найбільша кількість туристів. Але в минулому році тут очікували, що вони "принесуть узбережжю величезні статки".

Росія у "чорному списку". Альтернатива туристам з РФ

"Величезної кількості туристів тут немає, каже Денис Занон, генеральний менеджер столичного туристичного офісу Ніцци. Але є заможні люди, які живуть на узбережжі і чиї гості знімають вілли поблизу, підтримують ринки оренди яхт і ресторанів.

Леа Комбелонж, яка під час пандемії працювала приватним кухарем, теж втратила багатих російських клієнтів.

"Це були слодні клієнти. Іноді замовляли ікру в останню хвилину. Але добре платили", — каже вона.

Однак надолужити втрачений бізнес не склало труднощів, зазначає співробітниця. Навіть за відсутності росіян тут багато роботи.

Європейський Союз вніс до чорного списку сотні російських олігархів і політиків після окупації Криму у 2014 році, а після початку повномасштабної війни в Україні обмеження для них стали ще жорсткішими. Однак на Лазурному узбережжі залишилися жити ті росіяни, які переїхали сюди раніше.

Ажіотах на оренду яхт та нові туристи

За словами представників туризму регіону, нові клієнти з "високим окладом" з Катару і США допомогли туризму на Рів'єрі відновитися. Сектор почав залучати нових клієнтів, у тому числі відвідувачів зі Скандинавії та Канади, ще до початку пандемії.

Ізоляція замість курортів. Розкішна Французька Рів'єра залишилася без туристів з РФФото: Жуан-Ле-Пен (wikimedia.org)

Рекламні кампанії допомогли знизити збитки, каже президент регіону Рено Мюзельє.

"Після початку війни на Україні (вони) взялися за ці комунікаційні кампанії й доклали значних зусиль щодо туристів з США", - сказав де Кансон.

За даними CRT, в кінці квітня 2022 року кількість бронювань в регіоні зросла на 21% в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Тим часом вілли, продані росіянами після початку війни в Україні, знайшли покупців серед французів, каже Ніколя Дос Пассос з агентства Albert Immobilier в Каннах.

Ще одна ознака того, що туристи в регіоні залишилися — ажіотаж на оренду місць для яхт у портах Канн та Марселя.

"Схоже, що сезон 2022 року буде хорошим", — вважає Фабріс Віар, менеджер компанії Liberty Yachts.

Нагадаємо, Turkish Airlines перестали приймати російську карту"Мир".

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