ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Изоляция вместо курортов. Роскошная Французская Ривьера осталась без туристов из РФ

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 14:02
Изоляция вместо курортов. Роскошная Французская Ривьера осталась без туристов из РФ Фото: Французская Ривьера или Лазурный берег (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

На Лазурном берегу уже нашли альтернативу гостям из страны-оккупанта

Из-за сокрушительных санкций россияне остались без поездок в Европу. В частности, без гостей из РФ осталась Французская Ривьера, юго-восточное Средиземноморское побережье с курортами премиум-сегмента. Но там планируют обходиться без состоятельных российских туристов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на французское издание The Local.

Ожидали, что россияне принесут региону "огромное состояние"

У региона, похоже, нет проблем с туристами из других стран, которые уже компенсируют потерю богатых российских посетителей, пишет издание.

Частный шеф-повар Селим М’Насри раньше готовил блюда для богатых россиян на Французской Ривьере раз в месяц. Но, по его словам, после вторжения Москвы в Украину перестал это делать. Теперь он работает на элитных спортсменов и других состоятельных клиентов.

По словам главы местного комитета по туризму Франсуа де Кансона, пандемия Covid-19 ранее уже вызвала 80-процентное падение числа российских туристов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

"После Парижа это второе по популярности французское направление для россиян. И это также историческое место: гости из России останавливались здесь в роскошных виллах с 19 века", — сказал де Кансон.

Изоляция вместо курортов. Роскошная Французская Ривьера осталась без туристов из РФФото: Сен-Жан-Кап-Ферра (wikimedia.org)

На Россию здесь не приходится наибольшее количество туристов. Но в прошлом году тут ожидали, что они "принесут побережью огромное состояние".

Россия в "черном списке". Альтернатива туристам из РФ

"Огромного количества туристов тут нет, говорит Денис Занон, генеральный менеджер столичного туристического офиса Ниццы. Но есть состоятельные люди, которые живут на побережье и чьи гости снимают виллы поблизости, поддерживают на плаву рыноки аренды яхт и общепита.

Леа Комбелонж, которая во время пандемии работала частным поваром, тоже потеряла богатых российских клиентов.

"Это были сложные клиенты. Иногда заказывали икру в последнюю минуту. Но хорошо платили", — говорит она.

Однако наверстать потерянный бизнес не составило труда, отмечает сотрудница. Даже при отсутствии россиян здесь много работы.

Европейский Союз внес в черный список сотни российских олигархов и политиков после оккупации Крыма в 2014 году, а после начала полномасштабной войны в Украине ограничения для них стали еще жестче. Однако на Лазурном побережье остались жить те россияне, которые переехали сюда раньше.

Ажиотах на аренду яхт и новые туристы

По словам представителей туризма региона, новые клиенты с "высоким окладом" из Катара и США помогли туризму на Ривьере восстановиться. Сектор начал привлекать новых клиентов, в том числе посетителей из Скандинавии и Канады, еще до начала пандемии.

Изоляция вместо курортов. Роскошная Французская Ривьера осталась без туристов из РФФото: Жуан-Ле-Пен (wikimedia.org)

Рекламные кампании помогли снизить ущерб, говорит президент региона Рено Мюзелье.

"После начала войны на Украине (они) взялись за эти коммуникационные кампании и приложили значительные усилия в отношении туристов из США", — сказал де Кансон.

По данным CRT, в конце апреля 2022 года количество бронирований в регионе выросло на 21% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Тем временем виллы, проданные русскими после начала войны в Украине, нашли покупателей среди французов, говорит Николя Дос Пассос из агентства Albert Immobilier в Каннах.

Еще один признак того, что туристы в регионе остались — ажиотаж на аренду мест для яхт в портах Канн и Марселя.

"Похоже, что сезон 2022 года будет хорошим", — считает Фабрис Виар, менеджер компании Liberty Yachts.

Напомним, Turkish Airlines перестали принимать российскую карту "Мир".

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Санкции
Отдых в Украине
Мнения
Катерина Таран
Выстояло в оккупации. Малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз
Катерина Таран
специально для РБК-Украина
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орехова
В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Все мнения