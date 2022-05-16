Изоляция вместо курортов. Роскошная Французская Ривьера осталась без туристов из РФ

На Лазурном берегу уже нашли альтернативу гостям из страны-оккупанта

Из-за сокрушительных санкций россияне остались без поездок в Европу. В частности, без гостей из РФ осталась Французская Ривьера, юго-восточное Средиземноморское побережье с курортами премиум-сегмента. Но там планируют обходиться без состоятельных российских туристов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на французское издание The Local.

Ожидали, что россияне принесут региону "огромное состояние"

У региона, похоже, нет проблем с туристами из других стран, которые уже компенсируют потерю богатых российских посетителей, пишет издание.

Частный шеф-повар Селим М’Насри раньше готовил блюда для богатых россиян на Французской Ривьере раз в месяц. Но, по его словам, после вторжения Москвы в Украину перестал это делать. Теперь он работает на элитных спортсменов и других состоятельных клиентов.

По словам главы местного комитета по туризму Франсуа де Кансона, пандемия Covid-19 ранее уже вызвала 80-процентное падение числа российских туристов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

"После Парижа это второе по популярности французское направление для россиян. И это также историческое место: гости из России останавливались здесь в роскошных виллах с 19 века", — сказал де Кансон.

Фото: Сен-Жан-Кап-Ферра (wikimedia.org)

На Россию здесь не приходится наибольшее количество туристов. Но в прошлом году тут ожидали, что они "принесут побережью огромное состояние".

Россия в "черном списке". Альтернатива туристам из РФ

"Огромного количества туристов тут нет, говорит Денис Занон, генеральный менеджер столичного туристического офиса Ниццы. Но есть состоятельные люди, которые живут на побережье и чьи гости снимают виллы поблизости, поддерживают на плаву рыноки аренды яхт и общепита.

Леа Комбелонж, которая во время пандемии работала частным поваром, тоже потеряла богатых российских клиентов.

"Это были сложные клиенты. Иногда заказывали икру в последнюю минуту. Но хорошо платили", — говорит она.

Однако наверстать потерянный бизнес не составило труда, отмечает сотрудница. Даже при отсутствии россиян здесь много работы.

Европейский Союз внес в черный список сотни российских олигархов и политиков после оккупации Крыма в 2014 году, а после начала полномасштабной войны в Украине ограничения для них стали еще жестче. Однако на Лазурном побережье остались жить те россияне, которые переехали сюда раньше.

Ажиотах на аренду яхт и новые туристы

По словам представителей туризма региона, новые клиенты с "высоким окладом" из Катара и США помогли туризму на Ривьере восстановиться. Сектор начал привлекать новых клиентов, в том числе посетителей из Скандинавии и Канады, еще до начала пандемии.

Фото: Жуан-Ле-Пен (wikimedia.org)

Рекламные кампании помогли снизить ущерб, говорит президент региона Рено Мюзелье.

"После начала войны на Украине (они) взялись за эти коммуникационные кампании и приложили значительные усилия в отношении туристов из США", — сказал де Кансон.

По данным CRT, в конце апреля 2022 года количество бронирований в регионе выросло на 21% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Тем временем виллы, проданные русскими после начала войны в Украине, нашли покупателей среди французов, говорит Николя Дос Пассос из агентства Albert Immobilier в Каннах.

Еще один признак того, что туристы в регионе остались — ажиотаж на аренду мест для яхт в портах Канн и Марселя.

"Похоже, что сезон 2022 года будет хорошим", — считает Фабрис Виар, менеджер компании Liberty Yachts.

Напомним, Turkish Airlines перестали принимать российскую карту "Мир".