Ізмаїл замість Анталії: чи справді туристи через пандеміюстали частіше відпочивати в Україні

Фото: Подорож до Львова (РБК-Україна/Віталій Носач)

Які тенденції внутрішнього туризму показали карантинні обмеження

Туристичний сезон літа 2020 року багато в чому був присвячений подорожам рідною країною: звідусіль лунали заклики досліджувати країну, поки немає можливості поїхати за кордон. Деякі експерти з цього приводу дуже раділи. На їх думку, пандемія зробила більше для популяризації внутрішнього туризму, ніж держава чи індустрія туризму.

В кінці минулого року ми вперше почули заяви про те, що розвитком внутрішнього туризму займеться держава. З цією метою було створено Державне агентство з розвитку туризму (ДАРТ), яке запустило ініціативу "Мандруй Україною". Однак відкритої інформації про внутрішні переміщення українців не з'явилося. Тому, описуючи тенденції, доведеться покладатися на особисті спостереження, заяви туристів та гравців туристичного ринку.

Частина експертів ринку передбачала сплеск зацікавленості і, як наслідок, "бум" бронювань, в тому числі - і в преміум-сегменті. Але не так сталося, як гадалося.

Українці частіше стали подорожувати самостійно

Буквально на очах почав формуватися окремий сегмент туристів, які віддавали перевагу самостійно організованому відпочинку замість купівлі турів. Не залежати від громадського транспорту та заповненості готелів, не платити "космічні" суми за вікенд - за таким принципом багато людей почали подорожувати під час пандемії.

Маючи можливість обирати до пандемії досить вибагливі напрямки, молодь врешті відпочивала дикунами у наметах, обравши мальовничі та малолюдні місця - Кінбурнська коса, Бакота, острів Джарилгач та інші. Які були малолюдними принаймні до цього.

Фото: Багато хто став подорожувати по Україні замість закордону, але невідомо, скільки протримається цей тренд (УНІАН)

Чи значить це, що якість, яку пропонують оператори, не відповідає потребам користувача? Певною мірою - так. Також це пов'язано із невизначеністю, бо не зрозуміло, скільки триватиме карантин, та як він вплине на економічну ситуацію в країні.

Деякі експерти висловлювали побоювання, що зацікавленість внутрішніми подорожами виявиться короткостроковою, залишаючись актуальною, допоки кордони будуть закриті. І справді: як тільки Туреччина, Хорватія, Чорногорія й Албанія відкрили кордони для українських громадян, частина туристів скасували свої плани, в яких фігурували Херсон або Одеса, віддавши перевагу Середземному морю через, як деякі зауважили, невідповідність якості нашого сервісу його вартості.

Власне авто замість автобусу: групові тури стали іншими

Цікаво спостерігати за трансформацією групового туризму. Перевезення в автобусах тепер мають відповідати карантинним обмеженням. Якщо організовувати тури відповідно до встановлених норм, групи повинні бути малочисельними, що впливає на цінник, який стає зависоким.

Організатори турів починають віддавати перевагу автомобільним турам, а саме - збору індивідуальних туристів на власних автівках та їх супроводу за певним маршрутом. Цей тренд підхопило багато компаній. А от посада "туристичного брокера" з’явилася у львів’ян.

Фото: У львівських турфірм під час пандемії з'явилася посада "туристичного брокера" (РБК-Україна/Віталій Носач)

В обов’язки брокера входить організація турів "під ключ", обробка індивідуальних запитів – від розробки маршруту до бронювання готелів та атракцій. Можливо, вони не були першими серед тих, хто почав надавати цю послугу, але точно першими, хто сформулював й наголосив на ній як на тенденції.

Віртуальні подорожі замість реальних поїздок

Не маючи можливості переміщуватися фізично, під час ізоляції прихильники подорожей звертають увагу на віртуальний світ.

Подорожі продукують емоції: відмовитися від них виявляється справою непростою. Перші місяці карантину дають поштовх для виходу індустрії в онлайн. Гіди та агентства починають проводити трансляції в соціальних мережах. Екскурсії стають віртуальними. Деякі дестинації використовують паузу для проведення промо-кампаній, під час яких з’являються окремі сервіси, які залучають велику кількість користувачів.

Наприклад, Фарерські острови продовжили серію вірусного промо. Пам’ятаєте їх Sheep View? Коли Google Street View відмовив нанести їх на мапу (точніше надіслати їм обладнання для зйомок вулиць) через малочисельність жителів та туристів. Фарерці, не думаючи довго, вирішили купити обладнання за власні кошти та начепити його на овець (яких набагато більше, ніж людей), адже ті пересуваються островами без усіляких перешкод й можуть відзняти набагато більше матеріалу за короткий час.

Фото: Фарерські острови запускають вірусні кампанії промо подорожей регіоном (pixabay.com)

Ця історія стала надпопулярною в мережі й дійшла до Google, представники якого приїхали на острови, відзняли матеріал, якого не вистачало, та нанесли Фарери на мапу Street View. 2020 рік знову надихнув креативних фарерців, які навесні представили проект, що дозволяв подорожувати по островах онлайн в режимі реального часу. Але найцікавішим була опція управління віртуальним гідом, яку отримував користувач на певний час, завчасно зареєструвавшись на ресурсі.

В зазначений час гід з’являвся на екрані, вітав всіх екскурсантів, одягав шолом з камерою та вирушав маршрутом. Періодично він дивно поводив себе (стрибав або починав бігти в протилежному напрямку): в цей час ти розумів, що пульт управління від гіда (згодна, дуже дивно звучить) – в руках у бешкетника, який вирішив пограти в The Sims.

Також відзначилася Ісландія, запустивши проект LookslikeYouNeedIceland, майданчик для тих, хто скасував свою поїздку через карантин або просто скучив за Ісландією.

Зареєструвавшись і обравши локацію (водоспад або льодовик), записавши свій лемент (так, не дивуйтеся) й надіславши його на ресурс, в зазначений час користувач міг почути свій крик, який "випускали" на обраній локації. На згадку він також отримував листа із відеозаписом. І промо зробили, і сеанс психотерапії провели - "Схоже на те, що тобі потрібна Ісландія" (переклад назви — ред.).

Росте запит на нові формати

Послаблення карантину формує запит на нові тури та формати. Туристи починають досліджувати нові райони, а на місцях створюють нові маршрути. Виникають нішеві проекти.

Україна без гастрономічних вражень - не Україна. Гастрономічний туризм голосно заявив про себе влітку. І цей "голос" лунає далеко за межами столиці. Закарпаття претендує на першість у сирно-винній галузі, Одеський регіон презентував свої шато, кількість (та якість) яких вражає.

Несподівано на гастрономічній арені виникла Миколаївська область з устричними фермами та вином, Херсонщина перетворює арбузи на бренд.

Фото: Несподівано цього року на гастрономічній арені з'явилася Миколаївська область з устричними фермами та вином (pixabay.com)

До архітектурних, літературних турів, фото- та відео-полювань ми звикли. Але з'явився ще проект MoreFilm.Fun, який зробив Одесу відправною точкою екскурсій, присвяченим кіно. Проект знайомить із 15 фільмами, що знімалися в Одесі в різний час. Користувач може повністю безкоштовно ознайомитися з маршрутом на сайті, розпочати екскурсію за допомогою віртуального гіда в Telegram або замовити екскурсію зі знавцем кінематографічної Одеси.

Влітку ми стали свідками того, як індустрія внутрішнього туризму перейшла в активну фазу, каталізатором якої став карантин. Чи допомогло це їй вийти на якісно новий рівень? Безумовно.

Але чи збережеться мода на внутрішні подорожі й далі? З великою ймовірністю. Адже бізнес показав швидкість реакції щодо трансформування пропозицій та форматів, які відповідають потребам користувача. Можливо, наступного разу хтось обере вікенд у Черкасах чи Ізмаїлі замість поїздки за кордон.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи стануть ПЛР-тести обов'язковими для будь-яких подорожей по Україні та за кордоном.

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