Измаил вместо Анталии: действительно ли туристы из-за пандемии стали чаще отдыхать в Украине

Фото: Путешествие во Львов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Какие тенденции внутреннего туризма показали карантинные ограничения

Туристический сезон лета 2020 года во многом был посвящен путешествиям по родной стране: отовсюду раздавались призывы исследовать страну, пока нет возможности поехать за границу. Некоторые эксперты по этому поводу очень радовались. По их мнению, пандемия сделала больше для популяризации внутреннего туризма, чем государство или индустрия туризма.

В конце прошлого года мы впервые услышали заявления о том, что развитием внутреннего туризма займется государство. С этой целью было создано Государственное агентство по развитию туризма (ДАРТ), которое запустило инициативу "Мандруй Україною". Однако открытой информации о внутренних перемещениях украинцев не появилось. Поэтому, описывая тенденции, придется опираться на личные наблюдения, заявки туристов и игроков туристического рынка.

Часть экспертов рынка предсказывала всплеск заинтересованности и, как следствие, "бум" бронирований, в том числе - и в премиум-сегменте. Но не так случилось, как планировалось.

Украинцы чаще стали путешествовать самостоятельно

Буквально на глазах начал формироваться отдельный сегмент туристов, которые предпочитали самостоятельно организованный отдых вместо покупки туров. Не зависеть от общественного транспорта и заполненности отелей, не платить "космические" суммы за уикенд - по такому принципу многие люди начали путешествовать во время пандемии.

Имея возможность выбирать до пандемии довольно эксклюзивные направления, молодежь в итоге отдыхала дикарем в палатках, выбрав живописные и малолюдные места - Кинбурнская коса, Бакота, остров Джарылгач и другие. Которые были малолюдными по крайней мере до этого.

Фото: Многие стали путешествовать по Украине вместо заграницы, но неизвестно, сколько продержится этот тренд (УНИАН)

Значит ли это, что качество, которое предлагают операторы, не отвечает потребностям пользователя? В определенной степени - да. Также это связано с неопределенностью, ведь не понятно, сколько продлится карантин, и как он повлияет на экономическую ситуацию в стране.

Некоторые эксперты высказывали опасения, что заинтересованность внутренними путешествиями окажется краткосрочной, оставаясь актуальной, пока границы будут закрыты. И действительно: как только Турция, Хорватия, Черногория и Албания открыли границы для украинских граждан, часть туристов отменили свои планы, в которых фигурировали Херсон или Одесса, отдав предпочтение Средиземному морю из-за, как некоторые заметили, несоответствия качества нашего сервиса его стоимости.

Личное авто вместо автобуса: групповые туры изменились

Интересно наблюдать за трансформацией группового туризма. Перевозки в автобусах теперь должны соответствовать карантинным ограничениям. Если организовывать туры согласно установленным нормам, группы должны быть малочисленными, что влияет на ценник, который становится слишком высоким.

Организаторы туров начинают отдавать предпочтение автомобильным турам, а именно - сбору индивидуальных туристов на собственных автомобилях и их сопровождению по заданному маршруту. Этот тренд подхватило много компаний. А вот должность "туристического брокера" появилась у львовян.

Фото: У львовских турфирм во время пандемии появилась должность "туристического брокера" (РБК-Украина/Виталий Носач)

В обязанности брокера входит организация туров "под ключ", обработка индивидуальных запросов – от разработки маршрута до бронирования отелей и достопримечательностей. Возможно, они не были первыми среди тех, кто начал предоставлять эту услугу, но точно первыми, кто сформулировал и подчеркнул ее как тенденцию.

Виртуальные путешествия вместо реальных поездок

Не имея возможности перемещаться физически, во время изоляции приверженцы путешествий обращают внимание на виртуальный мир.

Путешествия продуцируют эмоции: отказаться от них оказывается делом непростым. Первые месяцы карантина дают толчок для выхода индустрии в онлайн. Гиды и агентства начинают проводить трансляции в социальных сетях. Экскурсии становятся виртуальными. Некоторые локации используют паузу для проведения промо-кампаний, во время которых появляются отдельные сервисы, которые привлекают большое количество пользователей.

Например, Фарерские острова продолжили серию вирусного промо. Помните их Sheep View? Тогда Google Street View отказал нанести их на карту (точнее отправить им оборудование для съемок улиц) из-за малочисленности жителей и туристов. Фарерцы, не думая долго, решили купить оборудование за собственные средства и нацепить его на овец (которых гораздо больше, чем людей), ведь те передвигаются по островам безо всяких препятствий и могут отснять гораздо больше материала за короткое время.

Фото: Фарерские острова запускают вирусные промокампании путешествий по региону (pixabay.com)

Эта история стала суперпопулярной в сети и дошла до Google, представители которого приехали на острова, отсняли материал, которого не хватало, и нанесли Фареры на карту Street View. 2020 год снова вдохновил креативных фарерцев, которые этой весной представили проект, позволяющий путешествовать по островам онлайн в режиме реального времени. Но самым интересным была опция управления виртуальным гидом, которую получал пользователь на определенное время, предварительно зарегистрировавшись на ресурсе.

В указанное время гид появлялся на экране, приветствовал всех экскурсантов, надевал шлем с камерой и отправлялся по маршруту. Периодически он странно вел себя (прыгал или начинал бежать в противоположном направлении): в это время ты понимал, что пульт управления от гида (согласна, очень странно звучит) – в руках у хулигана, который решил поиграть в The Sims.

Также отличилась Исландия, запустив проект LookslikeYouNeedIceland, площадка для тех, кто отменил свою поездку через карантин или просто соскучился по Исландии.

Зарегистрировавшись и выбрав локацию (водопад или ледник), записав свой крик (да, не удивляйтесь) и отправив его на ресурс, в указанное время пользователь мог услышать свой крик, который "выпускали" на выбранной локации. На память он также получал письмо с видеозаписью. И промо сделали, и сеанс психотерапии провели - "Похоже на то, что тебе нужна Исландия" (перевод названия — ред.).

Растет запрос на новые форматы

Ослабление карантина формирует запрос на новые туры и форматы. Туристы начинают исследовать новые районы, а на местах создают новые маршруты. Возникают нишевые проекты.

Украина без гастрономических впечатлений - не Украина. Гастрономический туризм громко заявил о себе летом. И этот "голос" раздается далеко за пределами столицы. Закарпатья претендует на первенство в сырно-винной отрасли, Одесский регион представил свои шато, количество (и качество) которых поражает.

Неожиданно на гастрономической арене возникла Николаевская область с устричными фермами и вином, Херсонщина превращает арбузы в бренд.

Фото: Неожиданно в этом году на гастрономической арене появилась Николаевская область с устричными фермами и вином (pixabay.com)

К архитектурным, литературным турам, фото- и видеоохоте мы привыкли. Но появился еще проект MoreFilm.Fun, который сделал Одессу отправной точкой экскурсий, посвященным кино. Проект знакомит с 15 фильмами, которые снимались в Одессе в разное время. Пользователь может полностью бесплатно ознакомиться с маршрутом на сайте, начать экскурсию с помощью виртуального гида в Telegram или заказать экскурсию со знатоком кинематографической Одессы.

Летом мы стали свидетелями того, как индустрия внутреннего туризма перешла в активную фазу, катализатором которой стал карантин. Помогло ли это ей выйти на качественно новый уровень? Безусловно.

Но сохранится ли мода на внутренние путешествия и дальше? С большой вероятностью. Ведь бизнес показал скорость реакции трансформации предложений и форматов, которые отвечают потребностям пользователя. Возможно, в следующий раз кто-то выберет уикенд в Черкассах или Измаиле вместо поездки за границу.

Напомним, ранее мы писали, станут ПЦР-тесты обязательными для любых путешествий по Украине и за рубежом.

Также сообщалось, как можно идеально совместить дистанционную работу и отдых в Карпатах во время карантинных ограничений.