Пристосуватися або залишатися вдома: чи стануть ПЛР-тести обов'язковими для всіх подорожей

Фото: Пасажири в аеропорту (РБК-Україна)

Чи врятують від пандемії тести на COVID-19 у кожному аеропорту світу

В нових реаліях пандемії коронавірусу та реалізації свободи пересування як усередині країни, так і по світу, поряд з паспортом і медичною страховкою, незабаром ще одним обов'язковим документом може стати негативний результат тесту на COVID-19. Його можуть вимагати при перетині будь кордону.

Такий варіант розвитку подій зараз активно обговорюється в урядах різних країн, у міжнародних організаціях.

Наприклад, цієї осені в Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA), в яку входять провідні авіакомпанії світу, вийшли з ініціативою обов'язкового тестування всіх без винятку пасажирів перед вильотом замість проходження карантину. Там вважають, що карантинні обмеження негативно впливають на попит і завдають шкоди представникам індустрії туризму та авіаперевезень, а тести могли б гарантувати, що турист здоровий.

Крім того, вимогу проводити обов'язкові безкоштовні тести в аеропорту нещодавно запровадили для всіх, хто прибуває в ОАЕ. Незалежно від того, чи здавали вони тест вдома до поїздки.

Стане ПЛР-тест "перепусткою" і захистом туристів?

Але чи справді обов'язкова вимога негативного результату тесту захистить всіх, і стане надійною "перепусткою", коли турист міг би вільно пересуватися по країнах, як було раніше, до березня 2020 року?

Адже якщо вводити обов'язкове тестування в аеропортах, то тоді треба вводити таку ж вимогу й у всіх інших прикордонних пунктах: залізничних, портових, автомобільних, пішохідних.

Фото: Туристи вже проходять тести на коронавірус у багатьох аеропортах (РБК-Україна)

Також виникає питання - від кого саме вимагати результат ПЛР-тесту. Виключно від всіх, хто прибуває в країну? Але тоді це загрожує тотальним колапсом на в'їзді в будь-яку державу. Не кажучи вже про вартість і терміни організації процесу. А якщо вимагати тест вибірково, то це не має сенсу.

Виходить, що нинішня історія з закриттям кордонів або в'їздами в деякі країни з роздруківками негативних ПЛР-тестів - найоптимальніша. Якщо, звичайно, ми говоримо про медицину і здоров'я.

Але треба розуміти, що так не може тривати вічно, і що це точно не порятунок і не рішення. З іншого боку, тридцять років минуло з того моменту, як понад 400 мільйонів громадян сиділи 70 років безвиїзно у "щасливих комуністичних таборах", і якось все розвивалося "и в балеті, і в космосі". Чи такого сценарію ми прагнемо? Думаю ні.

А як щодо тестування перед подорожжю?

Тест вдома перед вильотом, на який багато хто сподівається, - це на 80-90% негативний результат лише на момент здачі самого тесту, а не під час прильоту (в'їзду) з умовної "червоної зони" в умовну "зелену зону". Який тоді вихід із ситуації може бути?

Виходить, ми маємо або наглухо закриті кордони, або доведеться чекати, поки пандемія піде на спад природним шляхом, або ж треба всім перехворіти та отримати імунітет, або - чекати дива.

Фото: Всім треба пристосуватися до нових правил подорожей (РБК-Україна)

Можливо, ситуація зміниться з появою вакцин. Але якщо знову "щось піде не так"? Тоді чому б відразу, щоб двічі не створювати лабораторії на кордонах і не вганяти ВООЗ "у фарбу" через черговий промах у політиці захисту нашого здоров'я за наші гроші, не ввести обов'язкові тести на туберкульоз і СНІД? Або ці хвороби вже не небезпечні?

Думаю, що все-таки варіант обов'язкових попередніх тестів на COVID-19 вдома перед кожним вильотом/виїздом з країни - найбільш розумне рішення на сьогодні, поки не з'явиться надійна вакцина.

Якщо ми ще не можемо припинити пандемію, то треба пристосуватися до нових правил пересування або просто сидіти вдома на суворому карантині. А поки - моєму руки, дотримуємося гігієни й підтримуємо імунітет.

Будьте всі здорові!

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно знати перед покупкою туру і подорожжю за кордон.

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