Итальянский рай за копейки: какой живописный курорт на побережье обойдется в 6 раз дешевле Сардинии

Сардиния в Италии - одно из самых популярных мест для отдыха, где туристам предлагаются нетронутые пляжи, вкусная еда и богатая культура. Единственная проблема этого курорта в том, что даже на короткое путешествие туда придется выложить немалые деньги. Есть ли что-то такое же хорошее, но значительно дешевле?

Какой курорт на морском побережье в Италии не менее интересный и красивый, но дешевле Сардинии в 6 раз, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Живописные пляжи и исторические здания

Если вы хотите отдохнуть бюджетно, но увидеть красоту итальянского побережья, то стоит посмотреть на другие курортные городки. Эксперты советуют выбирать восток, например, Апулию, которая находится на материковой части страны.

Апулия - идеальное бюджетное место для путешествий, которое не разорит ваш кошелек. И недавно 1st Move International признала регион Апулия одним из лучших альтернативных туристических мест в мире. В рейтинге они получили 6,46 из 10 за интересность и пригодность для Instagram.

Регион Апулия образует пятую на итальянском "сапоге" и простирается вдоль береговой линии на 800 км. И хотя это преимущественно сельскохозяйственный район, небольшие городки, такие как Бриндизи, Лечче и Санта-Мария-ди-Леука, выглядят так, будто их только что взяли с открытки.

Если вы хотите поплавать в кристально чистых водах Адриатики, окунуться в историю или насладиться многочисленными кулинарными шедеврами Апулии - это волшебное место найдёт что-то для каждого путешественника. И особая радость, в отличие от Сардинии и Итальянской Ривьеры, вам не нужно тратить целое состояние, чтобы там отдохнуть.

Где остановиться, как добраться, что смотреть

В сезон отель среднего класса на Сардинии может стоить около 300 евро за ночь, а в Апулии в это время можно найти жилье всего за 50 евро за ночь.

Поскольку курорты Апулии не так популярны среди туристов, вас там точно не обманут завышенными ценами на еду и напитки.

Кроме того, в этом регионе немало исторических мест и достопримечательностей, которыми вы можете наслаждаться без толп в перерывах между солнечными и морскими ваннами. Город Апулия (фото: Википедия)

Добраться до региона Апулия не сложно - несколько авиакомпаний имеют рейсы в Бари и Бриндизи в самом регионе. В летние месяцы рейсов становится еще больше.

Для тех, кто любит путешествовать на большие расстояния - в Апулии можно арендовать автомобиль. Есть и альтернатива - железнодорожные станции, которые позволяют охватить весь регион и заплатить за это в среднем 10 евро за билет в одну сторону.

Песчаные берега Порто-Чезарео больше похожи на Карибское море, чем на Европу. В Караиби-дель-Саленто полно развлечений в пляжных барах на берегу моря. А в Пунта-делла-Суина просто невероятные закаты.

Стоит посетить Пещеру поэзии (Grotta della Poesia) и природный бассейн, окруженный скалами и пещерами в районе Лечче или Отранто. Порт в Бари (фото: Википедия)

Кстати, Лечче - очень интересный исторический центр, где расположены известняковые барочные здания, такие как базилика Санта-Кроче и собор, посвященный Марии Святой Ассунты. Еще здесь есть римский амфитеатр, построенный во II веке, который иногда открывают для публики, и невероятно интересный музей Фаджано.

Любители истории могут отправиться в Галлиполи, где находится крепость Кастелло-Анджоино, а гид рассказывает о средневековом происхождении этого здания.

Еще можно хорошо провести время в Старом месте этого замечательного маленького острова, которое поразит вас своей итальянской типичной стариной.

Как и многие регионы Италии, Апулия славится своей изысканной и вкусной кухней. Среди деликатесов здесь есть нежная фокачча барезе, паста орекьетте, сырные и травяные закуски под названием польпетте ди рикотта и тиелла, слоистая смесь риса, картофеля и мидий. Санта-Мария-де-Леука (фото: Википедия)

Если вы любите животный мир, то именно в этой местности у вас есть возможность увидеть крупнейшую в Европе колонию розовых фламинго в природном заповеднике Салине Маргерита-ди-Савойя вблизи Фоджи или в Салина-дей-Моначи к югу от Таранто.

Варианты проживания для отдыха

Проживание в Апулии есть на любой вкус и требования - можно остановиться в сельской местности в аутентичном отеле типа "постель и завтрак", которые называются массерии. Они находятся рядом с оливковыми рощами и фермами. Как вариант - семейные гостевые дома у моря, которые по цене будут не намного дороже.

Также в Апулии можно найти роскошные отели со всеми удобствами, где часто останавливаются мировые знаменитости, такие как Мадонна.

Но если вам захочется чего-то необычного, забронируйте проживание в одном из знаменитых зданий трулли Апулии. Это избушки с коническими крышами, самобытные и исторические, которые когда-то были построены сельскохозяйственными рабочими как склады. Национальный парк Гаргано (фото: Википедия)

Погода в Апулии

В мае, июне и сентябре погода в Апулии умеренная - средняя температура составляет около 20 градусов. А вот с июля по август - это горячий сезон, когда в глубине региона регулярно температура повышается более 30 градусов.

Апрель и октябрь умеренно теплые, но есть риск захватить холодные дни и единичные дожди. Самый холодный период - с декабря по февраль, и в это время больше всего дождей.

Апулия, как правило, наиболее загружена в летние жаркие месяцы, а это означает, что есть определенный компромисс между теплой температурой и отсутствием толпы туристов. Национальный парк Гаргано (фото: Википедия)

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