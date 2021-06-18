Німеччина відкривається для українських туристів: кращі локації, які варто подивитися

Фото: Собор у Кельні та Бранденбурзькі ворота в Берліні (колаж РБК-Україна)

З 25 червня дозволено в'їзд вакцинованим мандрівникам

Німеччина відкривається для повністю вакцинованих туристів з України з 25 червня - вже наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства Німеччини в Україні.

Уточнюється, що з цього дня повністю вакциновані від COVID-19 українці зможуть в'їжджати до Німеччини для відвідування близьких і друзів, а також з туристичною метою.

При цьому право в'їзду отримають тільки ті, хто отримав щеплення вакциною з певного списку. Він був опублікований на сайті Інституту Пауля Ерліха. Це вакцини від Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. З моменту отримання другої дози вакцини перед в'їздом в країну має пройти не менше 14 днів. До слова, в Україні сьогодні із цього списку вакцинують тільки препаратами Pfizer і AstraZeneca. Список вакцин планують розширювати по мірі проведення досліджень.

"Після довгих місяців локдауну ми можемо радіти поверненню до більш нормального життя, це стосується також і подорожей", - заявив Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Фото: Площа Rozenthaler Platz у Берліні (unsplash.com/gilly)

Згідно із заявою інституту імені Роберта Коха, з 13 червня Україна перестала входити в список країн з високим ризиком інфікування COVID для Німеччини.

Проте України досі немає у списку країн, для яких скасовано самоізоляцію пл прибуттю до країни.

Чи поїдуть до Німеччини туристи з України

Раніше у коментарі РБК-Україна посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник заявив, що відомство регулярно проводить переговори з німецькою стороною про готовність України до впровадження "COVID-паспортів" за європейськими критеріями й вживає заходів для якнайшвидшого відновлення можливостей для українських туристів подорожувати до Німеччини.

Той факт, що Україну виключили зі списку "небезпечних" щодо коронавірусу країн - безумовно позитивний сигнал, говорить РБК-Україна глава Асоціації туристичних агентств Павло Григораш.

Фото: Нюрнберг, Німеччина (unsplash.com/michael-schaffler)

"Безумовно, це позитивний сигнал, особливо на тлі рекомендації Ради ЄС країнам-учасницям щодо відкриття кордонів для несуттєвих поїздок. За критерієм інцидентності ми вже проходимо (49 кейсів на 100 тисяч населення при максимумі в 75)", — зазначає експерт.

До пандемії та до введення суворих обмежень популярними були автобусні та авіатури до Німеччини. Експерти припускають, що інтерес до таких поїздок знову з'явиться.

"Думаю попит буде, оскільки туристи сильно скучили за європейським туризмом. Не всі змінюють європейську екскурсійку на турецький пляж, хоча турпотік до Туреччини в цьому році б'є всі рекорди", - вважає глава Асоціації турагентств. Але додає, що попит буде, якщо правила надалі спростять та дозволять в'їзд і на основі здачі ПЛР-тесту.

Киянин Ігор Саєнко, який часто бував у Європі до карантину, сприйняв новину про відкриття Німеччини з ентузіазмом. Каже, що вже буде планувати поїздку на серпень, бо на початку літа отримав обидві дози вакцини AstraZeneca (Covishield).

"Але не знаю, чи буде багато туристів. Адже вакцину у нас можуть отримати далеко не всі. Мені пощастило, і сподіваюся, влітку побуваю в Нюрнберзі", - говорить він РБК-Україна.

Автобусні тури в Західну Європу, в тому числі в Німеччину, займали до пандемії певний сегмент ринку, говорить РБК-Україна гендиректор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик. За його словами, якщо в такі країни ЄС як Греція або Хорватія їдуть за пляжним відпочинком, то Німеччина - це скоріше екскурсійні поїздки.

"Туристична Європа - різна, і ми бачимо, що умови в'їзду теж різні. Сподіваємося на те, що в цьому сезоні буде все ж значно більше країн, які дозволять в'їзд українським туристам", - припускає експерт.

Він припускає, що в ряді країн Європи введуть певний "гібрид" COVID-паспортів, дозволивши їхати не тільки вакцинованим, але і тим, хто зробив ПЛР-тест. Тоді попит на поїздки зросте, каже Олег Кулик.

Що подивитися в Німеччині: найцікавіші локації

Країна щорічно (до закрита кордонів через пандемію) приймала мільйони туристів. Найчастіше в путівниках радять екскурсійні тури по містах Німеччини з багатою історією, по замках і мальовничих озерах.

Берлін: бари, кафе та музейний острів

Столиця країни ідеально підходить для молодіжного відпочинку: тут сконцентровані численні бари та кафе, галереї сучасного мистецтва поряд з цікавою архітектурою 21 століття, зведеної після Другої світової війни, під час якої місто було сильно зруйноване.

Сьогодні місто відрізняє добре спланована й об'єднана система міського транспорту: з метро тут дуже швидко можна пересісти на поїзд і доїхати в сусіднє містечко Потсдам, або ж в різні точки передмістя.

Фото: Кафедральний собор в Берліні (pixabay.com)

До слова, в місті є цілий музейний острів Шпрееінзель. На ніс розташовані п'ять головних музеїв, які якраз і радять для знайомства з історією і культурою Німеччини: Старий музей, Новий музей, Пергамський музей, музей Боде і Стара Національна галерея. Кажуть, щоб обійти всі п'ять, не вистачить і двох повних днів.

Головний символ Берліна - Бранденбурзькі ворота. Або - Ворота світу, які були закладені у 1789 році, а за ідейну основу проекту були взяті оригінальні твори античних будівельників.

У 1961 році Бранденбурзькі ворота закрили та вбудували в Берлінську стіну, яка розділила Німеччину на дві держави — капіталістичну і соціалістичну тоталітарну. Вже в 1989 році, коли Берлінська стіна впала, ворота знову відкрили, й з того часу вони стали символом єдності.

Звичайно, варто відвідати саму Берлінську стіну і Рейхстаг на центральній Паризькій площі міста.

Любителі стародавньої архітектури їдуть в інші міста в різних куточках Німеччини.

Кельн: собори та музеї

Місто знаходиться в західній частині Німеччини, у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Четвертий за кількістю населення після Берліна, Гамбурга Мюнхена.

Фото: Архітектура Кельна (pixabay.com)

У Кельні також є багато музеїв, галерей та концертних залів. Місто з гідністю тримає марку великого культурного центру Німеччини. Варто побачити палац Аугустусбург, кельнську ратушу, музей Людвіга, музей шоколаду, Римсько-Німецький музей і багато інших.

Головна родзинка міста - Кафедральний собор святих Петра і Марії. Один тільки зовнішній вигляд цього собору викликає непідробне захоплення. Архітектура споруди нібито зіткана з кам'яних веж, колон і дрібних елементів, які можна розглядати годинами.

Замок Нойшванштайн: архітектура з казки

Цій королівській резиденції, розташованій в Баварії на півдні країни, судилося стати однією з найвідоміших і важливих пам'яток регіону і всієї Німеччини. Створений за особистим указом баварського короля Людвіга ІІ, в наш час замок став еталоном казкової архітектури.

Навіть ті, хто не бачив цей замок, напевно зустрічав його зображення в інтернеті, на листівках або в туристичних буклетах.

Фото: Замок Нойшванштайн (pixabay.com)

Втім, якщо порівнювати його з іншими замками Німеччини, то дуже вже древнім його вважати не можна: перший камінь замку був закладений в 1869 році.

Нюрнберг: місто з давньою історією

Це ще одне історичне місто в Німеччині, розташоване у федеральній землі Баварії на річці Пегніц.

Це друге за кількістю населення місто в регіоні та 14-те в країні. Деякі називають його найбільш "німецьким" містом завдяки автентичній архітектурі, яка тут добре збереглася.

Фото: Історична будівля в Нюрнберзі (pixabay.com)

Багатьом місто відоме тим, що тут проходив Нюрнберзький процес - найвідоміший у світі судовий процес над колишніми керівниками нацистської Німеччини, що тривав з листопада 1944 по жовтень 1945 року.

Незадовго до цього Гітлер планував звести в цьому місті грандіозний архітектурний комплекс для потреб своєї партії. На щастя, цим планам збутися не вдалося.

Сьогодні в Нюрнберзі можна подивитися Ринкову площу, Церква Діви Марії, нюрнберзьку фортецю, будинок-музей Альбрехта Дюрера і численні католицькі собори, зведені у стилі готики.

Звичайно, це далеко не повний список пам'яток Німеччини. Про інші цікаві локації країни ми розповімо в наступних публікаціях.

Нагадаємо, ми писали, яким туристам дозволять в'їзд до Ізраїлю.

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