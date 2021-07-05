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Нідерланди відкриваються для українців: за скільки можна полетіти на відпочинок

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Понеділок 05 липня 2021 13:20
Нідерланди відкриваються для українців: за скільки можна полетіти на відпочинок Фото: Вулиці Амстердама (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

В країні дозволили в'їзд вакцинованим туристам

Нідерланди під час пандемії довгий час були закриті для туризму. Але з 1 липня в країні дозволили "несуттєві" поїздки в метою туризму. У тому числі - і для українців. Але є важлива умова - мандрівники повинні перед в'їздом пройти повний курс вакцинації одним з препаратів, що входять в затверджений країною список.

Про те, що Нідерланди вже чекають українських туристів, повідомив у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Які умови в'їзду в Нідерланди для українців

Згідно з даними сайту tripadvisor.mfa.gov.ua, в'їзд в країну без проходження карантину можливий з сертифікатом про повну вакцинацію одним з таких препаратів:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson&Johnson/Janssen);

Moderna/Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm/BIBP;

Sinovac.

Довідку про щеплення від COVID-19 в Нідерландах визнають у якості заміни сертифіката про COVID-тестування.

Якщо у мандрівника немає сертифіката про щеплення, негативний тест або сертифікат про одужання від COVID є обов'язковим. Але свідоцтво про одужання приймається тільки в тому випадку, якщо мандрівник отримав це посвідчення від компетентних органів охорони здоров'я з країн ЄС.

Нідерланди відкриваються для українців: за скільки можна полетіти на відпочинок

Фото: Нідерланди довгий час були закриті для туризму (pixabay.com)

Текст документа повинен бути однією з наступних іноземних мов: англійською, німецькою, французькою, португальською, італійською, іспанською. У сертифікаті про щеплення має бути зазначено, що мандрівник був повністю щеплений. Також має бути вказана назва вакцини.

Туристи також можуть почитати додаткову інформацію про визнання паспорта вакцинації як гарантії на в'їзд до Нідерландів з третіх країн англійською мовою.

Чи можуть їхати ті, хто не пройшов вакцинацію?

Ті, хто не має довідки про повний курс вакцинації, з туристичною метою їхати в Нідерланди поки не можуть. Для не вакцинованих осіб застосовується загальний режим заборони на в'їзд.

Виняток роблять для тих, у кого є посвідка на проживання або Довгострокова національна віза типу "D".

Як і за скільки можна полетіти в Нідерланди влітку

З України в кілька міст країни є рейси від різних авіакомпаній.

Наприклад, переліт з Києва в Амстердам 12 серпня з WizzAir і назад 15 серпня з ще одним лоукостером - EasyJet - обійдеться в 4 994 грн з людини. Також в Амстердам літає й авіакомпанія МАУ. Два перельоти (12 серпня в Амстердам і 15 серпня в Київ) обійдуться у 12 322 грн.

Нідерланди відкриваються для українців: за скільки можна полетіти на відпочинок

Фото: В Нідерланди з України літає кілька авіакомпаній (РБК-Україна/Віталій Носач)

Втім, про повноцінне відновлення турпотоку в цю країну поки чекати не варто, кажуть РБК-Україна співрозмовники в туристичних компаніях. Це стане можливим, коли в Україні буде вакциновано максимальну кількість людей, вважають експерти ринку.

У багатьох туркомпаній, які займалися турами в Нідерланди з України, подібні поїздки заплановані тільки на 2022 рік. Наприклад, тур "Вояж в Амстердам" на травень 2022 року пропонується за 800 євро з людини на 7 днів. А тур "Літо в Європі" з відвідуванням Франції, Німеччини, Нідерландів та Бельгії на 11 днів коштує 899 євро з людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що знаменитий курортний острів відкривається для туристів.

Також ми писали, коли скасують ПЛР-тести для туристів в Єгипті.

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