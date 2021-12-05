Домашній офіс з краєвидом на море. Країни Європи, де легко отримати візу для віддаленої роботи

Пандемія COVID змусила багатьох переглянути підходи до роботи: багато хто став працювати з дому, не знижуючи при цьому своєї ефективності.

Щоб зробити робочий процес більш гнучким, ефективним і вигідним, кілька європейських країн почали пропонувати іноземцям візи для фрілансерів і так звані візи цифрових кочівників. Останні дозволяють людям, які не є громадянами ЄС, жити в країні Європейського Союзу, працюючи на компанії та клієнтів в інших країнах в різних куточках світу.

Перераховані нижче європейські країни пропонують саме такі можливості. Які вимоги до отримання таких віз і що саме вони дають - список склали на сайті SchengenVisaInfo.com.

Зверніть увагу. Перевіряти інформацію про надання віз в ту чи іншу країну варто в офіційних державних джерелах держав ЄС, оминаючи сумнівні організації, які виступають посередниками.

Іспанія

Особи, зацікавлені в роботі фрілансером в Іспанії, повинні отримати так звану "автономію". Щоб бути зареєстрованим в якості "autonomo", людина повинна довести, що або вона є фрілансером і самозайнятою особою або ж веде малий бізнес.

Крім того, влада Іспанії оголосила, що планує запустити спеціальну візу, призначену для цифрових кочівників, щоб залучити талановитих людей з усього світу і таким чином збільшити інвестиції в економіку країни.

Після того як людина приїжджає в Іспанію, щоб жити та працювати віддалено, вона має право заповнити Заяву на отримання посвідки на проживання.

Розширена інформація про те, як отримати візу для фрілансерів в Іспанії - за посиланням.

Фото: Майорка, Іспанія (unsplash.com/eugene-zhyvchik)

Франція

Ще одна європейська країна, яка пропонує чималі можливості для фрілансерів, зацікавлених у віддаленій роботі.

Завдяки отриманню професійної візи фрілансеру буде дозволено працювати у Франції без необхідності шукати роботодавця, який проспонсорує візу для самозайнятості. Іноземці, які планують розпочати новий бізнес у Франції, належать до однієї з категорій вільного бізнесу.

Їм буде видана довгострокова віза, еквівалентна посвідці на проживання, з позначкою "підприємець/вільна професія". Така віза буде дійсна протягом одного року за умови, що власник подасть заявку на підтвердження візи на п'ятнадцятий день прибуття.

Щоб отримати таку візу фрілансера у Франції, людина повинна довести, що вона може заробляти не менше 1540 євро на місяць. Також потрібно виконати всі необхідні формальності.

Детальніше про візу для фрілансерів до Франції можна знайти за посиланням на офіційному сайті візового центру країни.

Фото: Ліон, Франція (unsplash.com/saba-xr)

Мальта

Мальта також запустила систему дозволів на проживання кочівників у червні 2021 року, яка дозволяє мандрівникам працювати, проживаючи при цьому в країні.

Всі люди, які бажають жити на Мальті й працювати віддалено, повинні довести, що вони заробляють не менше 2700 євро на місяць.

Посвідка на проживання цифрових кочівників на Мальті дозволяє особам з третіх країн вимагати візу для поїздки на Мальту. Такий дозвіл буде видано на один рік і може бути продовжено за заявою на розсуд Residency Malta.

Всім особам, зацікавленим у перебуванні на Мальті менш як рік, буде видана національна віза на час їх перебування.

Однак кандидати повинні відповідати певним вимогам. Детальніше про візу для фрілансерів на Мальті - за посиланням.

Естонія

Влада Естонії схвалила поправки до "Закону Про іноземців", що дозволяють запуск цифрової візи кочівників. Свого часу це зробило країну Балтії однією з перших у світі, де впровадили дозволи на в'їзд такого роду.

Віза цифрового кочівника Естонії дозволяє особам, зацікавленим у роботі незалежно від місця знаходження і підприємцям проживати в цій країні понад рік, працюючи на роботодавців або клієнтів за межами держави.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ підкреслювали, що така віза може бути видана як для короткострокового, так і для довгострокового перебування.

Фото: Таллінн, Естонія (unsplash.com/emma-wurfel)

Однак при подачі заяви на такий дозвіл на поїздку особи повинні відповідати наступним вимогам:

Довести, що можете працювати незалежно від місця розташування і виконувати свої обов'язки віддалено, використовуючи телекомунікаційні технології.

Пред'явити діючий трудовий договір з компанією, зареєстрованою за межами Естонії.

Довести, що ваш дохід відповідає мінімальному порогу за шість місяців, що передують подачі заяви. В цей час розмір щомісячного доходу становить 3504 євро.

Детальніше про візу для фрілансерів в Естонії - за посиланням.

Румунія

Румунія також оголосила, що запустить схему Digital Nomad Visa для всіх іноземців, зацікавлених у віддаленій роботі.

Наприкінці вересня цього року сенат Румунії схвалив законопроект, який допоможе впровадити таку схему в цій країні. Потім законопроект був відправлений на обговорення в депутатську палату.

Фото: Румунія (unsplash.com/haseeb-jamil)

За словами співзасновника та менеджера з розвитку бізнесу Impact Hub Bucharest Влада Крайовяна, рішення Румунії ввести схему Digital Nomad Visa принесе більше переваг для власників таких дозволів на поїздки в порівнянні з іншими європейськими країнами або навіть США, де вартість життя майже на 50% вище.

Повідомляється, що витрати на одну людину в Румунії становлять в середньому менш як 500 євро на місяць.

Візи для фрілансерів в Румунії поки отримати не можна, але влада країни обіцяє впровадити таку можливість "у найближчому майбутньому".

Греція

Щоб залучити більше іноземців до країни, влада Греції прийняла новий закон, який дозволяє власникам віз цифрових кочівників платити лише 50% від свого прибуткового податку.

Крім того, з початку цього року самозайнятим співробітникам дозволено в'їжджати в країну у якості тимчасових жителів.

"Після безлічі віз для віддаленої роботи, виданих країнами по всьому світу за останні шість місяців, Греція і Хорватія стали останніми країнами, які "розгорнули червону килимову доріжку для віддалених співробітників": розробили програми, призначені для залучення цифрових емігрантів", - йдеться у звіті, опублікованому Citizenship by Investment Guide.

Фото: Корфу, Греція (unsplash.com/corfu-diary)

Власники таких документів з країн, що не входять до ЄС, включаючи фрілансерів, повинні заповнити заяву на отримання довгострокової візи на термін більш як 12 місяців. Заявники повинні надати докази того, що у них є стабільний дохід не менше 3500 євро на місяць.

Чехія

Невисока вартість оренди домашнього офісу в Чехії, а також доступність житла роблять цю країну одним з кращих місць для тих, хто цікавиться віддаленою роботою.

Фрілансери можуть отримати дозвіл на роботу в Чеській Республіці, подавши заявку на отримання довгострокової візи, відомої як "Visa Zinvo". Щоб претендувати на отримання такої візи, заявники повинні надати копію торгової ліцензії або документації, яка показує, що фрілансер буде працювати саме з території Чеської Республіки.

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