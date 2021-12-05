Домашний офис с видом на море. Страны Европы, где легко получить визу для удаленной работы

Пандемия COVID заставила многих пересмотреть подходы к работе: многие стали работать из дома, не снижая при этом своей эффективности.

Чтобы сделать рабочий процесс более гибким, эффективным и выгодным, несколько европейских стран начали предлагать иностранцам визы для фрилансеров и так называемые визы цифровых кочевников. Последние позволяют людям, не являющимся гражданами ЕС, жить в стране Европейского Союза, работая на компании и клиентов в разніх уголках страны.

Перечисленные ниже европейские страны предлагают именно такие возможности. Какие требования к получению таких виз и какие возможности они предоставляют - список составили на сайте SchengenVisaInfo.com.

Обратите внимание. Проверять информацию о предоставлении виз в ту или иную страну стоит в официальных государственных источниках государств ЕС, минуя сомнительные организации, которые выступают посредниками.

Испания

Лица, заинтересованные в работе фрилансером в Испании, должны получить так называемую "автономию". Чтобы быть зарегистрированным в качестве "autonomo", человек должен доказать, что или она является фрилансером и самозанятым лицом или же ведет малый бизнес.

Кроме того, власти Испании объявили, что планируют запустить специальную визу, предназначенную для цифровых кочевников, чтобы привлечь талантливых людей со всего мира и таким образом увеличить инвестиции в экономику страны.

После того как человек приезжает в Испанию, чтобы жить и работать удаленно, он имеет право заполнить заявление на получение вида на жительство.

Расширенная информация о том, как получить визу для фрилансеров в Испании - по ссылке.

Фото: Майорка, Испания (unsplash.com/eugene-zhyvchik)

Франция

Еще одна европейская страна, которая предлагает немалые возможности для фрилансеров, заинтересованных в удаленной работе.

Благодаря получению профессиональной визы фрилансеру будет разрешено работать во Франции без необходимости искать работодателя, который проспонсирует визу для самозанятости. Иностранцы, которые планируют начать новый бизнес во Франции, относятся к одной из категорий свободного бизнеса.

Им будет выдана долгосрочная виза, эквивалентная виду на жительство, с пометкой "предприниматель /свободная профессия". Такая виза будет действительна в течение одного года при условии, что владелец подаст заявку на подтверждение визы на пятнадцатый день прибытия.

Чтобы получить такую ​​визу фрилансера во Франции, человек должен доказать, что он может зарабатывать не менее 1540 евро в месяц. Также требуется выполнить все необходимые формальности.

Детальнее о визе для фрилансеров во Францию можно найти по ссылке на официальном сайте визового центра страны.

Фото: Лион, Франция (unsplash.com/saba-xr)

Мальта

Мальта также запустила систему разрешений на проживание кочевников в июне 2021 года, которая позволяет путешественникам работать, проживая при этом в стране.

Все люди, желающие жить на Мальте и работать удаленно, должны доказать, что они зарабатывают не менее 2700 евро в месяц.

Вид на жительство цифровых кочевников на Мальте позволяет лицам из третьих стран требовать визу для поездки на Мальту. Такое разрешение будет выдано на один год и может быть продлено по заявлению по усмотрению Residency Malta.

Всем лицам, заинтересованным в пребывании на Мальте менее года, будет выдана национальная виза на время их пребывания.

Однако кандидаты должны соответствовать определенным требованиям. Детальнее о визе для фрилансеров на Мальте - по ссылке.

Эстония

Власти Эстонии одобрили поправки к "Закону об иностранцах", разрешающие запуск цифровой визы кочевников. В свое время это сделало страну Балтии одной из первых в мире, где внедрили разрешения на въезд такого рода.

Виза цифрового кочевника Эстонии позволяет лицам, заинтересованным в работе независимо от места нахождения и предпринимателям проживать в этой стране более года, работая на работодателей или клиентов за пределами государства.

Ранее в Министерстве внутренних дел подчеркивали, что такая виза может быть выдана как для краткосрочного, так и для долгосрочного пребывания.

Фото: Таллин, Эстония (unsplash.com/emma-wurfel)

Однако при подаче заявления на такое разрешение на поездку лица должны соответствовать следующим требованиям:

Доказать, что можете работать независимо от местоположения и выполнять свои обязанности удаленно, используя телекоммуникационные технологии.

Предъявить действующий трудовой договор с компанией, зарегистрированной за пределами Эстонии.

Доказать, что ваш доход соответствует минимальному порогу за шесть месяцев, предшествующих подаче заявления. В настоящее время размер ежемесячного дохода составляет 3504 евро.

Детальнее о визе для фрилансеров в Эстонии - по ссылке.

Румыния

Румыния также объявила, что запустит схему Digital Nomad Visa для всех иностранцев, заинтересованных в удаленной работе.

В конце сентября этого года сенат Румынии одобрил законопроект, который поможет внедрить такую ​​схему в этой стране. Затем законопроект был отправлен на обсуждение в депутатскую палату.

Фото: Румыния (unsplash.com/haseeb-jamil)

По словам соучредителя и менеджера по развитию бизнеса Impact Hub Bucharest Влада Крайовяна, решение Румынии ввести схему Digital Nomad Visa принесет больше преимуществ для владельцев таких разрешений на поездки по сравнению с другими европейскими странами или даже США, где стоимость жизни почти на 50% выше.

Сообщается, что расходы на одного человека в Румынии составляют в среднем менее 500 евро в месяц.

Визы для фрилансеров в Румынии пока получить нельзя, но власти страны обещают внедрить такую возможность "в ближайшем будущем".

Греция

Чтобы привлечь больше иностранцев в страну, власти Греции приняли новый закон, который разрешает владельцам виз цифровых кочевников платить только 50% от своего подоходного налога.

Кроме того, с начала этого года самозанятым сотрудникам разрешено въезжать в страну в качестве временных жителей.

"После множества виз для удаленной работы, выданных странами по всему миру за последние шесть месяцев, Греция и Хорватия стали последними странами, которые "развернули красную ковровую дорожку для удаленных сотрудников": разработали программы, предназначенные для привлечения цифровых эмигрантов", — говорится в отчете, опубликованном Citizenship by Investment Guide.

Фото: Корфу, Греция (unsplash.com/corfu-diary)

Владельцы таких документов из стран, не входящих в ЕС, включая фрилансеров, должны заполнить заявление на получение долгосрочной визы на срок более 12 месяцев. Заявители должны предоставить доказательства того, что у них имеется стабильный доход не менее 3500 евро в месяц.

Чехия

Невысокая стоимость аренды домашнего офиса в Чехии, а также доступность жилья делают эту страну одним из лучших мест для тех, кто интересуется удаленной работой.

Фрилансеры могут получить разрешение на работу в Чешской Республике, подав заявку на получение долгосрочной визы, известной как "Visa Zinvo". Чтобы претендовать на получение такой визы, заявители должны предоставить копию торговой лицензии или документации, которая показывает, что фрилансер будет работать именно с территории Чешской Республики.

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