Де та як шукати роботу в Польщі: у посольстві дали важливі поради українцям

Українці у Польщі можуть скористатися безкоштовною допомогою повітового відділу служби зайнятості або воєводського відділу ринку праці. Допомога включає підтримку у пошуку роботи - це працевлаштування та надання консультацій з питань професійної орієнтації.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства України у Республіці Польща.

У відомстві опублікували актуальну інформацію про перебування українців у Польщі станом на 20 березня.

"Зателефонуйте до відділу служби зайнятості або на інформаційну лінію 19524 або до найближчої служби зайнятості, де консультант з питань зайнятості або агент з працевлаштування проведе з вами розмову, щоб оцінити вашу ситуацію та визначити потреби. Він розпитає вас про професійну кваліфікацію, досвід, дізнається яка робота вас цікавить, яка професія тощо", - пояснили у посольстві.

Центральна база вакансій у Польщі: як скористатися

Українці можуть взяти на зустріч документи, що стосуються вашої професійної кваліфікації та досвіду роботи, якщо вони є з собою.

"Ви можете самостійно користуватися центральною базою вакансій, не відвідуючи службу зайнятості за допомогою комп’ютера, телефону чи інших мобільних пристроїв з доступом до інтернету. Пошук пропозицій роботи також можливий за допомогою спеціального мобільного додатка ePraca (Android та iOS).

Також українці у Польщі можуть скористатися допомогою співробітника служби зайнятості, який допоможе знайти в Центральній базі вакансію та надасть інформацію про відповідні пропозиції роботи (контактні дані роботодавця та іншу важливу інформацію).

Корисні посилання про допомогу українцям у Польщі

інформація про польську державну допомогу біженцям з України (у тому числі українською); інформація про допомогу служби зайнятості доступна українською мовою, контактні дані служби зайнятості; база вакансій роботи (включаючи деяку інформацію українською мовою); база вакансій роботи у Європі (доступний переклад українською)

Співробітник служби зайнятості в разі потреби може надати інформацію про можливість отримання допомоги від інших державних установ/фондів тощо.

Де можна перевірити законність працевлаштування українців у Польщі

Консультації з цих питань надаються:

з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за телефоном 22 111 35 88 - для іноземців, які працюють в воєводствах: Мазовецьке, Лодзьке, Великопольське, Свєнтокшиське, Люблінське та Любуське;

з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 15.00 за телефоном 89 333 17 41 - для іноземців, які працюють у воєводствах: Вармінсько-Мазурське, Підляське, Куявсько-Поморське, Поморське та Західнопоморське;

з понеділка по середу з 16:00 до 20:00 за телефоном 22 111 35 29 - для іноземців, які працюють у воєводствах: Підкарпатське, Малопольське, Сілезьке, Опольське та Нижньосілезьке.

Нагадаємо, раніше у Посольстві України у Польщі пояснили, куди звертатися біженцям в країні, якщо немає житла.