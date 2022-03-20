Де та як шукати роботу в Польщі: у посольстві дали важливі поради українцям

Українці можуть скористатися безкоштовними консультаціями, де розкажуть про пошук роботи в країні
Українці у Польщі можуть скористатися безкоштовною допомогою повітового відділу служби зайнятості або воєводського відділу ринку праці. Допомога включає підтримку у пошуку роботи - це працевлаштування та надання консультацій з питань професійної орієнтації.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства України у Республіці Польща.
У відомстві опублікували актуальну інформацію про перебування українців у Польщі станом на 20 березня.
"Зателефонуйте до відділу служби зайнятості або на інформаційну лінію 19524 або до найближчої служби зайнятості, де консультант з питань зайнятості або агент з працевлаштування проведе з вами розмову, щоб оцінити вашу ситуацію та визначити потреби. Він розпитає вас про професійну кваліфікацію, досвід, дізнається яка робота вас цікавить, яка професія тощо", - пояснили у посольстві.
Українці можуть взяти на зустріч документи, що стосуються вашої професійної кваліфікації та досвіду роботи, якщо вони є з собою.
"Ви можете самостійно користуватися центральною базою вакансій, не відвідуючи службу зайнятості за допомогою комп’ютера, телефону чи інших мобільних пристроїв з доступом до інтернету. Пошук пропозицій роботи також можливий за допомогою спеціального мобільного додатка ePraca (Android та iOS).
Також українці у Польщі можуть скористатися допомогою співробітника служби зайнятості, який допоможе знайти в Центральній базі вакансію та надасть інформацію про відповідні пропозиції роботи (контактні дані роботодавця та іншу важливу інформацію).
Співробітник служби зайнятості в разі потреби може надати інформацію про можливість отримання допомоги від інших державних установ/фондів тощо.
Консультації з цих питань надаються:
Нагадаємо, раніше у Посольстві України у Польщі пояснили, куди звертатися біженцям в країні, якщо немає житла.