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Куди звертатися у Польщі, якщо не маєте житла: у посольстві України пояснили деталі

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Неділя 20 березня 2022 19:57
Куди звертатися у Польщі, якщо не маєте житла: у посольстві України пояснили деталі Фото: Краків, Польща (unsplash.com/jacek-dylag)
Автор: Катерина Гончарова

Українці мають право на безкоштовниї проїзд та лікування після прибуття в країну

Українцям пояснили, як отримати допомогу тим, хто виїхав до Польші, але не має місця, де можуть проживати.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства України у Республіці Польща.

Згідно із оновленими даними дипломатичного відомства станом на 20 березня, у разі потреби тимчасового розміщення та харчування слід звертатися до приймальних пунктів, які знаходяться у прикордонній зоні та у містах Польщі.

"Вони розташовані на всіх пунктах перетину українсько-польського кордону та вокзалах (dworzec). Як правило, інформаційні афіші про такі пункти виконані на тлі кольорів українського прапора і його назва зазначена українською та польською мовами. У таких пунктах вас можуть направити до Центрів з прийняття українців у потребі, де вам нададуть можливість перепочити, нададуть їжу, можливість заночувати у теплому місці (на добу або більший строк).

У посольстві зазначають, що перелік таких місць можна знайти за посиланням.

"Звертаємо увагу, що цей перелік не є вичерпний. Їх може бути більше за рахунок пунктів відкритих владою міст. Про них можна дізнатися на офіційному сайті міста де ви перебуваєте (як правило, сайт міста виглядає так: "назва міста".pl)", - кажуть у відомстві.

На яку допомогу можуть розраховувати українці у Польщі

Також там нагадали, що громадяни України, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року, мають право безкоштовного проїзду територією Польщі потягами, право на працю, на безкоштовне медичне лікування та на безкоштовне навчання своїх дітей в школах, дитсадках та ліцеях.

"У Вас є доступ до польської медичної системи на тих самих умовах, що й у громадян Республіки Польща без додаткових страхувань та плати. Україномовна інфолінія для пацієнтів: +48 800190590", - пояснили у посольстві.

Також онкохворі можуть продовжити лікування і в Польщі.

  • Отримати інформацію, у тому числі й українською мовою, можна за цілодобовою безкоштовною гарячою лінією Національного Фонду Здоров'я: 800 190 590;
  • Гаряча лінія працює цілодобово, 7 днів на тиждень, а також у святкові дні. Гаряча лінія обслуговує пацієнтів польською, англійською, українською та російською мовами.

Нагадаємо, ми писали, де шукати житло та роботу в Європі - велика підбірка корисних посилань.

Тим часом Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією.

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